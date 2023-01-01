Перегрузка метода __init__ в Python в зависимости от типа аргумента

Быстрый ответ
class MyClass:
def __init__(self, arg):
init_method = {
str: self._handle_string,
int: self._handle_int,
}.get(type(arg), self._default_handler)
init_method(arg)
def _handle_string(self, value):
self.data = value
def _handle_int(self, value):
self.data = value * 2
def _default_handler(self, value):
self.data = None
# Пример применения:
instance_str = MyClass('hello')
instance_int = MyClass(10)
Используя словарь для сопоставления типов с методами инициализации, мы можем эффективно обрабатывать различные типы входных данных и расширять функциональность класса без усложнения конструктора.
Метод к нашему безумию: Фабричные методы класса
Фабричные методы класса — это случай, когда мы ценим прозрачность и явность. Метод, декорированный как classmethod, превращается в удобный конструктор с понятным интерфейсом:
class MyClass:
@classmethod
def from_string(cls, value):
instance = cls()
instance.data = value
return instance
@classmethod
def from_int(cls, value):
instance = cls()
instance.data = value * 2
return instance
# Пример применения:
instance_str = MyClass.from_string('hello')
instance_int = MyClass.from_int(10)
Фабричные методы делают наш код легко поддерживаемым и самодокументируемым.
Встреча метаклассов с классами: Альтернативная инициализация
Здесь на помощь приходят метаклассы и аннотации функций, чтобы добавить изящества в процесс инициализации:
class MultipleMeta(type):
def __call__(cls, *args, **kwargs):
annotations = cls.__init__.__annotations__
for name, arg_type in annotations.items():
if any(isinstance(arg, arg_type) for arg in args):
return super().__call__(*args, **kwargs)
raise TypeError("Аргумент не соответствует ожидаемым типам.")
class MyClass(metaclass=MultipleMeta):
def __init__(self, value: [int, str]):
if isinstance(value, int):
self.data = value * 2
elif isinstance(value, str):
self.data = value
# Пример применения:
instance_str = MyClass('world')
instance_int = MyClass(42)
Метаклассы играют роль диспетчеров, выбирая подходящий вариант инициализации на основе типов входных аргументов.
Держим всё просто, сэр: Именованные аргументы для простоты
Именованные аргументы — это наш метод упрощения процесса инициализации и избавления от лишней сложности:
class MyClass:
def __init__(self, string_bean=None, the_number=None):
if string_bean is not None:
self.data = string_bean
elif the_number is not None:
self.data = the_number * 2
else:
raise ValueError("Неправильный набор параметров инициализации!")
# Пример применения:
instance_str = MyClass(string_bean='python')
instance_int = MyClass(the_number=10)
Сделайте ваши намерения ясно понятными и не забывайте документировать параметры.
Визуализация
Представим себе различные "кирпичики", из которых мы строим метод
__init__:
Тип кирпичика: [🧱 Целое число] [🧊 Строка] [🔲 Список]
А вот и сам метод
__init__, наш будущий дом:
def __init__(self, arg):
if isinstance(arg, int):
self.build(🧱)
elif isinstance(arg, str):
self.build(🧊)
elif isinstance(arg, list):
self.build(🔲)
Voilà, фундамент готов:
🏗️🧱🏗️🧊🏗️🔲
Из разнообразия входных данных мы создали идеальный конструктор.
Больше нет места догадкам: Управление неоднозначностью типов
Для разрешения конфликтов между типами может пригодиться использование обертывающих классов:
class StrWrapper:
def __init__(self, value):
self.value = value
class MyClass:
def __init__(self, arg):
if isinstance(arg, StrWrapper):
self.data = arg.value
elif isinstance(arg, int):
self.data = arg * 2
# Здесь может быть логика для других типов
# Пример применения:
instance_str = MyClass(StrWrapper('string'))
instance_int = MyClass(10)
Повышенные усилия стоят того, чтобы обеспечить ясность кода.
Есть более одного способа построить дом: Динамическая инициализация
Используем магические методы и функции обобщенной диспетчеризации, чтобы сделать инициализацию более сложной:
from functools import singledispatchmethod
class MyClass:
def __init__(self, arg):
self.set_data(arg)
@singledispatchmethod
def set_data(self, arg):
raise NotImplementedError("Неизвестная ошибка инициализации!")
@set_data.register
def _(self, arg: int):
self.data = arg * 2
@set_data.register
def _(self, arg: str):
self.data = arg
# Пример применения:
instance_generic = MyClass(20)
instance_generic = MyClass('good morning')
Метод
__init__ может оставаться простым, в то время как всю сложность инициализации берут на себя дополнительные методы.
Полезные материалы
- 3. Модель данных — Документация Python 3.12.2 — Глубокое погружение в магический метод
__init__.
- Порядок разрешения методов в Python — Объяснение всех нюансов порядка разрешения методов.
- Объектно-ориентированное программирование в Python, часть 4 – Полиморфизм — Различные способы достижения полиморфизма в Python.
- args и *kwargs в python объяснены – Ясуб Халид — Почему нам незаменимы args и *kwargs.
- Встроенные функции — Документация Python 3.12.2 — Функция
isinstance()для проверки принадлежности к типу.
- Duck Typing – Real Python — Принципы duck typing в Python.
- PEP 443 – Одиночная диспетчеризация общих функций — Введение в одиночную диспетчеризацию.
Семён Козлов
инженер автоматизации