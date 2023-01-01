"Передача переменного числа аргументов в функции: примеры"

Быстрый ответ

Python предоставляет возможность передачи переменного количества аргументов в функцию с помощью конструкций *args и **kwargs . Используйте *args для передачи неназванных (позиционных) аргументов и **kwargs для передачи именованных (ключевых) аргументов.

Python Скопировать код def print_args(*args): for arg in args: print(arg) print_args('яблоко', 'банан', 'вишня') def print_kwargs(**kwargs): for key, value in kwargs.items(): print(f"{key}: {value}") print_kwargs(first='яблоко', second='банан')

Раскрываем суть

Для упрощения понимания и соблюдения чистоты кода на Python, рекомендуется следовать нескольким принципам:

Ставьте аргументы в нужном порядке

Порядок аргументов, указанных в определении функции, следует описанной модели: сначала обычные позиционные аргументы, затем *args , после – ключевые аргументы со значениями по умолчанию, а в самом конце **kwargs :

Python Скопировать код def function(positional_args, *args, default_keyword_args=default_value, **kwargs): pass # это заготовка для функции общего назначения

Устанавливайте None для необязательных аргументов

Использование None сделает очевидным факт, что аргумент является необязательным:

Python Скопировать код def function_with_optional_arg(arg=None): if arg is not None: # что-то делаем с аргументом else: # что-то делаем, если аргумент не был передан

Улучшайте отладку с информативными сообщениями об ошибках

Качество управления ошибками ваших функций напрямую влияет на их удобство использования. Если возникают проблемы с *args и **kwargs , информативное сообщение об ошибке поможет вам найти решение:

Python Скопировать код try: complicated_function(*too_many_args, **unexpected_kwargs) except TypeError as e: print("Ошибка TypeError! Но мы не опускаем руки!", e)

Визуализация

Представьте функцию в Python как оператора колл-центра, где аргументы – это звонящие клиенты. Обычный оператор может обслужить лишь пару клиентов:

Python Скопировать код def agent_handle(customer1, customer2): # У нас обслуживание по очереди!

Теперь представьте супер-оператора, который готов обрабатывать неограниченное количество звонков:

Python Скопировать код def super_agent_handle(*customers): # Мы готовы обслужить каждого!

В нашем списке клиентов *customers есть Алиса 😄, Боб 😡, Чарли 😕 и много других. И супер-оператор с лёгкостью справляется со всеми:

Список клиентов: [😄, 😡, 😕, ...]

Супер-оператор — это функция с *args (готовая принять любое количество клиентов!)

Преимущества и подводные камни

Распределение аргументов между функциями

Если вам требуется передавать *args и **kwargs в разные функции, используйте списки и словари:

Python Скопировать код def party1(*args): # Обрабатываем некоторые аргументы. def party2(**kwargs): # Обрабатываем другие аргументы. args_party_pack = [1, 2, 3] kwargs_confetti = {'x': 4, 'y': 5} party1(*args_party_pack) party2(**kwargs_confetti)

Будьте готовы к исключениям во время исполнения

В Python нет ошибок компиляции, но в процессе работы вас могут ждать такие исключения как TypeError и ValueError . Бережное их обработывание будет способствовать корректной работе вашей программы.

Использование словарей для ключевых аргументов

Метод items() позволяет эффективно итерировать ключи и значения из **kwargs :

Python Скопировать код def print_keyword_arguments(**kwargs): for key, value in kwargs.items(): print(f"{key} = {value}")

Учтите разницу в подходах в разных языках

В зависимости от языка программирования существуют разные механизмы работы со списками произвольного объёма аргументов. Если вы уже знакомы с некоторыми другими языками, обратите внимание на отличия.

