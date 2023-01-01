Перевод Pandas series или index в NumPy array или list#Python и Pandas для анализа данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Если вы хотите преобразовать серию Pandas в массив NumPy, используйте метод
series.to_numpy():
# Для серии Pandas 'series':
numpy_array = series.to_numpy()
Этот метод трансформирует вашу серию Pandas в ndarray, оптимально используя память и обеспечивая удобство выполнения числовых операций.
Чтобы преобразовать индекс Pandas в массив NumPy, особенно в сложных случаях с мультииндексными датафреймами, или когда нужна копия данных, опять же пригодится метод
to_numpy():
# Для индекса Pandas 'index':
numpy_array = index.to_numpy()
Он позволяет создать независимую копию данных без изменения исходной структуры Pandas.
Давайте более детально рассмотрим процесс преобразования
От статики к динамике
Преобразование серии или индекса в массив NumPy можно сравнить с переходом от твердого состояния к жидкому. Метод
.to_numpy() действует как катализатор, превращающий структурированные данные в гибкий числовой массив, доступный для обработки.
Лучшие практики
При использовании
.values достигается совместимость с более старыми версиями, но
.to_numpy() обеспечивает более точное соблюдение типов данных и повышает эффективность обработки.
Мультиуровневые датафреймы: просто и легко
Работая с мультииндексным датафреймом, при помощи метода
df.index.get_level_values('level') вы можете выбрать нужные уровни индекса для преобразования, что обеспечит не только простоту процесса, но и его гибкость.
Точное извлечение данных
Для DataFrame возможно получить отдельные столбцы в виде массивов или списков, используя
df['column'].to_numpy() или
df['column'].tolist(). Эти методы как ножницы, которые помогают "разрезать" датафрейм для детального анализа.
Визуализация
Преобразование серии Pandas в массив NumPy можно представить как волшебное превращение:
Серия Pandas (🌳): ['яблоко', 'апельсин', 'банан']
Применим к ней метод
.to_numpy():
🌳.to_numpy() ➡️ ✨ ➡️ 🌌.array
Либо воспользуемся знакомым
.values:
🌳.values ➡️ ✨ ➡️ 🌌.array
В результате получаем:
Массив NumPy (🌌): ['яблоко', 'апельсин', 'банан']
Каждое преобразование – это путешествие из "мира Pandas" (🌳) в "мир NumPy" (🌌), где данные трансформируются и становятся готовыми к дальнейшим вычислениям.
Краткое руководство по методам
Выбор метода преобразования из
Series или Index Pandas в
массив NumPy зависит от ваших требований:
to_numpy()
- Рекомендуется для работы с Pandas v0.24.0+
copy=Trueсоздаёт копию, не затрагивая исходные данные
.values
- Подходит для работы в условиях обратной совместимости
- Знаком для тех, кто уже давно работает с Pandas
tolist()
- Оптимально, если вам нужен список Python на выходе
.array
- Позволяет обращаться к данным в Pandas ExtensionArrays
Выбор правильного инструмента обеспечит плавность и комфорт вашего "путешествия" по обработке данных.
Создавать копию данных или нет?
Важно решить, требуется ли создавать независимую копию данных:
copy=Trueв
to_numpy()позволяет защитить исходные данные.
- Если вы собираетесь экспериментировать с данными, не забудьте создать копию.
Проверка перед извлечением данных
Прежде чем работать с мульти-индексом, воспользуйтесь
df.index.names для проверки названий индексов и избежания ошибок. Это можно сравнить с проверкой карманов перед заливкой белья в стиральную машину.
Екатерина Громова
аналитик данных