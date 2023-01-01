Передача функций с аргументами в функцию Python: решение

#Основы Python  
Быстрый ответ

Чтобы передать в функцию другую функцию с заранее определенными аргументами, вы можете воспользоваться lambda или functools.partial. Lambda позволяет создавать анонимные функции на лету, в то время как functools.partial применяет аргументы к функции заранее. Вот элегантные примеры использования обоих подходов:

Пример с lambda:

Python
Скопировать код
def add(a, b): 
    return a + b
result = (lambda x: add(x, 3))(2)  # В результате получаем 5, математика прекрасна!

Пример с functools.partial:

Python
Скопировать код
from functools import partial
def add(a, b): 
    return a + b
add_with_two = partial(add, 2)  # Теперь функция add() всегда выполняется с аргументом 2
result = add_with_two(3)  # В результате получаем 5

Используйте lambda для достижения минимализма и functools.partial для большего понимания при работе с предустановленными аргументами.

Пошаговый план для смены профессии

Динамический вызов функций с *args

Применение *args дает возможность управления функциями с произвольным количеством аргументов в Python. Звёздочка () означает, что функция может принять любое количество аргументов. Обычно это записывается как \args.

Цепочка вызовов функций

Функция-исполнитель осуществляет цепочку вызовов наиболее плавной и понятной:

Python
Скопировать код
def perform(func, *args):
    return func(*args)

# Давайте попробуем
result = perform(add, 5, 5)  # Получаем 10, так как 5+5 — это чистая радость!

Функция perform демонстрирует, как *args прекрасно справляется с передачей аргументов в функцию.

Зацикливание вызова с помощью списковых включений

Если необходимо вызвать функцию для каждого элемента списка, вы можете сделать следующее:

Python
Скопировать код
actions = [partial(add, n) for n in range(5)]  # Создаем функцию add() с числами от 0 до 4
results = [action(10) for action in actions]  # Получаем результаты прибавления к числу 10

Списковые включения отлично сочетаются с functools.partial, работая вместе на уровне высокой слаженности!

Очарование вызываемых объектов

Пользовательские вызываемые классы – объектно-ориентированный подход

Python
Скопировать код
class Adder:
    def __init__(self, n):
        self.n = n
    def __call__(self, x):
        return self.n + x

adder_with_three = Adder(3)
result = adder_with_three(2)  # Получаем 5, элегантно и эффективно!

Такой подход позволяет хранить состояние и обеспечивает более структурированный код при решении сложных задач.

Волшебство с lambda – функциями в одну строку

Python
Скопировать код
result = (lambda x, y: x + y)(2, 3)  # И снова получаем 5!

Lambda-функции упрощают написание кода, позволяет определить функции непосредственно во время выполнения программы.

Визуализация в увлекательной форме

Представьте себе ситуацию, где повар (👨‍🍳) — это вы, a рецепты — это функции, а каждое блюдо (🍲) требует уникальных ингредиентов (аргументов) для приготовления.

Markdown
Скопировать код
Рецепт (Функция): Приготовить суп 🍲
Ингредиенты (Args): Вода (💧), Овощи (🥦), и щепотка Соли (🧂)

У вас есть помощник (👩‍🍳), задачей которого является подготовка ингредиентов для начала кулинарного процесса.

Python
Скопировать код
def prepare_ingredients(💧, 🥦, 🧂):
    # Помощник собирает всё необходимое для приготовления блюда
    return (💧, 🥦, 🧂)

Когда все готово, начинается время готовить!

Python
Скопировать код
def cooking_show(prepare, cook):
    ingredients = prepare()
    dish = cook(*ingredients)
    return dish

И вот перед нами шедевр кулинарного искусства!

Markdown
Скопировать код
👩‍🍳 Подготовка: (💧, 🥦, 🧂)
👨‍🍳 Приготовление: 🍲

Готовим к подаче: Вкуснейший суп, приготовленный на огне функций с аргументами!

Организация порядка в распространённых сложностях

Все Lambdas – герои, а не злодеи!

Сложное использование lambda может привести к нежелательной путанице:

Python
Скопировать код
action = (lambda x, _: x + [4])([1, 2, 3], "не важно")  # Эта lambda перестаралась с креативностью

Не позволяйте lambdas стать источником беспорядка. Они задумывались как герои вашего кода.

Дружественное именование частичных функций

Использование осмысленных имен для частичных функций делает код более понятным:

Python
Скопировать код
add_four = partial(add, 4)  # Теперь функция add() всегда прибавляет четыре

result = add_four(16)  # Добавляем 4, получаем в итоге 20

Подходящие имена для частичных функций — это как хорошо подобранный наряд, который помогает их распознавать.

Вызовы функций без обёртки

Иногда функциям не требуются дополнительные обертки — они лучше работают в "чистом виде":

Python
Скопировать код
compute = map(add_four, range(5))  # Применяем add_four к числам от 0 до 4. Простоте слава!

Это подобно использованию чистых, природных инструментов, не ограниченных никакими рамками.

Антон Крылов

Python-разработчик

