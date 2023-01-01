Перегрузка метода __init__ в Python в зависимости от типа аргумента

Перегрузка метода

#Основы Python  #ООП в Python  #Классы и наследование  
Быстрый ответ

Python
class MyClass:
    def __init__(self, arg):
        init_method = {
            str: self._handle_string,
            int: self._handle_int,
        }.get(type(arg), self._default_handler)
        init_method(arg)

    def _handle_string(self, value):
        self.data = value

    def _handle_int(self, value):
        self.data = value * 2

    def _default_handler(self, value):
        self.data = None

# Пример применения:
instance_str = MyClass('hello')
instance_int = MyClass(10)

Используя словарь для сопоставления типов с методами инициализации, мы можем эффективно обрабатывать различные типы входных данных и расширять функциональность класса без усложнения конструктора.

Метод к нашему безумию: Фабричные методы класса

Фабричные методы класса — это случай, когда мы ценим прозрачность и явность. Метод, декорированный как classmethod, превращается в удобный конструктор с понятным интерфейсом:

class MyClass:
    @classmethod
    def from_string(cls, value):
        instance = cls()
        instance.data = value
        return instance

    @classmethod
    def from_int(cls, value):
        instance = cls()
        instance.data = value * 2
        return instance

# Пример применения:
instance_str = MyClass.from_string('hello')
instance_int = MyClass.from_int(10)

Фабричные методы делают наш код легко поддерживаемым и самодокументируемым.

Встреча метаклассов с классами: Альтернативная инициализация

Здесь на помощь приходят метаклассы и аннотации функций, чтобы добавить изящества в процесс инициализации:

class MultipleMeta(type):
    def __call__(cls, *args, **kwargs):
        annotations = cls.__init__.__annotations__

        for name, arg_type in annotations.items():
            if any(isinstance(arg, arg_type) for arg in args):
                return super().__call__(*args, **kwargs)
        raise TypeError("Аргумент не соответствует ожидаемым типам.")

class MyClass(metaclass=MultipleMeta):
    def __init__(self, value: [int, str]):
        if isinstance(value, int):
            self.data = value * 2
        elif isinstance(value, str):
            self.data = value

# Пример применения:
instance_str = MyClass('world')
instance_int = MyClass(42)

Метаклассы играют роль диспетчеров, выбирая подходящий вариант инициализации на основе типов входных аргументов.

Держим всё просто, сэр: Именованные аргументы для простоты

Именованные аргументы — это наш метод упрощения процесса инициализации и избавления от лишней сложности:

class MyClass:
    def __init__(self, string_bean=None, the_number=None):
        if string_bean is not None:
            self.data = string_bean
        elif the_number is not None:
            self.data = the_number * 2
        else:
            raise ValueError("Неправильный набор параметров инициализации!")

# Пример применения:
instance_str = MyClass(string_bean='python')
instance_int = MyClass(the_number=10)

Сделайте ваши намерения ясно понятными и не забывайте документировать параметры.

Визуализация

Представим себе различные "кирпичики", из которых мы строим метод __init__:

Тип кирпичика:   [🧱 Целое число]  [🧊 Строка]  [🔲 Список]

А вот и сам метод __init__, наш будущий дом:

def __init__(self, arg):
    if isinstance(arg, int):
        self.build(🧱)   
    elif isinstance(arg, str):
        self.build(🧊)   
    elif isinstance(arg, list):
        self.build(🔲)

Voilà, фундамент готов:

🏗️🧱🏗️🧊🏗️🔲

Из разнообразия входных данных мы создали идеальный конструктор.

Больше нет места догадкам: Управление неоднозначностью типов

Для разрешения конфликтов между типами может пригодиться использование обертывающих классов:

class StrWrapper:
    def __init__(self, value):
        self.value = value

class MyClass:
    def __init__(self, arg):
        if isinstance(arg, StrWrapper):
            self.data = arg.value
        elif isinstance(arg, int):
            self.data = arg * 2
        # Здесь может быть логика для других типов

# Пример применения:
instance_str = MyClass(StrWrapper('string'))
instance_int = MyClass(10)

Повышенные усилия стоят того, чтобы обеспечить ясность кода.

Есть более одного способа построить дом: Динамическая инициализация

Используем магические методы и функции обобщенной диспетчеризации, чтобы сделать инициализацию более сложной:

from functools import singledispatchmethod

class MyClass:
    def __init__(self, arg):
        self.set_data(arg)

    @singledispatchmethod
    def set_data(self, arg):
        raise NotImplementedError("Неизвестная ошибка инициализации!")

    @set_data.register
    def _(self, arg: int):
        self.data = arg * 2

    @set_data.register
    def _(self, arg: str):
        self.data = arg

# Пример применения:
instance_generic = MyClass(20)
instance_generic = MyClass('good morning')

Метод __init__ может оставаться простым, в то время как всю сложность инициализации берут на себя дополнительные методы.

Полезные материалы

  1. 3. Модель данных — Документация Python 3.12.2 — Глубокое погружение в магический метод __init__.
  2. Порядок разрешения методов в Python — Объяснение всех нюансов порядка разрешения методов.
  3. Объектно-ориентированное программирование в Python, часть 4 – Полиморфизм — Различные способы достижения полиморфизма в Python.
  4. args и *kwargs в python объяснены – Ясуб Халид — Почему нам незаменимы args и *kwargs.
  5. Встроенные функции — Документация Python 3.12.2 — Функция isinstance() для проверки принадлежности к типу.
  6. Duck Typing – Real Python — Принципы duck typing в Python.
  7. PEP 443 – Одиночная диспетчеризация общих функций — Введение в одиночную диспетчеризацию.
Семён Козлов

инженер автоматизации

