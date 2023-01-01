Передача аргументов во второй скрипт из Python: пути решения#Разное
Быстрый ответ
Для запуска одного скрипта из другого со спецификацией параметров рекомендуется использовать модуль
subprocess:
import subprocess
# Готовимся к старту!
subprocess.run(['python', 'other_script.py', 'arg1', 'arg2'])
Замените
'other_script.py' именем нужного вам файла, а
'arg1',
'arg2' необходимыми аргументами.
Выбор подходящего способа выполнения команд
Python предлагает различные методы для выполнения команд и скриптов. Использование
subprocess.run() считается оптимальным с точки зрения безопасности и переносимости. Приготовьтесь к обсуждению вариантов:
subprocess.Popen() для расширенного контроля
Функцию
subprocess.Popen() стоит использовать, если требуется более детальное управление над асинхронными процессами:
import subprocess
proc = subprocess.Popen(['python', 'other_script.py', 'arg1', 'arg2'])
# Мастер на месте!
stdout, stderr = proc.communicate()
Данный метод дает вам возможность управлять процессом в реальном времени, взаимодействуя со стандартными потоками ввода/вывода.
Временное изменение
sys.argv
Вы можете временно изменить аргументы командной строки, воспользовавшись
sys.argv:
import sys
import contextlib
# Итак, код, сотворенный мастером!
@contextlib.contextmanager
def switch_argv(new_args):
original_argv = sys.argv
sys.argv = new_args
yield
sys.argv = original_argv
with switch_argv(['my_script.py', 'arg1', 'arg2']):
# Вызывайте функцию, использующую sys.argv
Таким образом можно имитировать аргументы командной строки в текущем процессе без старта нового сеанса.
Прямые вызовы функций
Если вы знакомы с концепцией PYTHONPATH, то можете импортировать функции из одного скрипта в другой и вызывать их напрямую:
# my_script.py
import other_script
# Командная строка? Python – наше решение!
other_script.main('arg1', 'arg2')
Убедитесь в наличии функции
main() в
other_script.py и ее готовности к обработке переданных аргументов.
Визуализация 🚀
Представим запуск процесса как старт космического шаттла:
import subprocess
subprocess.run(['python', 'other_script.py', 'arg1', 'arg2', 'arg3'])
# Мэйджор Том, к старту готовы! 🚀
Обработка аргументов командной строки
В
other_script.py требуется установить обработчик аргументов:
import argparse
if __name__ == "__main__":
parser = argparse.ArgumentParser(description='Обработка аргументов.')
parser.add_argument('arg1', help='Первый аргумент')
# Тройка аргументов – залог успеха!
parser.add_argument('arg2', help='Второй аргумент')
args = parser.parse_args()
# Отлично, теперь args.arg1 и args.arg2 полностью под вашим контролем.
Это превратит ваш скрипт в полноценный инструмент обработки командной строки.
Продвинутое управление процессами с помощью
Хотите больше возможностей?
subprocess.Popen() дает возможность выполнить более сложные операции, такие как перенаправление вывода и устранение взаимных блокировок:
import subprocess
proc = subprocess.Popen(['python', 'other_script.py', 'arg1', 'arg2'],
stdout=subprocess.PIPE,
stderr=subprocess.PIPE,
shell=True)
# С тайным знанием царя царей!
stdout, stderr = proc.communicate()
Учтите, что эффективное управление внешними процессами требует определенных навыков и тщательности.
