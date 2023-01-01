Перевод размера файла в человеческий формат: байты в Кб, Мб

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для преобразования размера файла в человекопонятный формат на Python, вы можете использовать следующую функцию:

Python Скопировать код def human_size(size): units = ['Б', 'КБ', 'МБ', 'ГБ', 'ТБ', 'ПБ'] for unit in units: if size < 1024: return f"{size:.1f} {unit}" size /= 1024 print(human_size(1536)) # "1.5 КБ"

Этот метод последовательно уменьшает размер файла до тех пор, пока он не станет меньше 1024, выводя результат с точностью до одного десятичного знака.

Погружение в детали: Байты против Десятичной системы, большие размеры файлов и отрицательные числа

Стандартная функция хорошо справляется с обычными преобразованиями. Однако следует также учесть такие аспекты как отрицательные числа, которые могут указывать на ошибку, экстремально большие размеры файлов и разницу между байтовыми и десятичными единицами измерения.

Давайте улучшим нашу функцию:

Python Скопировать код import math def human_size(size, decimal_places=1): units = ['Б', 'КиБ', 'МиБ', 'ГиБ', 'ТиБ', 'ПиБ', 'ЭиБ', 'ЗиБ', 'ЙиБ'] if size < 0: sign = "-" size = -size else: sign = "" if size < 1: return f"{sign}0 Б" i = int(math.log(size, 1024)) p = math.pow(1024, i) s = round(size / p, decimal_places) return f"{sign}{s} {units[i]}" print(human_size(1536)) # "1.5 КиБ" print(human_size(5294967296)) # "4.9 ГиБ" print(human_size(-1024)) # "-1.0 КиБ" print(human_size(1234567890000000000000)) # "1.1 ЙиБ"

Теперь функция может обрабатывать числа в диапазоне от единственного байта до йоттабайт, что соответствует огромному количеству видео с кошками.

Обработка исключений: Ноль и отдельные байты

Размеры, меньшие одного байта или равные нулю, требуют особого внимания:

Python Скопировать код def human_size(size, decimal_places=1): # ... [пропущено для краткости] if size == 0: return "0 Б" elif size == 1: return "1 Байт" # Потому что грамотность – это важно. # ... [остаток функции]

Оптимальное решение: Использование библиотек

Иногда намного проще прибегнуть к готовой библиотеке, такой как humanize:

Python Скопировать код from humanize import naturalsize print(naturalsize(1536)) # "1.5 КБ" print(naturalsize(1048576, binary=True)) # "1.0 МиБ"

Библиотека поддерживает байтовые и десятичные единицы измерения, что избавляет вас от написания лишнего кода.

Визуализация

Markdown Скопировать код 1 Байт = 🌱 1 Килобайт = 🌿 1 Мегабайт = 🌳 1 Гигабайт = 🌲🌲🌲 1 Терабайт = 🌳🌲🌴🎄🧱

Переход к новой единице измерения не просто увеличивает количество, но и укрупняет визуальное представление данных!

Хитрости и уловки: Битовые операции и рекурсия

Сверхэффективные битовые операции

Можно улучшить производительность обработки значений, используя битовые операции:

Python Скопировать код def human_size(size, decimal_places=1): # ... [пропущено для краткости] i = (size.bit_length() – 1) // 10 p = 1 << (i * 10) # ... [остаток функции]

Здесь используется метод bit_length() и битовый сдвиг для работы с бинарными размерами файлов.

Изящество рекурсии

Рекурсия помогает упростить обработку больших чисел:

Python Скопировать код def human_size_recursive(size, units=None, step=0): if units is None: units = ['Б', 'КиБ', 'МиБ', 'ГиБ', 'ТиБ', 'ПиБ'] if size < 1024 or step == len(units) – 1: return f"{size:.{decimal_places}f} {units[step]}" return human_size_recursive(size / 1024, units, step + 1)

Рекурсия делает код более понятным и его легче читать.

Практическое применение

Интерфейс пользователя: Метки размера файла

Можно использовать функцию для отображения размера файла пользователю:

Python Скопировать код def file_size_label(file_path): size = os.path.getsize(file_path) return f"Размер файла: {human_size(size)}" print(file_size_label("/path/to/your/file.txt")) # "Размер файла: 5.2 МБ"

Индивидуальное форматирование

Если нужно настроить вывод данных, можно дать пользователям эту возможность:

Python Скопировать код def human_size(size, decimal_places=1, abbreviate=True): # ... [пропущено для краткости] unit = units[i] if abbreviate: unit = unit[0] if unit != "Б" else unit return f"{sign}{s} {unit}" print(human_size(1048576, decimal_places=2, abbreviate=False)) # "1.00 МиБ" print(human_size(1048576, abbreviate=True)) # "1.0 М"

