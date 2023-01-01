Почему "except: pass" – плохая практика в Python?

Быстрый ответ

Использование except: pass в программировании сравнимо со скрытием пыли под ковром. Для качественной отладки требуется грамотное управление исключениями: предвидеть и устранять ожидаемые ошибки, не позволяя неожиданным оставаться без внимания.

Python Скопировать код try: do_something_mighty() except ExpectedButUnpleasantError: handle_it_like_a_pro() except Exception as surprising_exception: log_the_unpredicted_guest(surprising_exception) # Гораздо безопаснее, чем игнорирование

Проходя сквозь лабиринт исключений

Программирование — это общение с компьютером, а исключения — его ответы. Они похожи на крики о помощи в молчании исполнения кода. Ваша задача — стать мастером обработки исключений, способным справиться с возникшими препятствиями.

Выбирайте свои баталии с умом

Применение except: pass соответствует попытке умолчать о проблемах в коде. Это чрезмерно защищает код, позволяя даже серьезным ошибкам пройти мимо. Процесс перехвата исключений должен быть обдуманным: концентрируйтесь на тех, что можно эффективно обработать.

Управляйте блоками обработки исключений аккуратно

Относитесь к созданию блоков обработки исключений так же ответственно и внимательно, как к воспитанию детей:

Python Скопировать код try: walk_on_fire() except HotFeetError: quench_my_heat() # Был готов к HotFeetError и остыл except ScorchedEarthError as Armageddon: handle_nuclear_fallout(Armageddon) # Перехватываю исключительно ScorchedEarthError except Exception as unexpected_exception: log_and_shout(unexpected_exception) raise # Потому что ошибка, подобно зомби, любит скрыться и жаждет внимания

Уважайте свой код

Фиксация и повторное возбуждение исключений: выявляйте беспорядок и оставляйте подсказки для последующего анализа. except: pass — это камень преткновения, о котором ваш код споткнется, потеряет данные и причинит повреждение оперативной памяти.

Ситуации, где можно забить релизраство

Есть ситуации, подобные лунным кратерам, где ошибки можно игнорировать без урона. Незначительные недоработки, которые не будут нарушать спокойствие вашего вывода. Но не забывайте отмечать эти места знаком предупреждения для коллег-разработчиков.

Визуализация

Блиц-тест: Почему "except: pass" плохо?

Ваш код — ниндзя, а исключения — заградительное орудие перед ним.

Ниндзя с except: pass :

Python Скопировать код try: ninja_route() except: pass # Неожиданное препятствие, но решено игнорировать.

Препятствие Действие ниндзя Ядовитая стрела 🥷 Проходит мимо Взрывная ловушка 🥷 Идёт дальше Смертельный самурай 🥷 Только вздыхает и продолжает

Результат: Ваш ниндзя не пережил конфликт. 👻

Теперь дадим ниндзе возможность умелой обработки исключений:

Python Скопировать код try: ninja_route() except ShurikenError as se: dodge(se) # Ниндзя избегает с близкой скоростью.

Препятствие Действие ниндзя Ядовитая стрела 🥷 Избегает контакта Взрывная ловушка 🥷 Находит обход Смертельный самурай 🥷 Приступает к дуэли

Результат: Миссия выполнена незаметно и безопасно. 🥷

Разгадывание сети исключений

Посмотри перед скачком

Список исключений Python – не просто страшный фильм ужасов. Это ключ к пониманию, какие исключения стоит перехватывать. Перехват BaseException – как паранойя от каждого шороха: слишком всеохватно.

Придерживайся Дзен

Разработчики Python оставили нам Дзен Python, который подсказывает: "Ошибки не должны проходить незамеченными". Прислушайтесь к этому совету — ошибки — это ваша отладочная "канарейка в шахте".

Звук разрушения

Это случилось! Ваш код падает из-за игнорированных исключений. Молча, они вспыхивают, превращая ценные данные в хаос непонятных символов.

Монахи код-ревью говорят: Стремитесь к совершенству

Работая над улучшением — вы двигаетесь вперёд. Относитесь к своему коду как к утренней медитации: "Что я могу улучшить?". Переосмыслите, усовершенствуйте, повторите. И не забывайте обновлять свои методы обработки исключений.

Полезные материалы