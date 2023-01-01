Передача функций с аргументами в функцию Python: решение#Основы Python
Быстрый ответ
Чтобы передать в функцию другую функцию с заранее определенными аргументами, вы можете воспользоваться lambda или functools.partial. Lambda позволяет создавать анонимные функции на лету, в то время как functools.partial применяет аргументы к функции заранее. Вот элегантные примеры использования обоих подходов:
Пример с lambda:
def add(a, b):
return a + b
result = (lambda x: add(x, 3))(2) # В результате получаем 5, математика прекрасна!
Пример с functools.partial:
from functools import partial
def add(a, b):
return a + b
add_with_two = partial(add, 2) # Теперь функция add() всегда выполняется с аргументом 2
result = add_with_two(3) # В результате получаем 5
Используйте lambda для достижения минимализма и functools.partial для большего понимания при работе с предустановленными аргументами.
Динамический вызов функций с *args
Применение *args дает возможность управления функциями с произвольным количеством аргументов в Python. Звёздочка () означает, что функция может принять любое количество аргументов. Обычно это записывается как \args.
Цепочка вызовов функций
Функция-исполнитель осуществляет цепочку вызовов наиболее плавной и понятной:
def perform(func, *args):
return func(*args)
# Давайте попробуем
result = perform(add, 5, 5) # Получаем 10, так как 5+5 — это чистая радость!
Функция perform демонстрирует, как *args прекрасно справляется с передачей аргументов в функцию.
Зацикливание вызова с помощью списковых включений
Если необходимо вызвать функцию для каждого элемента списка, вы можете сделать следующее:
actions = [partial(add, n) for n in range(5)] # Создаем функцию add() с числами от 0 до 4
results = [action(10) for action in actions] # Получаем результаты прибавления к числу 10
Списковые включения отлично сочетаются с functools.partial, работая вместе на уровне высокой слаженности!
Очарование вызываемых объектов
Пользовательские вызываемые классы – объектно-ориентированный подход
class Adder:
def __init__(self, n):
self.n = n
def __call__(self, x):
return self.n + x
adder_with_three = Adder(3)
result = adder_with_three(2) # Получаем 5, элегантно и эффективно!
Такой подход позволяет хранить состояние и обеспечивает более структурированный код при решении сложных задач.
Волшебство с lambda – функциями в одну строку
result = (lambda x, y: x + y)(2, 3) # И снова получаем 5!
Lambda-функции упрощают написание кода, позволяет определить функции непосредственно во время выполнения программы.
Визуализация в увлекательной форме
Представьте себе ситуацию, где повар (👨🍳) — это вы, a рецепты — это функции, а каждое блюдо (🍲) требует уникальных ингредиентов (аргументов) для приготовления.
Рецепт (Функция): Приготовить суп 🍲
Ингредиенты (Args): Вода (💧), Овощи (🥦), и щепотка Соли (🧂)
У вас есть помощник (👩🍳), задачей которого является подготовка ингредиентов для начала кулинарного процесса.
def prepare_ingredients(💧, 🥦, 🧂):
# Помощник собирает всё необходимое для приготовления блюда
return (💧, 🥦, 🧂)
Когда все готово, начинается время готовить!
def cooking_show(prepare, cook):
ingredients = prepare()
dish = cook(*ingredients)
return dish
И вот перед нами шедевр кулинарного искусства!
👩🍳 Подготовка: (💧, 🥦, 🧂)
👨🍳 Приготовление: 🍲
Готовим к подаче: Вкуснейший суп, приготовленный на огне функций с аргументами!
Организация порядка в распространённых сложностях
Все Lambdas – герои, а не злодеи!
Сложное использование lambda может привести к нежелательной путанице:
action = (lambda x, _: x + [4])([1, 2, 3], "не важно") # Эта lambda перестаралась с креативностью
Не позволяйте lambdas стать источником беспорядка. Они задумывались как герои вашего кода.
Дружественное именование частичных функций
Использование осмысленных имен для частичных функций делает код более понятным:
add_four = partial(add, 4) # Теперь функция add() всегда прибавляет четыре
result = add_four(16) # Добавляем 4, получаем в итоге 20
Подходящие имена для частичных функций — это как хорошо подобранный наряд, который помогает их распознавать.
Вызовы функций без обёртки
Иногда функциям не требуются дополнительные обертки — они лучше работают в "чистом виде":
compute = map(add_four, range(5)) # Применяем add_four к числам от 0 до 4. Простоте слава!
Это подобно использованию чистых, природных инструментов, не ограниченных никакими рамками.
