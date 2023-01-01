Передача параметров в fixture Pytest: работа с DLL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

В pytest может быть создана фабрика фикстур для динамического передачи параметров. Определите функцию фикстуры таким образом, чтобы она принимала параметры через request.param . Используйте декоратор @pytest.mark.parametrize со значением indirect=True для передачи параметров следующим образом:

Python Скопировать код import pytest @pytest.fixture def parameterized_fixture(request): # Обработка параметров: безопасно и надежно return setup_with(request.param) @pytest.mark.parametrize('parameterized_fixture', ['value'], indirect=True) def test_example(parameterized_fixture): # Если тест не прошел, в нем что-то особенное assert process(parameterized_fixture) == expected_outcome

В данном примере, строка 'value' будет передана как параметр в parameterized_fixture , который затем используется в test_example . Для более сложных сценариев можно использовать следующую схему:

Python Скопировать код @pytest.fixture def configurable_fixture(request): # request.param – это ключ к настройке. Непредсказуемо, что получится в итоге. config = {'param': request.param} return create_object_with_config(config) values_for_test = [('setting1',), ('setting2',), ('setting3',)] @pytest.mark.parametrize('configurable_fixture', values_for_test, indirect=True) def test_configurable(configurable_fixture): # Проверяем состояние, как мою последовательность посещений спортзала. assert configurable_fixture.is_valid()

Углубимся в использование параметризованных фикстур

Оптимизация выполнения теста с помощью опциональных аргументов

Вы можете использовать опциональные аргументы в фикстурах для оптимизации выполнения тестов:

Python Скопировать код @pytest.fixture def smart_fixture(request): # Параметр request.param здесь необязателен, как ненужный наставник в спортзале param = getattr(request, 'param', 'default') return complex_setup(param)

Сбор и обновление ссылок

Для эффективного управления состоянием в сложных тестовых сценариях можно использовать класс внутри фикстуры:

Python Скопировать код class RadioStation: def __init__(self, frequency): # Настройка выбранной радиостанции self.frequency = frequency # Раздача ваших любимых хитов... @pytest.fixture def radio_station(request): return RadioStation(request.param) @pytest.mark.parametrize('radio_station', ['96.7'], indirect=True) def test_station_listener(radio_station): # Во время тестирования ни одна радиоволна не пострадала assert radio_station.frequency == '96.7' # Обновление частоты – легко и эффективно

Использование замыканий для настройки фикстур

Замыкания внутри фикстур могут обеспечивать именованные параметры, улучшая контроль над созданием объектов и делая конфигурацию тестов гибкее:

Python Скопировать код def my_fixture_setup(parameter): def fixture(): return setup_object_with(parameter) return fixture @pytest.fixture def closure_fixture(request): return my_fixture_setup(request.param)() @pytest.mark.parametrize('closure_fixture', ['parameters'], indirect=True) def test_closure(closure_fixture): # PyTests – ярки, замыкания – модни, тесты замечательны! assert closure_fixture.has_setup_correctly()

Глубокая настройка фикстур

Если вам нужен углубленный уровень настройки фикстур, используйте функциональный подход:

Python Скопировать код @pytest.fixture def dynamic_fixture(request): def configure_test(env): return setup_env_for_tests(env, request.param) return configure_test @pytest.mark.parametrize('dynamic_fixture', ['production'], indirect=True) def test_dynamic_environment(dynamic_fixture): test_env = dynamic_fixture('QA') # Здесь test_env настраивается и спрашивает: "Вы готовы встретиться со мной?" assert test_env.is_ready_for_tests()

Визуализация

Фикстура без параметров, как радио:

Python Скопировать код @pytest.fixture def radio_station(): return "Стандартная частота 🎶"

У нас всегда настроена одна и та же станция.

Фикстура с параметром, как настраиваемое радио:

Python Скопировать код @pytest.fixture def radio_station(request): return f"Частота {request.param} 🎵"

И, применяя pytest.mark.parametrize , мы можем выбрать любую станцию по вкусу! 🎚️🎶

Python Скопировать код @pytest.mark.parametrize('radio_station', ['89.1', '102.2'], indirect=True) def test_radio(radio_station): assert radio_station in ['Частота 89.1 🎵', 'Частота 102.2 🎵']

Бонусы параметризации

Оптимизация настройки тестов

Даже фикстуры стремятся к идеалу. Используем на них декораторы такие как @fixture и @parametrize для удобства и быстроты настройки.

Унифицированное управление журналами тестов

Все стремятся к вниманию, даже динамически подгружаемые библиотеки. Представьте их списком в параметризации и сделайте их звездами тестового анализа.

Широкие возможности настройки

Розы красные, фиалки синие, тесты гибкие — и благодаря косвенной параметризации, они еще быстрые!

