Подавление внутренних предупреждений pytest при миграции с nose#Тестирование (pytest)
Быстрый ответ
Тесты можно защитить от назойливых уведомлений об устаревании в
py.test простым образом: используйте команду
pytest -W ignore::DeprecationWarning или добавьте
ignore::DeprecationWarning в секцию
filterwarnings файла
pytest.ini.
В командной строке это выглядит так:
pytest -W ignore::DeprecationWarning
А в файле
pytest.ini вот таким образом:
[pytest]
filterwarnings = ignore::DeprecationWarning
Однако существуют и другие способы более тонкого контроля над системой предупреждений Python для поддержания чистоты вашего тестового вывода.
Расширение возможностей через командную строку
Если у вас возникли проблемы с чрезмерными предупреждениями, вот несколько приемов для устранения этого:
Опция
-W
С помощью команды
-W можно добавлять фильтры для предупреждений прямо из командной строки, аналогично их добавлению в файл
pytest.ini:
pytest -W ignore::UserWarning -W ignore::RuntimeWarning
Полное отключение предупреждений pytest
Чтобы полностью отключить вывод предупреждений pytest, используйте следующую команду:
pytest --disable-pytest-warnings
Отключение предупреждений для конкретных модулей
Если определенные модули избыточно "активны", используйте следующий формат команды:
pytest -W ignore::DeprecationWarning:noise_maker.*
Настройка с помощью pytest.ini
Для более тонкой настройки используйте файл
pytest.ini, здесь вам может пригодиться знание регулярных выражений:
[pytest]
filterwarnings =
ignore::DeprecationWarning:noise_maker.*:
default::UserWarning:another_module.*
Не забудьте обновлять фильтры в файле
pytest.ini в соответствии с текущим состоянием вашего кода.
Опция
-p no:warnings
Добавление в
pytest.ini опции
-p no:warnings или в аргумент
addopts позволяет подавить все предупреждения:
[pytest]
addopts = -p no:warnings
Обратите внимание на важные предупреждения
Не игнорируйте предупреждения, которые могут указывать на значимые изменения в библиотеках, от которых зависит ваш проект. Регулярно проверяйте список подавляемых предупреждений.
Визуализация
Представьте, что ваша консоль с предупреждениями – это шумный концерт, а вы надели наушники с шумоподавлением:
📢🔊🔊🔊📢
📢⚠️🔊⚠️📢
🎧 📢🔊🔊🔊📢 🎧
🎧👩💻- "Ах, сладость тишины..." 👨💻🎧
📢🛑⛔🛑📢
📢🔇🔇🔇📢
С правильно настроенным
pytest.ini, тестовый вывод становится спокойным и тихим:
[pytest]
filterwarnings =
ignore::DeprecationWarning
Наслаждайтесь тишиной во время тестирования. 🎶👩💻
Полезные материалы
Погрузимся в полезные приемы и реальные примеры работы с предупреждениями:
Сценарии для CI/CD: контролируем предупреждения
В CI/CD-пайплайнах часто требуется скрыть предупреждения, оставив их видимыми только во время локальной разработки. Используйте для этого переменные окружения в
pytest.ini:
[pytest]
filterwarnings =
ignore::DeprecationWarning if 'CI' in os.environ
Борьба со сторонними библиотеками
Подавляйте предупреждения только от шумных сторонних библиотек:
[pytest]
filterwarnings =
ignore::DeprecationWarning:problematic_module.*
Отладка и временное включение предупреждений
Если необходимо временно активировать предупреждения во время отладки, просто закомментируйте соответствующие строки в
pytest.ini или удалите их.
Логирование предупреждений
Следите за предупреждениями, сохраняя их в отдельный лог-файл, чтобы они не отвлекали вас в терминале:
import logging
import warnings
logging.captureWarnings(True)
warnings.filterwarnings('default', category=DeprecationWarning, module='myapp')
logger = logging.getLogger('py.warnings')
handler = logging.FileHandler('warnings.log')
logger.addHandler(handler)
Полезные материалы
Агата Суркова
разработчик API