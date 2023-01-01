logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Перевод RGB изображения в градации серого в Python
Перейти

Перевод RGB изображения в градации серого в Python

#Разное  
Быстрый ответ

Для перевода RGB-изображения в градации серого на Python рекомендуется использовать библиотеку Pillow.

Python
Скопировать код
from PIL import Image

img = Image.open('color_image.jpg').convert('L')
img.save('grayscale_image.jpg')

Откройте изображение, преобразуйте его в режим 'L', который предназначен для перевода цветов в оттенки серого, и сохраните изменения.

Детальное рассмотрение конвертации в оттенки серого

Перевод изображений из RGB в градации серого является важной операцией во многих приложениях обработки изображений. Разберёмся, как это происходит.

Из RGB в оттенки серого: формула преобразования

Преобразование изображения в градации серого основывается на специальной формуле. Она учитывает восприятие цвета человеком, назначая виды весов компонентам RGB:

Python
Скопировать код
Y' = 0.2989 * R + 0.5870 * G + 0.1140 * B

Выбор весов основан на чувствительности человеческого восприятия к различным цветам: зелёный цвет воспринимается ярче красного и синего. Разработчики Pillow применяют данную формулу, однако существуют и другие методики перевода в градации серого.

Альтернативные методы конвертации

  1. Используя NumPy, можно осуществить преобразование с помощью скалярного умножения:

    Python
    Скопировать код
     import numpy as np
 from PIL import Image
 
 img = Image.open('color_image.jpg')
 arr = np.array(img)
 gray_arr = np.dot(arr[..., :3], [0\.2989, 0.5870, 0.1140])
 gray_img = Image.fromarray(gray_arr.astype('uint8'))
 gray_img.save('grayscale_image_numpy.jpg')

  2. OpenCV предлагает оптимизированные методы для обработки изображений в реальном времени:

    Python
    Скопировать код
     import cv2

 img = cv2.imread('color_image.jpg')
 gray_img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 cv2.imwrite('grayscale_image_opencv.jpg', gray_img)

  3. scikit-image – ещё один инструмент для перевода изображений в оттенки серого:

    Python
    Скопировать код
     from skimage import color, io
 
 img = io.imread('color_image.jpg')
 gray_img = color.rgb2gray(img)
 io.imsave('grayscale_image_skimage.jpg', gray_img)

Обработка изображений с альфа-каналом

Если нужно сохранить прозрачность при переводе изображения в градации серого, используйте режим 'LA' (светимость-альфа) в Pillow:

Python
Скопировать код
img = Image.open('transparent_image.png').convert('LA')
img.save('grayscale_image_with_alpha.png')

Визуализация

Представим процесс визуально: множество ярких цветных пикселей RGB-изображения преобразуем в соответствующие оттенки серого:

🟥🟩🟦 RGB: Калейдоскоп оттенков. 🏳️🏳️🏴 Градации серого: Диапазон от светлых к тёмным тона.

Цель — перевести разноцветие в соответствующие уровни серого:

Смешение:🟥🟩🟦 ➡️ 🎚️ ➡️ 🏳️🏳️🏴

Интенсивность каждого цвета преобразуется в оттенки серого:

🌶️🍋🍇 → 🍲 Как в кулинарии: множество ингредиентов превращаются в однородное блюдо.

