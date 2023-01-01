Перестановка позиции элементов в списке на Python

#Основы Python  #Списки, кортежи, множества  #Алгоритмы  
Быстрый ответ

Если вы желаете обменять местами два элемента списка в Python, следует выполнить следующую операцию:

my_list[1], my_list[3] = my_list[3], my_list[1]

Этот код позволяет быстро поменять местами элементы, находящиеся под индексами 1 и 3.

Обмен элементов с неизвестными позициями

Если заранее неизвестны позиции элементов, которые необходимо поменять местами, можно использовать метод list.index и одновременное присваивание:

idx1 = my_list.index('unknown1')  # Задаем положение первой цели
idx2 = my_list.index('unknown2')  # Определяем положение второй цели
my_list[idx1], my_list[idx2] = my_list[idx2], my_list[idx1]  # Осуществляем обмен

Данный код обнаружит позиции элементов 'unknown1' и 'unknown2', а затем выполнит их обмен. Это довольно удобно и быстро, не так ли?

Визуализация

Представьте, что ваш список — это набор танцоров на сцене.

Перед обменом: [🕺, 💃, 🎩, 👑]

Вы хотите обменять местами шляпу (🎩) и корону (👑):

dancers[2], dancers[3] = dancers[3], dancers[2]

После вашей операции, порядок танцоров изменился:

После обмена: [🕺, 💃, 👑, 🎩]

Продолжайте аплодировать танцорам — каждый занял новое место по вашей указке.

Обмен с использованием срезов

Если необходимо поменять местами соседние элементы, отлично подойдут срезы:

my_list[1:3] = my_list[1:3][::-1]  # Магическое прикосновение

Это манипуляция переворачивает срез, включающий элементы, расположенные на позициях 1 и 2.

Утонченность присваивания кортежа

Если индексы неизвестны, можно воспользоваться изяществом распаковки кортежей:

idx1, idx2 = (my_list.index('obscure1'), my_list.index('obscure2'))  # Сгруппировали искателей
my_list[idx1], my_list[idx2] = my_list[idx2], my_list[idx1]  # И произвели обмен местами

Это изящный обмен, обеспеченный волшебством распаковки кортежа.

Классический обмен с помощью промежуточной переменной

Очень часто можно использовать временную переменную для надежности и проверенности процесса обмена:

temporary_variable = my_list[idx1]  # Прием эстафетной палочки
my_list[idx1] = my_list[idx2]  # Вручение нового элемента
my_list[idx2] = temporary_variable  # Завершение процесса обмена

Это обычный трехступенчатый процесс, который с легкостью понятен даже начинающим Python-разработчикам.

Оптимизированный обмен для одиночной замены

Если в списке требуется выполнять лишь один обмен, это можно ускорить, сделав процедуру более эффективной:

items_to_swap = ('mystery1', 'mystery2')
for item in my_list:
    if item in items_to_swap:
        idx1, idx2 = my_list.index(items_to_swap[0]), my_list.index(items_to_swap[1])
        my_list[idx1], my_list[idx2] = my_list[idx2], my_list[idx1]
        break  # Завершаем оперативную корректировку

Таисия Ермакова

backend-разработчик

