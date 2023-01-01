Передача функций с аргументами в функцию Python: решение

Быстрый ответ

Чтобы передать в функцию другую функцию с заранее определенными аргументами, вы можете воспользоваться lambda или functools.partial. Lambda позволяет создавать анонимные функции на лету, в то время как functools.partial применяет аргументы к функции заранее. Вот элегантные примеры использования обоих подходов:

Пример с lambda:

Python Скопировать код def add(a, b): return a + b result = (lambda x: add(x, 3))(2) # В результате получаем 5, математика прекрасна!

Пример с functools.partial:

Python Скопировать код from functools import partial def add(a, b): return a + b add_with_two = partial(add, 2) # Теперь функция add() всегда выполняется с аргументом 2 result = add_with_two(3) # В результате получаем 5

Используйте lambda для достижения минимализма и functools.partial для большего понимания при работе с предустановленными аргументами.

Динамический вызов функций с *args

Применение *args дает возможность управления функциями с произвольным количеством аргументов в Python. Звёздочка () означает, что функция может принять любое количество аргументов. Обычно это записывается как \args.

Цепочка вызовов функций

Функция-исполнитель осуществляет цепочку вызовов наиболее плавной и понятной:

Python Скопировать код def perform(func, *args): return func(*args) # Давайте попробуем result = perform(add, 5, 5) # Получаем 10, так как 5+5 — это чистая радость!

Функция perform демонстрирует, как *args прекрасно справляется с передачей аргументов в функцию.

Зацикливание вызова с помощью списковых включений

Если необходимо вызвать функцию для каждого элемента списка, вы можете сделать следующее:

Python Скопировать код actions = [partial(add, n) for n in range(5)] # Создаем функцию add() с числами от 0 до 4 results = [action(10) for action in actions] # Получаем результаты прибавления к числу 10

Списковые включения отлично сочетаются с functools.partial, работая вместе на уровне высокой слаженности!

Очарование вызываемых объектов

Пользовательские вызываемые классы – объектно-ориентированный подход

Python Скопировать код class Adder: def __init__(self, n): self.n = n def __call__(self, x): return self.n + x adder_with_three = Adder(3) result = adder_with_three(2) # Получаем 5, элегантно и эффективно!

Такой подход позволяет хранить состояние и обеспечивает более структурированный код при решении сложных задач.

Волшебство с lambda – функциями в одну строку

Python Скопировать код result = (lambda x, y: x + y)(2, 3) # И снова получаем 5!

Lambda-функции упрощают написание кода, позволяет определить функции непосредственно во время выполнения программы.

Визуализация в увлекательной форме

Представьте себе ситуацию, где повар (👨‍🍳) — это вы, a рецепты — это функции, а каждое блюдо (🍲) требует уникальных ингредиентов (аргументов) для приготовления.

Markdown Скопировать код Рецепт (Функция): Приготовить суп 🍲 Ингредиенты (Args): Вода (💧), Овощи (🥦), и щепотка Соли (🧂)

У вас есть помощник (👩‍🍳), задачей которого является подготовка ингредиентов для начала кулинарного процесса.

Python Скопировать код def prepare_ingredients(💧, 🥦, 🧂): # Помощник собирает всё необходимое для приготовления блюда return (💧, 🥦, 🧂)

Когда все готово, начинается время готовить!

Python Скопировать код def cooking_show(prepare, cook): ingredients = prepare() dish = cook(*ingredients) return dish

И вот перед нами шедевр кулинарного искусства!

Markdown Скопировать код 👩‍🍳 Подготовка: (💧, 🥦, 🧂) 👨‍🍳 Приготовление: 🍲

Готовим к подаче: Вкуснейший суп, приготовленный на огне функций с аргументами!

Организация порядка в распространённых сложностях

Все Lambdas – герои, а не злодеи!

Сложное использование lambda может привести к нежелательной путанице:

Python Скопировать код action = (lambda x, _: x + [4])([1, 2, 3], "не важно") # Эта lambda перестаралась с креативностью

Не позволяйте lambdas стать источником беспорядка. Они задумывались как герои вашего кода.

Дружественное именование частичных функций

Использование осмысленных имен для частичных функций делает код более понятным:

Python Скопировать код add_four = partial(add, 4) # Теперь функция add() всегда прибавляет четыре result = add_four(16) # Добавляем 4, получаем в итоге 20

Подходящие имена для частичных функций — это как хорошо подобранный наряд, который помогает их распознавать.

Вызовы функций без обёртки

Иногда функциям не требуются дополнительные обертки — они лучше работают в "чистом виде":

Python Скопировать код compute = map(add_four, range(5)) # Применяем add_four к числам от 0 до 4. Простоте слава!

Это подобно использованию чистых, природных инструментов, не ограниченных никакими рамками.

