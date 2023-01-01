Подавление внутренних предупреждений pytest при миграции с nose

Быстрый ответ

Тесты можно защитить от назойливых уведомлений об устаревании в py.test простым образом: используйте команду pytest -W ignore::DeprecationWarning или добавьте ignore::DeprecationWarning в секцию filterwarnings файла pytest.ini .

В командной строке это выглядит так:

pytest -W ignore::DeprecationWarning

А в файле pytest.ini вот таким образом:

[pytest] filterwarnings = ignore::DeprecationWarning

Однако существуют и другие способы более тонкого контроля над системой предупреждений Python для поддержания чистоты вашего тестового вывода.

Расширение возможностей через командную строку

Если у вас возникли проблемы с чрезмерными предупреждениями, вот несколько приемов для устранения этого:

Опция -W

С помощью команды -W можно добавлять фильтры для предупреждений прямо из командной строки, аналогично их добавлению в файл pytest.ini :

pytest -W ignore::UserWarning -W ignore::RuntimeWarning

Полное отключение предупреждений pytest

Чтобы полностью отключить вывод предупреждений pytest, используйте следующую команду:

pytest --disable-pytest-warnings

Отключение предупреждений для конкретных модулей

Если определенные модули избыточно "активны", используйте следующий формат команды:

pytest -W ignore::DeprecationWarning:noise_maker.*

Настройка с помощью pytest.ini

Для более тонкой настройки используйте файл pytest.ini , здесь вам может пригодиться знание регулярных выражений:

[pytest] filterwarnings = ignore::DeprecationWarning:noise_maker.*: default::UserWarning:another_module.*

Не забудьте обновлять фильтры в файле pytest.ini в соответствии с текущим состоянием вашего кода.

Опция -p no:warnings

Добавление в pytest.ini опции -p no:warnings или в аргумент addopts позволяет подавить все предупреждения:

[pytest] addopts = -p no:warnings

Обратите внимание на важные предупреждения

Не игнорируйте предупреждения, которые могут указывать на значимые изменения в библиотеках, от которых зависит ваш проект. Регулярно проверяйте список подавляемых предупреждений.

С правильно настроенным pytest.ini , тестовый вывод становится спокойным и тихим:

[pytest]
filterwarnings =
    ignore::DeprecationWarning

Погрузимся в полезные приемы и реальные примеры работы с предупреждениями:

Сценарии для CI/CD: контролируем предупреждения

В CI/CD-пайплайнах часто требуется скрыть предупреждения, оставив их видимыми только во время локальной разработки. Используйте для этого переменные окружения в pytest.ini :

[pytest]
filterwarnings =
    ignore::DeprecationWarning if 'CI' in os.environ

Борьба со сторонними библиотеками

Подавляйте предупреждения только от шумных сторонних библиотек:

[pytest]
filterwarnings =
    ignore::DeprecationWarning:problematic_module.*

Отладка и временное включение предупреждений

Если необходимо временно активировать предупреждения во время отладки, просто закомментируйте соответствующие строки в pytest.ini или удалите их.

Логирование предупреждений

Следите за предупреждениями, сохраняя их в отдельный лог-файл, чтобы они не отвлекали вас в терминале:

import logging
import warnings
logging.captureWarnings(True)
warnings.filterwarnings('default', category=DeprecationWarning, module='myapp')
logger = logging.getLogger('py.warnings')
handler = logging.FileHandler('warnings.log')
logger.addHandler(handler)

