Переименование выбранного заголовка столбца в Pandas DataFrame
Быстрый ответ
Произвести быстрое переименование столбца в DataFrame библиотеки Pandas можно с помощью метода
rename(). Достаточно передать ему словарь, содержащий пары "староеимя: новоеимя":
df.rename(columns={'old_name': 'new_name'}, inplace=True)
Это действие изменит наименование указанных столбцов в вашем DataFrame
df.
Для мгновенного применения изменений при переименовании одного столбца требуется параметр
inplace=True. А для переименования нескольких столбцов следует составить словарь с парами старых и новых названий:
df.rename(columns={'old_name1': 'new_name1', 'old_name2': 'new_name2'}, inplace=True)
Дьявол кроется в деталях
При использовании метода
rename() следует учесть некоторые особенности:
- Применение в цепочке методов: Обычно применимо к различным изменениям, но
inplace=Trueприводит к возврату
Noneи разрушению цепочки.
- Нестандартные решения: Использование
str.replace()или
Index.str.replace()c регулярными выражениями помогает избежать сложностей при переименовании.
- Оптимизация производительности: Важность сравнения разных методов особенно проявляется при работе с большими объемами данных.
Практическое применение rename()
Разгадывание общих шаблонов
Ситуации, когда заполнение осуществляется по определённому шаблону, часто встречаются и могут быть упрощены с помощью проработанного кода:
- Регулярные выражения и строковые методы: Они приходят на помощь при необходимости следовать определённым правилам именования.
df.columns = df.columns.str.replace(r'_cm$', '', regex=True)
- Быстрая замена с помощью
set_axis: Это полезно, если требуется кардинально изменить названия столбцов.
df = df.set_axis(['new_name1', 'new_name2', 'new_name3'], axis=1, inplace=False)
Обработка множественных переименований
Легко осуществить множественное переименование при помощи функции
zip(), связывающей старые и новые названия:
old_names = ['old_name1', 'old_name2', 'old_name3']
new_names = ['new_name1', 'new_name2', 'new_name3']
df.rename(columns=dict(zip(old_names, new_names)), inplace=True)
Выбор стратегии переименования в зависимости от задачи
- Использование лямбда-функций: Ускоряют процесс, избавляя от необходимости создания дополнительных функций.
- Преобразование: Идеально подходит для применения к таблицам соответствия.
- Создание словаря на лету: Позволяет использовать богатые возможности Python для гибкого решения задач.
Визуализация
Переименование столбца в DataFrame библиотеки Pandas можно воспринимать как реализацию сценария театрального представления. Вы расставляете декорации (столбцы) согласно сюжету:
Первый акт: Столбцы DataFrame | 🎭 Роли
--------------------------------|-------------------
'age' | 👦🏻 Билли
'city' | 👩🏽 Сара
'height_cm' | 👨🏼 Боб
Следующий этап – "раскручивание" сюжета...
# Переименовываем 'height_cm' в 'stature'
df.rename(columns={'height_cm': 'stature'}, inplace=True)
Финал: Столбцы DataFrame | 🎭 Роли
--------------------------------|-------------------
'age' | 👦🏻 Билли
'city' | 👩🏽 Сара
'stature' | 👨🏼 Боб (бывший 'height_cm')
📝 Профессиональный совет: Хотя Боб остаётся Бобом, его "имя" изменилось.
Переименование – это не только техническая деталь, но и материал для визуализации данных, придающий именам смысловое значение и делающий DataFrame более интуитивно понятным.
Стратегия безопасности
Проявите бдительность
После переименования:
- Проверьте результаты: Используйте
df.columnsили
df.head().
- Проведите тестирование: Автоматические тесты помогут избежать неожиданных ошибок в наименованиях столбцов.
Берегите себя от подводных камней
- Опечатки: Их своевременное обнаружение избавит вас от столкновения с многими проблемами.
- Совпадающие наименования: Это может привести к потере данных, если два различных столбца имеют одно и то же имя.
Полезные материалы
- pandas.DataFrame.rename — документация pandas 2.2.0 — Подробная информация о методе переименования в Pandas.
- Переименование индексов и столбцов в DataFrame — документация pandas 2.2.0 — Специфика переименования индексов и столбцов в Pandas.
- Python | Переименование DataFrame.rename() – GeeksforGeeks — Практические примеры применения rename.
- Видеоурок: Переименование столбца в Pandas – YouTube — Видео-руководство по переименованию столбцов в Pandas.
- Как переименовать столбцы в DataFrame Pandas – Data to Fish — Подробное рассмотрение процесса и оснований для переименования столбцов с практическими примерами.