Печать пар ключ-значение из словаря в Python: циклы

Быстрый ответ

Для итерации по словарю в Python и вывода на печать пар ключ-значение, можете воспользоваться следующим способом:

Python Скопировать код # Создаем словарь dictionary = {'a': 1, 'b': 2} # Выводим на печать пары ключ-значение for key, value in dictionary.items(): print(f"{key}: {value}")

В результате вы получите:

a: 1 b: 2

Погружаемся в разнообразие вариаций

Вывод пар ключ-значение в Python бывает многообразным. Рассмотрим несколько методов.

Возвращение к будущему с Python 2

Если вы продолжаете использовать Python 2, вместо items() используйте iteritems() :

Python Скопировать код dictionary = {'a': 1, 'b': 2} for key, value in dictionary.iteritems(): print key, '\t', value

Борьба с неведомым: обработка отсутствующих ключей

Если вы хотите избежать ошибок при обращении к отсутствующему ключу, используйте метод get() :

Python Скопировать код # Будьте к непредвиденному готовы value = dictionary.get('c', 'Ключа нет!') print('c:', value)

Насосайте свои навыки форматирования

Рассмотрим более продвинутое форматирование вывода:

Python Скопировать код for key, value in dictionary.items(): print("{key}\t{value}".format(key=key, value=value))

Мощный ход: продвинутые методики вывода

Есть методы вывода пар ключ-значение, которые сделают вас профессионалом.

Дайте переменным воздуха: распаковка в print

Python Скопировать код # Выводим все содержимое print(*dictionary.items(), sep='

')

Селективное показушничество с помощью генератора словарей

Отфильтровывайте элементы словаря при выводе, используя генератор словарей:

Python Скопировать код # Отсеиваем лишнее filtered_dict = {key: value for key, value in dictionary.items() if value > 1} print(filtered_dict)

Визуализация

Представим, у вас есть шкаф с вещами:

Python Скопировать код wardrobe = {'shirt': 'blue', 'jeans': 'black', 'socks': 'white'}

Чтобы осознать его содержимое, вы можете представить его в виде таблицы:

Вещь Цвет Рубашка 💙 Джинсы 🖤 Носки ⚪

Каждая пара вещь-цвет — это как предмет из шкафа, выложенный на всеобщий обзор.

Влюблены в dict.items()?

Метод dict.items() — это не только способ получить пары ключ-значение. Он также открывает возможности работы с кортежами, совместимости и операциями над парами.

Кортеж? Скорее "пойка"!

Метод dict.items() возвращает пары ключ-значение в виде списка кортежей:

Python Скопировать код # Дружелюбная "пойка" pairs_view = dictionary.items()

Дружба с другими структурами данных

Можно преобразовать вывод items() в список или множество:

Python Скопировать код # В других формах items_list = list(pairs_view) items_set = set(pairs_view)

Парные операции

Для одновременного просмотра двух словарей:

Python Скопировать код dict_one = {'a': 1, 'b': 2} dict_two = {'c': 3, 'd': 4} for (k1, v1), (k2, v2) in zip(dict_one.items(), dict_two.items()): print(f"Словарь 1: {k1} -> {v1}, Словарь 2: {k2} -> {v2}")

