Почему bytes(n) в Python создаёт строку нулевых байтов?

Быстрый ответ

Функция bytes(n) создаёт объект bytes содержащий n нулевых байтов, а не переводит n в бинарный код. Если необходимо получить бинарное представление числа, используйте bin(n)[2:] , обрезая префикс '0b'. n.to_bytes(length, 'little') преобразует n в объект типа bytes , где length — это минимально необходимое количество байт для размещения n .

Python Скопировать код binary_n = bin(n)[2:] # '101' для n=5, наглядный бинарный код bytes_n = n.to_bytes(1, 'little') # b'\x05', представление числа в виде байта

Python Скопировать код n = 5 print(binary_n) # Вывод: '101', ясное и краткое print(bytes_n) # Вывод: b'\x05', компактно и точно

Преобразование int в байты: погружение в мир битов

int.to_bytes() — это метод, который переводит целое число в бинарную форму:

Python Скопировать код # Беззнаковые целые в мире байтов: они скрываются от вас! unsigned_int = 1024 bytes_unsigned = unsigned_int.to_bytes((unsigned_int.bit_length() + 7) // 8, 'big')

Python Скопировать код # Знаковые целые попадают в бинарные ловушки! signed_int = -1024 bytes_signed = signed_int.to_bytes((8 + (signed_int + (signed_int < 0)).bit_length()) // 8, 'big', signed=True) print(bytes_unsigned) # Вывод: b'\x04\x00', идеальное представление в виде байтов print(bytes_signed) # Вывод: b'\\xfc\\x00', байтовая сущность отрицательного числа

Чтобы обратить байты в значение типа int , используйте функцию int.from_bytes() :

Python Скопировать код print(int.from_bytes(bytes_unsigned, 'big')) # Вывод: 1024, возвращение к истокам print(int.from_bytes(bytes_signed, 'big', signed=True)) # Вывод: -1024, полный цикл преобразований

Если вы предпочитаете вещи простыми, модуль struct позволит вам управлять порядком байтов и форматами без лишнего балласта.

"n" в

bytes(n) — это не просто пустышка, это объект, содержащий n нулевых байтов. bytes в Python — это тип последовательности, аналогичный спискам или строкам, но предназначенный для работы с сырыми бинарными данными. Если вас интересует объект bytes , хранящий n в виде байта, то воспользуйтесь bytes([n]) :

Python Скопировать код n = 65 single_byte = bytes([n]) # b'A', байт, в котором хранится "n"

Визуализация

Вообразите создание объектов bytes в Python, как рулоны туалетной бумаги 🧻:

Markdown Скопировать код Каждый рулон представляет из себя байт.

Используя bytes(n) , представьте:

Markdown Скопировать код Вы вытягиваете рулон из `n` листов (байтов) 🧻, вместо одного листа, представляющего бинарное значение.

Видите в этом наглядность:

Markdown Скопировать код bytes(3) ➡️ 🧻🧻🧻 (Три чистых байта, без лишних слов!)

Главное, что нужно запомнить:

Markdown Скопировать код **bytes(n)** предлагает **n пустых мест** для байтов, но `n` остается в десятичной форме, не превращаясь в бинарное представление.

Что в байте? Литералы, последовательности и что вас ждёт

Байтовые литералы: раскрытие объективных значений

На байтовой вечеринке в Python каждый представлен особым образом. Вот b'3' , b'\x33' или `b'\x03' — каждый уникален:

b'3' — ASCII-представление символа '3'.

— ASCII-представление символа '3'. b'\x33' — шестнадцатеричное значение 33, которое также соответствует ASCII-символу '3'.

— шестнадцатеричное значение 33, которое также соответствует ASCII-символу '3'. `b'\x03' — управляющий символ ETX (End of Text), не имеющий отношения к цифре 3. Понимание этих специфических представлений — ключ к пониманию работы с байтами.

Создание байтовых последовательностей: встречайте байтовых драконов Z!

Если вам нужно создать конкретную последовательность байтов, вы можете сделать следующее:

Python Скопировать код # Добавляем в последовательность специальные символы desired_sequence = bytes(str(n), 'ascii') + b'\r

' # Сетевой протокол будет доволен!

Либо создайте последовательность непосредственно из байтовых кодов:

Python Скопировать код sequence_of_values = bytes([51, 13, 10]) # Соберите суперкоманду из 51, 13, 10 — вперед, "Байтовые Рыцари"!

Интерполяция и совместимость: путешествие во времени

%-интерполяция работает как с объектами типа bytes , так и с bytearray в Python 3.5 и более поздних версиях.

Версии Python ранее 3.5 могут потребовать специальных методов кодирования для работы с объектами типа bytes . При переходе между Python 2 и 3, вам поможет модуль struct . Времена меняются, но Python помогает следить за ними!

