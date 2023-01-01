Передача HTML в шаблон Flask/Jinja2 без экранирования
Быстрый ответ
Для вставки HTML кода в шаблон Flask без необходимости экранирования соответствующих тегов, рекомендуется использовать объект
Markup совместно с фильтром
|safe. Объект
Markup сообщает Flask, что данный HTML код является безопасным, а фильтр
|safe запрещает автоматическое экранирование в выводе шаблона:
from flask import Flask, render_template
from markupsafe import Markup
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
html_content = Markup("<strong>Текст выделенный жирным</strong>")
return render_template('index.html', html_content=html_content)
# index.html: {{ html_content|safe }}
Таким образом, когда вы используете
Markup("<strong>Жирный текст</strong>"), тег
<strong> будет отображаться корректно без преобразования в
<strong>.
Что происходит под капотом: автоэкранирование и фильтр |safe
Автоэкранирование HTML обеспечивает защиту от атак типа XSS путем замены специальных символов, таких как
<, на их безопасные эквиваленты
<. Однако, иногда требуется выводить HTML в исходном виде. Для отключения автоэкранирования служит фильтр
|safe.
Тем не менее, несмотря на удобство и полезность фильтра
|safe, не рекомендуется его применение для ненадежного или непроверенного кода, чтобы избежать уязвимостей в вашем приложении.
Для отключения автоэкранирования на уровне отдельных блоков в шаблонах Jinja2, можно использовать следующую конструкцию:
{% autoescape false %}
Без экранирования: {{ some_html_content }}
{% endautoescape %}
Однако прежде, чем отключать автоэкранирование, оцените возможные риски для безопасности. В некоторых случаях использование
|safe может быть более предпочтительным.
Важность безопасности при работе с неэкранированным HTML
Внимательно следите за безопасностью при работе с неэкранированным HTML, особенно внимательно очищайте данные. Использование
Markup из
MarkupSafe помогает пометить строки как безопасные для вывода.
from markupsafe import Markup
safe_html_content = Markup("<em>Текст выделенный курсивом</em>")
При работе с
Markup проявляйте такую же осторожность, как и с фильтром
|safe, особенно при обработке непроверенных данных.
Как правильно встроить HTML в контекст
Фильтр
|safe идеально подходит для задач, где важно сохранить исходное форматирование HTML, например, при создании интерфейсов админ-панели. Пометка данных как
|safe обеспечивает их корректное отображение:
{{ custom_column_value|safe }}
Всегда актуально использовать рекомендации из официальной документации и ресурсов, таких как MarkupSafe, чтобы следовать лучшим практикам.
Баланс между гибкостью и безопасностью
Использование фильтра
|safe обеспечивает гибкость работы с шаблонами, но требует внимания к вопросам безопасности. Следуйте лучшим практикам безопасной работы со шаблонами:
- Используйте механизмы экранирования по умолчанию.
- Используйте HTML как
|safeтолько тогда, когда это действительно необходимо.
- Очищайте входные данные перед их использованием.
- Проводите аудит безопасности, чтобы защитить ваше приложение от XSS.
Визуализация
Сочетание HTML и шаблона Flask/Jinja2 можно сравнить с украшением простого бисквитного торта:
Простой торт (🎂) = Шаблон
Украшения (🍓🍫) = HTML
В итоге получается:
🎂 + 🍓🍫 = 🎂🍰 Есть чем порадовать глаз! Пора на витрину!
В виде кода Flask/Jinja2 этот пример представлен следующим образом:
return render_template('plain_cake.html', icing='Ваш HTML')
И в результате вы получаете красивую веб-страницу, качество выполнения которой не уступает профессиональному кондитерскому изделию.
Стратегии для отображения динамического контента
Приведем три наиболее распространенные практики веб разработчиков для приложений с динамическим содержимым:
Специфическое экранирование: Параметры автоэкранирования в
render_templateмогут варьироваться в зависимости от типа контента.
from flask import render_template @app.route('/dynamic') def dynamic_content(): return render_template( 'dynamic.html', safe_content=Markup(safe_html), regular_content=regular_html )
Конфигурация окружения Jinja2: Настройка параметров автоэкранирования Jinja2 обязательна в зависимости от типа содержимого или местоположения блоков.
from jinja2 import Environment, select_autoescape env = Environment( autoescape=select_autoescape(['html', 'xml']) )
Ручное управление экранированием: Не забывайте осуществлять ручное экранирование вручную в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности и производительности.
Масштабирование для крупных приложений
Для больших веб-приложений на Flask рекомендуется следовать стандартным подходам к работе с HTML кодом:
- Внедрите общие правила безопасности для обработки данных и отображения в шаблонах.
- Повторное использование шаблонов и макросов должно строго соблюдать эти правила.
- Регулярному код-ревью и аудиту безопасности должно уделяться особое внимание, обращая акцент на работу с шаблонами и применение экранирования.
Элина Баранова
разработчик Android