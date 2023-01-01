Перевод JSON ответа requests в Python объект: решение

#Работа с JSON и CSV  #Работа с сетью (requests)  #API и интеграции  
Быстрый ответ

Для разбора JSON-ответа в Python используйте метод .json(), который предоставляется библиотекой requests. По результату его работы можно обращаться к JSON-данным столь же удобно, как к обычному словарю в Python.

import requests

response = requests.get('ВАШ_API_ENDPOINT')
json_data = response.json()

Прежде чем применять метод .json(), убедитесь в том, что ответ сервера действительно содержит JSON. Эта проверка кажется простой, но даже опытные программисты не редко забывают об этом, сталкиваясь не с JSON, а с другим типом контента, например, изображением.

import requests

response = requests.get('ВАШ_ENDPOINT_API')

if response.ok and 'application/json' in response.headers.get('Content-Type', ''):
    try:
        json_data = response.json()
    except ValueError:
        json_data = None  # Обрабатываем ситуацию некорректного JSON.
Как добиться мастерства в работе с ключами JSON

Метод .json() преобразует JSON в словарь Python, обеспечивая прямой доступ к ключам. Помимо всего прочего, важно помнить, что JSON ключи чувствительны к регистру: "Key" и "key" будут восприниматься как разные ключи.

import requests

response = requests.get('ВАШ_ENDPOINT_API')
json_data = response.json()
value = json_data.get("key", "значение_по_умолчанию")  # Обратите внимание на регистр: "key" и "Key" – это разные ключи.

Для отладки сложных JSON-структур удобно использовать функцию pprint, которая позволяет наглядно отобразить данные:

from pprint import pprint

pprint(json_data) # Выводит структурированный JSON.

Работа с вложенным JSON

Работая с данными из реального мира, часто приходится иметь дело с вложенными структурами. Обходить вложенные словари и списки можно аналогично навигации по файловой системе:

nested_value = json_data["внешний_ключ"]["внутренний_ключ"] # Сложные структуры, напоминающие древо вложенности.
nested_list_item = json_data["ключ"][индекс] # Массивы внутри JSON, внутри которых уровни вложенности.

Визуализация

Шаги работы с библиотекой requests можно представить аналогией с поисковой экспедицией в сундук с сокровищами (🧰):

import requests
response = requests.get('https://api.example.com/data')  # Начинаем "поиски сокровищ".

Чтобы получить доступ к сокровищам, используются метод .json():

data = response.json()  # "Открываем сундук", чтобы извлечь JSON-сокровища!

В результате данные представляются структурированными, словно элементы в ювелирной коробке:

{
  "бриллианты": "💎💎💎",
  "золотые_монеты": "🪙🪙🪙",
  "жемчужины": "🔮🔮🔮",
}

Процедура оказывается максимально простой! 🌟

Обработка сложных случаев на профессиональном уровне

Есть несколько продвинутых методик, улучшающих процесс обработки JSON и делающих его более надежным:

  • Применяйте json.loads для прямого разбора строк JSON из текстового ответа.
import json

json_string = response.text
json_data = json.loads(json_string) # .loads() применяется для обработки результата в виде строки.
  • Задействуйте рекурсивные функции для работы с глубоко вложенными объектами и массивами:
def extract_values(obj, key):
    """Извлекайте значения из вложенного JSON на профессиональном уровне."""

    def extract(obj, arr, key):
        if isinstance(obj, dict):
            for k, v in obj.items():
                if isinstance(v, (dict, list)):
                    extract(v, arr, key)
                elif k == key:
                    arr.append(v)
        elif isinstance(obj, list):
            for item in obj:
                extract(item, arr, key)
        return arr

    return extract(obj, [], key)

  • Используйте jsonschema для валидации JSON и предупреждения ошибок.

  • Для высокопроизводительной обработки больших объемов данных используйте потоковую передачу и параллельный разбор данных с помощью ijson, чтобы избежать исчерпания памяти.

Платон Карпов

Python-инженер

