Печать пар ключ-значение из словаря в Python: циклы
Быстрый ответ
Для итерации по словарю в Python и вывода на печать пар ключ-значение, можете воспользоваться следующим способом:
# Создаем словарь
dictionary = {'a': 1, 'b': 2}
# Выводим на печать пары ключ-значение
for key, value in dictionary.items():
print(f"{key}: {value}")
В результате вы получите:
a: 1
b: 2
Погружаемся в разнообразие вариаций
Вывод пар ключ-значение в Python бывает многообразным. Рассмотрим несколько методов.
Возвращение к будущему с Python 2
Если вы продолжаете использовать Python 2, вместо
items() используйте
iteritems():
dictionary = {'a': 1, 'b': 2}
for key, value in dictionary.iteritems():
print key, '\t', value
Борьба с неведомым: обработка отсутствующих ключей
Если вы хотите избежать ошибок при обращении к отсутствующему ключу, используйте метод
get():
# Будьте к непредвиденному готовы
value = dictionary.get('c', 'Ключа нет!')
print('c:', value)
Насосайте свои навыки форматирования
Рассмотрим более продвинутое форматирование вывода:
for key, value in dictionary.items():
print("{key}\t{value}".format(key=key, value=value))
Мощный ход: продвинутые методики вывода
Есть методы вывода пар ключ-значение, которые сделают вас профессионалом.
Дайте переменным воздуха: распаковка в print
# Выводим все содержимое
print(*dictionary.items(), sep='\n')
Селективное показушничество с помощью генератора словарей
Отфильтровывайте элементы словаря при выводе, используя генератор словарей:
# Отсеиваем лишнее
filtered_dict = {key: value for key, value in dictionary.items() if value > 1}
print(filtered_dict)
Визуализация
Представим, у вас есть шкаф с вещами:
wardrobe = {'shirt': 'blue', 'jeans': 'black', 'socks': 'white'}
Чтобы осознать его содержимое, вы можете представить его в виде таблицы:
|Вещь
|Цвет
|Рубашка
|💙
|Джинсы
|🖤
|Носки
|⚪
Каждая пара вещь-цвет — это как предмет из шкафа, выложенный на всеобщий обзор.
Влюблены в dict.items()?
Метод
dict.items() — это не только способ получить пары ключ-значение. Он также открывает возможности работы с кортежами, совместимости и операциями над парами.
Кортеж? Скорее "пойка"!
Метод
dict.items() возвращает пары ключ-значение в виде списка кортежей:
# Дружелюбная "пойка"
pairs_view = dictionary.items()
Дружба с другими структурами данных
Можно преобразовать вывод
items() в список или множество:
# В других формах
items_list = list(pairs_view)
items_set = set(pairs_view)
Парные операции
Для одновременного просмотра двух словарей:
dict_one = {'a': 1, 'b': 2}
dict_two = {'c': 3, 'd': 4}
for (k1, v1), (k2, v2) in zip(dict_one.items(), dict_two.items()):
print(f"Словарь 1: {k1} -> {v1}, Словарь 2: {k2} -> {v2}")
Антон Крылов
Python-разработчик