Перевод секунд с эпохи в datetime в Python: элегантно и просто

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для преобразования времени из секунд, прошедших с начала эпохи, в объект datetime в Python, вам потребуется выполнить следующую операцию:

Python Скопировать код from datetime import datetime datetime.fromtimestamp(1633076672) # В результате у вас появится объект datetime!

Не забудьте заменить 1633076672 на актуальный таймстамп.

Если вам потребуется работать с часовыми поясами, представлю вам несколько способов корректного преобразования.

Преобразование в локальное время и UTC

Для работы с часовыми поясами вы можете преобразовать таймстамп в локальное время или в UTC следующим образом:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone datetime.fromtimestamp(1633076672, timezone.utc)

Если вам нужно получить строгое время по UTC, то воспользуйтесь utcfromtimestamp() :

Python Скопировать код datetime.utcfromtimestamp(1633076672) # Таким образом вы наверняка не пропустите чаепитие в Лондоне.

Учтите, что для дат ранее 1970 года на Windows использование fromtimestamp может быть некорректным, так что лучше применять utcfromtimestamp .

Форматирование объекта datetime

Получив объект datetime , вы можете отформатировать его для лучшей читаемости, используя метод strftime() :

Python Скопировать код datetime.fromtimestamp(1633076672).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') # Теперь объект datetime представлен в виде строки.

Так данные станут гораздо более понятными.

Обработка возможных исключений

Важно помнить о некоторых нюансах при работе с таймстампами:

Отрицательные временные метки начала эпохи : Unix с такими справится, но Windows может распознать их некорректно.

: Unix с такими справится, но Windows может распознать их некорректно. Формат ISO 8601 : Чтобы соответствовать стандартам, используйте isoformat() . Python Скопировать код datetime.fromtimestamp(1633076672, timezone.utc).isoformat()

Особенности работы с различными платформами: Этот фактор всегда стоит учитывать. Ошибки могут приводить к проблемам, особенно при работе на Windows.

Работа с исключением ValueError

При использовании fromtimestamp вы можете столкнуться с исключением ValueError , если временная метка выходит за границы диапазона, поддерживаемого библиотекой datetime . В таком случае следует обратиться к блоку try...except .

Визуализация

Для наглядного представления преобразования секунд с начала эпохи в datetime можно себе визуализировать следующую последовательность действий:

Markdown Скопировать код Прошло с начала эпохи в секундах: 🕰️ 1610023456 | 🔑 datetime.fromtimestamp() | Datetime: 📅 2021-01-07 13:57:36

Или такой код на Python:

Python Скопировать код from datetime import datetime datetime.fromtimestamp(1610023456) # И в результате получаем объект datetime!

Представьте себе, что временные метки — это зашифрованные сообщения из истории, а datetime — это ключ к их тайне.

Что скрывает под собой применение: Python 2 и дополнительные библиотеки

Поддержка Python 2

Если вы сталкиваетесь с необходимостью обратной совместимости с Python 2, вам пригодится библиотека pytz :

Python Скопировать код import pytz datetime.fromtimestamp(1633076672, pytz.utc)

Дополнительные библиотеки

Для работы с датой и временем на более глубоком уровне вы можете воспользоваться дополнительными библиотеками, такими как Arrow и dateutil :

Python Скопировать код import arrow arrow.get(1633076672).to('US/Pacific')

Всегда помните о необходимости импорта соответствующих модулей и библиотек (например, datetime , timezone , pytz ), иначе Python не сможет выполнить нужные операции.

