"Передача переменного числа аргументов в функции: примеры"
Быстрый ответ
Python предоставляет возможность передачи переменного количества аргументов в функцию с помощью конструкций
*args и
**kwargs. Используйте
*args для передачи неназванных (позиционных) аргументов и
**kwargs для передачи именованных (ключевых) аргументов.
def print_args(*args):
for arg in args:
print(arg)
print_args('яблоко', 'банан', 'вишня')
def print_kwargs(**kwargs):
for key, value in kwargs.items():
print(f"{key}: {value}")
print_kwargs(first='яблоко', second='банан')
Раскрываем суть
Для упрощения понимания и соблюдения чистоты кода на Python, рекомендуется следовать нескольким принципам:
Ставьте аргументы в нужном порядке
Порядок аргументов, указанных в определении функции, следует описанной модели: сначала обычные позиционные аргументы, затем
*args, после – ключевые аргументы со значениями по умолчанию, а в самом конце
**kwargs:
def function(positional_args, *args, default_keyword_args=default_value, **kwargs):
pass # это заготовка для функции общего назначения
Устанавливайте
None для необязательных аргументов
Использование
None сделает очевидным факт, что аргумент является необязательным:
def function_with_optional_arg(arg=None):
if arg is not None:
# что-то делаем с аргументом
else:
# что-то делаем, если аргумент не был передан
Улучшайте отладку с информативными сообщениями об ошибках
Качество управления ошибками ваших функций напрямую влияет на их удобство использования. Если возникают проблемы с
*args и
**kwargs, информативное сообщение об ошибке поможет вам найти решение:
try:
complicated_function(*too_many_args, **unexpected_kwargs)
except TypeError as e:
print("Ошибка TypeError! Но мы не опускаем руки!", e)
Визуализация
Представьте функцию в Python как оператора колл-центра, где аргументы – это звонящие клиенты. Обычный оператор может обслужить лишь пару клиентов:
def agent_handle(customer1, customer2):
# У нас обслуживание по очереди!
Теперь представьте супер-оператора, который готов обрабатывать неограниченное количество звонков:
def super_agent_handle(*customers):
# Мы готовы обслужить каждого!
В нашем списке клиентов
*customers есть Алиса 😄, Боб 😡, Чарли 😕 и много других. И супер-оператор с лёгкостью справляется со всеми:
Список клиентов: [😄, 😡, 😕, ...]
Супер-оператор — это функция с
*args (готовая принять любое количество клиентов!)
Преимущества и подводные камни
Распределение аргументов между функциями
Если вам требуется передавать
*args и
**kwargs в разные функции, используйте списки и словари:
def party1(*args):
# Обрабатываем некоторые аргументы.
def party2(**kwargs):
# Обрабатываем другие аргументы.
args_party_pack = [1, 2, 3]
kwargs_confetti = {'x': 4, 'y': 5}
party1(*args_party_pack)
party2(**kwargs_confetti)
Будьте готовы к исключениям во время исполнения
В Python нет ошибок компиляции, но в процессе работы вас могут ждать такие исключения как
TypeError и
ValueError. Бережное их обработывание будет способствовать корректной работе вашей программы.
Использование словарей для ключевых аргументов
Метод
items() позволяет эффективно итерировать ключи и значения из
**kwargs:
def print_keyword_arguments(**kwargs):
for key, value in kwargs.items():
print(f"{key} = {value}")
Учтите разницу в подходах в разных языках
В зависимости от языка программирования существуют разные механизмы работы со списками произвольного объёма аргументов. Если вы уже знакомы с некоторыми другими языками, обратите внимание на отличия.
Полезные материалы
- 4. Больше инструментов управления потоком – Документация Python 3.12.2 — Прекрасное введение в использование списков аргументов из официальной документации Python.
- Python args и kwargs: demystified – Real Python — Детальный разбор работы с
*argsи
**kwargs.
- python – Использование args и *kwargs – Stack Overflow — Обсуждение использования
*argsи
**kwargsв сообществе Python.
- args и *kwargs в Python – GeeksforGeeks — Обстоятельное изучение темы для энтузиастов программирования.
- Как использовать args и *kwargs в Python 3 – DigitalOcean — Практическое пособие по работе с
*argsи
**kwargs.
