Печать дат между двумя датами в Python: модуль datetime

Быстрый ответ

Для итерации диапазона дат в Python рекомендуется использовать функции datetime и timedelta из одноимённой библиотеки. Пример кода для решения данной задачи представлен ниже:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timedelta start_date = datetime.strptime('ГГГГ-ММ-ДД', '%Y-%m-%d') # Замените на нужную стартовую дату end_date = datetime.strptime('ГГГГ-ММ-ДД', '%Y-%m-%d') # Замените на требуемую конечную дату delta = timedelta(days=1) # Интервал между датами установлен в 1 день while start_date <= end_date: print(start_date.date()) # Выводим дату start_date += delta # Переходим к следующему дню

Не забудьте заменить 'ГГГГ-ММ-ДД' на фактические даты начала и окончания нужного вам периода.

Пошаговый вывод всех дат

Давайте подробнее разберём, как происходит вывод дат, пройдя каждый шаг:

Шаг 1: Начальная инициализация дат

Python Скопировать код from datetime import datetime start_date = datetime.strptime('2023-01-01', '%Y-%m-%d') end_date = datetime.strptime('2023-01-31', '%Y-%m-%d')

Шаг 2: Задаем шаг в один день

Python Скопировать код from datetime import timedelta one_day = timedelta(days=1)

Шаг 3: Создание генератора для последовательного получения дат

Python Скопировать код def date_generator(start, end, step): while start <= end: yield start # Возвращаем текущую дату start += step # Переходим к следующему дню

Использование генератора помогает сэкономить память, особенно при работе с большими временными интервалами.

Шаг 4: Вывод дат

Python Скопировать код for single_date in date_generator(start_date, end_date, one_day): print(single_date.date().isoformat()) # Форматируем дату согласно стандарту ISO

Использование метода .isoformat() обеспечивает удобочитаемый и легкий в обработке формат даты.

Создание списка всех дат

Для получения списка дат вам поможет списковое включение:

Python Скопировать код dates_list = [start_date + timedelta(days=n) for n in range((end_date – start_date).days + 1)] print([date.isoformat() for date in dates_list]) # Список готов для вывода!

Такой подход является эффективным и позволяет включить в список даже конечную дату.

Точная настройка для особых случаев

Рассмотрим несколько особых случаев, которые могут возникнуть при работе с датами.

Учет високосных лет и часовых поясов

Високосные годы и различные часовые пояса могут изменить работу с датами.

Python Скопировать код import calendar from datetime import timezone import pytz year = 2024 print(calendar.isleap(year)) # Проверяем на високосность года # Устанавливаем часовой пояс start_date = start_date.replace(tzinfo=pytz.UTC) end_date = end_date.replace(tzinfo=timezone.utc) # Используем UTC для сохранения консистентности

Начало нового года

Переход на новый год не должен повлиять на алгоритм работы.

Python Скопировать код start_date = datetime.strptime('2022-12-31', '%Y-%m-%d') end_date = datetime.strptime('2023-01-02', '%Y-%m-%d') # Мы перешагнули на новый год!

Визуализация

Визуализируем принцип работы нашего кода как движение по виртуальной временной шкале:

Стартовая точка: 🏁 (2023-01-01) Конечная точка: 🏁 (2023-01-31)

🏁📆➡️🚩➡️🚩➡️🚩......➡️🚩🏁

Каждая отметка с флагом обозначает определенную дату:

Python Скопировать код for date in date_generator(start_date, end_date, timedelta(days=1)): print(date) # Выведем дату в качестве отметки на шкале времени

Результатом будет список дат:

🗓️ [2023-01-01, 2023-01-02, ..., 2023-01-31]

Каждая отметка представляет собой значимую точку на временной шкале.

