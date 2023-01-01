Переименование выбранного заголовка столбца в Pandas DataFrame

Быстрый ответ

Произвести быстрое переименование столбца в DataFrame библиотеки Pandas можно с помощью метода rename() . Достаточно передать ему словарь, содержащий пары "староеимя: новоеимя":

Python Скопировать код df.rename(columns={'old_name': 'new_name'}, inplace=True)

Это действие изменит наименование указанных столбцов в вашем DataFrame df .

Для мгновенного применения изменений при переименовании одного столбца требуется параметр inplace=True . А для переименования нескольких столбцов следует составить словарь с парами старых и новых названий:

Python Скопировать код df.rename(columns={'old_name1': 'new_name1', 'old_name2': 'new_name2'}, inplace=True)

Дьявол кроется в деталях

При использовании метода rename() следует учесть некоторые особенности:

Применение в цепочке методов : Обычно применимо к различным изменениям, но inplace=True приводит к возврату None и разрушению цепочки.

: Обычно применимо к различным изменениям, но приводит к возврату и разрушению цепочки. Нестандартные решения : Использование str.replace() или Index.str.replace() c регулярными выражениями помогает избежать сложностей при переименовании.

: Использование или c помогает избежать сложностей при переименовании. Оптимизация производительности: Важность сравнения разных методов особенно проявляется при работе с большими объемами данных.

Практическое применение rename()

Разгадывание общих шаблонов

Ситуации, когда заполнение осуществляется по определённому шаблону, часто встречаются и могут быть упрощены с помощью проработанного кода:

Регулярные выражения и строковые методы: Они приходят на помощь при необходимости следовать определённым правилам именования.

Python Скопировать код df.columns = df.columns.str.replace(r'_cm$', '', regex=True)

Быстрая замена с помощью set_axis : Это полезно, если требуется кардинально изменить названия столбцов.

Python Скопировать код df = df.set_axis(['new_name1', 'new_name2', 'new_name3'], axis=1, inplace=False)

Обработка множественных переименований

Легко осуществить множественное переименование при помощи функции zip() , связывающей старые и новые названия:

Python Скопировать код old_names = ['old_name1', 'old_name2', 'old_name3'] new_names = ['new_name1', 'new_name2', 'new_name3'] df.rename(columns=dict(zip(old_names, new_names)), inplace=True)

Выбор стратегии переименования в зависимости от задачи

Использование лямбда-функций : Ускоряют процесс, избавляя от необходимости создания дополнительных функций.

: Ускоряют процесс, избавляя от необходимости создания дополнительных функций. Преобразование : Идеально подходит для применения к таблицам соответствия .

: Идеально подходит для применения к . Создание словаря на лету: Позволяет использовать богатые возможности Python для гибкого решения задач.

Визуализация

Переименование столбца в DataFrame библиотеки Pandas можно воспринимать как реализацию сценария театрального представления. Вы расставляете декорации (столбцы) согласно сюжету:

Markdown Скопировать код Первый акт: Столбцы DataFrame | 🎭 Роли --------------------------------|------------------- 'age' | 👦🏻 Билли 'city' | 👩🏽 Сара 'height_cm' | 👨🏼 Боб

Следующий этап – "раскручивание" сюжета...

Markdown Скопировать код # Переименовываем 'height_cm' в 'stature' df.rename(columns={'height_cm': 'stature'}, inplace=True)

Markdown Скопировать код Финал: Столбцы DataFrame | 🎭 Роли --------------------------------|------------------- 'age' | 👦🏻 Билли 'city' | 👩🏽 Сара 'stature' | 👨🏼 Боб (бывший 'height_cm')

📝 Профессиональный совет: Хотя Боб остаётся Бобом, его "имя" изменилось.

Переименование – это не только техническая деталь, но и материал для визуализации данных, придающий именам смысловое значение и делающий DataFrame более интуитивно понятным.

Стратегия безопасности

Проявите бдительность

После переименования:

Проверьте результаты : Используйте df.columns или df.head() .

: Используйте или . Проведите тестирование: Автоматические тесты помогут избежать неожиданных ошибок в наименованиях столбцов.

Берегите себя от подводных камней

Опечатки : Их своевременное обнаружение избавит вас от столкновения с многими проблемами.

: Их своевременное обнаружение избавит вас от столкновения с многими проблемами. Совпадающие наименования: Это может привести к потере данных, если два различных столбца имеют одно и то же имя.

