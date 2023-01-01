Передача аргументов во второй скрипт из Python: пути решения

Быстрый ответ

Для запуска одного скрипта из другого со спецификацией параметров рекомендуется использовать модуль subprocess:

import subprocess

# Готовимся к старту!
subprocess.run(['python', 'other_script.py', 'arg1', 'arg2'])

Замените 'other_script.py' именем нужного вам файла, а 'arg1', 'arg2' необходимыми аргументами.

Выбор подходящего способа выполнения команд

Python предлагает различные методы для выполнения команд и скриптов. Использование subprocess.run() считается оптимальным с точки зрения безопасности и переносимости. Приготовьтесь к обсуждению вариантов:

subprocess.Popen() для расширенного контроля

Функцию subprocess.Popen() стоит использовать, если требуется более детальное управление над асинхронными процессами:

import subprocess

proc = subprocess.Popen(['python', 'other_script.py', 'arg1', 'arg2'])
# Мастер на месте!
stdout, stderr = proc.communicate()

Данный метод дает вам возможность управлять процессом в реальном времени, взаимодействуя со стандартными потоками ввода/вывода.

Временное изменение sys.argv

Вы можете временно изменить аргументы командной строки, воспользовавшись sys.argv:

import sys
import contextlib

# Итак, код, сотворенный мастером!
@contextlib.contextmanager
def switch_argv(new_args):
    original_argv = sys.argv
    sys.argv = new_args
    yield
    sys.argv = original_argv

with switch_argv(['my_script.py', 'arg1', 'arg2']):
    # Вызывайте функцию, использующую sys.argv

Таким образом можно имитировать аргументы командной строки в текущем процессе без старта нового сеанса.

Прямые вызовы функций

Если вы знакомы с концепцией PYTHONPATH, то можете импортировать функции из одного скрипта в другой и вызывать их напрямую:

# my_script.py
import other_script

# Командная строка? Python – наше решение!
other_script.main('arg1', 'arg2')

Убедитесь в наличии функции main() в other_script.py и ее готовности к обработке переданных аргументов.

Визуализация 🚀

Представим запуск процесса как старт космического шаттла:

import subprocess

subprocess.run(['python', 'other_script.py', 'arg1', 'arg2', 'arg3'])
# Мэйджор Том, к старту готовы! 🚀

Обработка аргументов командной строки

В other_script.py требуется установить обработчик аргументов:

import argparse

if __name__ == "__main__":
    parser = argparse.ArgumentParser(description='Обработка аргументов.')
    parser.add_argument('arg1', help='Первый аргумент')
    # Тройка аргументов – залог успеха!
    parser.add_argument('arg2', help='Второй аргумент')
    args = parser.parse_args()

    # Отлично, теперь args.arg1 и args.arg2 полностью под вашим контролем.

Это превратит ваш скрипт в полноценный инструмент обработки командной строки.

Продвинутое управление процессами с помощью

Хотите больше возможностей? subprocess.Popen() дает возможность выполнить более сложные операции, такие как перенаправление вывода и устранение взаимных блокировок:

import subprocess

proc = subprocess.Popen(['python', 'other_script.py', 'arg1', 'arg2'],
                        stdout=subprocess.PIPE,
                        stderr=subprocess.PIPE,
                        shell=True)

# С тайным знанием царя царей!
stdout, stderr = proc.communicate()

Учтите, что эффективное управление внешними процессами требует определенных навыков и тщательности.

Полезные материалы

  1. Документация по модулю subprocess – Идеальный выбор для изучения по инструкции.
  2. Руководство по модулю subprocess от Real Python — Отправная точка к развитию в мире Python.
  3. Документация по sys.argvsys.argv оказывается необходимым на каждом шагу.
  4. Документация по модулю argparse — Необходимо не только представить аргументы, но и уметь их обрабатывать.
  5. Python – Как вызвать скрипт из другого скрипта? – Stack Overflow — Мы – единое сообщество.
  6. Документация по многозадачности в Python — Для тех, кто считает многозадачность недостижимой для Python.
  7. Документация по модулю shlex — Возможности расширяются благодаря shlex.
