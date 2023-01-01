Подсчёт частоты элементов в неупорядоченном списке

Быстрый ответ

Для подсчета частоты элементов в списке Python предлагает воспользоваться классом collections.Counter :

Python Скопировать код from collections import Counter частота = Counter(['яблоко', 'банан', 'яблоко', 'груша', 'банан', 'апельсин']) print(частота) # Вывод: Counter({'яблоко': 2, 'банан': 2, 'груша': 1, 'апельсин': 1})

Вы получите словарь, где для каждого элемента подсчитана частота его появления.

Детали и продвинутое использование Counter

Модификация счетчиков с помощью арифметических операций

Counter поддерживает арифметические операции, вроде + и - :

Python Скопировать код c1 = Counter(['яблоко', 'банан', 'яблоко']) c2 = Counter(['банан', 'апельсин']) c3 = c1 + c2 # Слияние счетчиков print(c3) # Вывод: Counter({'яблоко': 2, 'банан': 2, 'апельсин': 1})

Топ-(n) самых распространённых элементов

Метод most_common(n) помогает получить n самых часто встречающихся элементов:

Python Скопировать код print(частота.most_common(2)) # Вывод: [('яблоко', 2), ('банан', 2)] # Похоже, в Кремниевой долине больше всего любят яблоки и бананы!

Извлечение уникальных элементов и их частоты

.keys() предоставляет уникальные элементы, .values() — соответствующие им частоты:

Python Скопировать код уникальные_элементы = частота.keys() print(list(уникальные_элементы)) # Вывод: ['яблоко', 'банан', 'груша', 'апельсин'] список_частот = частота.values() print(list(список_частот)) # Вывод: [2, 2, 1, 1]

Альтернативные способы подсчета частоты

Если Counter по каким-то причинам недоступен, можно использовать defaultdict или стандартные словари:

Python Скопировать код from collections import defaultdict def подсчет_частоты(элементы): частоты = defaultdict(int) for элемент in элементы: частоты[элемент] += 1 return частоты print(подсчет_частоты(['яблоко', 'банан', 'яблоко'])) # Вывод: defaultdict(<class 'int'>, {'яблоко': 2, 'банан': 1})

В Python 2.7 и более новых версиях можно использовать компактное лямбда-выражение:

Python Скопировать код элементы = ['яблоко', 'банан', 'яблоко'] частота = {элемент: элементы.count(элемент) for элемент in set(элементы)} print(частота) # Вывод: {'яблоко': 2, 'банан': 1}

Визуализация

Пусть имеется скорбор фруктов-эмодзи:

Markdown Скопировать код Неупорядоченный список: [🍉, 🍇, 🍉, 🍌, 🍇, 🍌, 🍌]

Мы хотим подсчитать, сколько раз встречается каждый фрукт:

plaintext Скопировать код Подсчет фруктов: - 🍉 (арбуз): 2 - 🍇 (виноград): 2 - 🍌 (банан): 3

Это можно сделать с помощью collections.Counter в одну строку:

Python Скопировать код from collections import Counter фруктовая_таблица = Counter(['🍉', '🍇', '🍉', '🍌', '🍇', '🍌', '🍌'])

Сгенерированная таблица выглядит так:

Markdown Скопировать код | Фрукт | Счет | | ------ | ----- | | 🍌 | 3 | | 🍉 | 2 | | 🍇 | 2 |

Здесь каждая цифра — это количество вхождений конкретного фрукта.

Отображение наиболее редких элементов

Для обнаружения наименее часто встречающихся элементов можно отсортировать .elements() по возрастанию:

Python Скопировать код отсортированные_элементы = sorted(частота.elements()) print(отсортированные_элементы) # Вывод: ['апельсин', 'груша', 'яблоко', 'яблоко', 'банан', 'банан']

Таким образом, апельсин и груша окажутся в начале списка.

Использование groupby для упорядоченных списков

Если список уже упорядочен, то удобнее использовать itertools.groupby :

Python Скопировать код from itertools import groupby отсортированный_список = sorted(['яблоко', 'банан', 'яблоко', 'банан', 'апельсин']) группировка = {k: len(list(g)) for k, g in groupby(отсортированный_список)} print(группировка) # Вывод: {'яблоко': 2, 'банан': 2, 'апельсин': 1}

Частоты вместо элементов

Помните: каждая частота соответствует уникальному значению из исходного списка.

