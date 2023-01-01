Параллелизация циклов в Python: многопоточность и процессы

Быстрый ответ

Для параллелизации циклов в Python наиболее подходящим инструментом является библиотека concurrent.futures . При обработке задач, требующих интенсивных расчетов процессором, стоит использовать ProcessPoolExecutor . Если же задачи связаны с операциями ввода-вывода, выбирайте в пользу ThreadPoolExecutor . Оцените пример применения ProcessPoolExecutor для параллельных вычислений:

Python Скопировать код from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor # Функция, предназначенная для параллельного выполнения def compute_square(number): return number ** 2 numbers = [1, 2, 3, 4, 5] with ProcessPoolExecutor() as executor: # Параллельное вычисление квадратов чисел squares = executor.map(compute_square, numbers) print(list(squares))

Этот изящный код позволяет параллельно выполнять функцию на списке чисел, вычисляя их квадраты без затрат времени на ожидание.

Параллелизация для продвинутых пользователей

Теперь предлагаю обратиться к дополнительным инструментам и паттернам параллелизации, которые помогут оптимизировать затраты ресурсов и улучшить производительность.

Накладные расходы и прирост производительности

Joblib — отличная библиотека Python для удобной параллельной итерации. Она часто превосходит concurrent.futures благодаря краткому синтаксису и функции настройки итераций.

Работа с задачами, не связанными с CPU, при помощи asyncio

Для задач ввода-вывода и сетевых операций идеально подойдет модуль asyncio в Python. Пример использования asyncio.gather() для параллельной обработки сетевых запросов:

Python Скопировать код import asyncio import aiohttp # Асинхронная функция для получения данных async def get_data(session, url): async with session.get(url) as response: return await response.text() # Функция для сбора результатов запросов async def gather_requests(urls): async with aiohttp.ClientSession() as session: return await asyncio.gather(*(get_data(session, url) for url in urls)) urls = ['http://example.com', 'http://example.org'] loop = asyncio.get_event_loop() results = loop.run_until_complete(gather_requests(urls))

Данный фрагмент кода позволяет одновременно и эффективно обрабатывать множество задач без необходимости создавать лишние потоки или процессы.

Совместимость с Windows

Пользователям Windows следует учитывать, что использование множества процессов может повлечь за собой дополнительные расходы, так как в данной операционной системе отсутствует поддержка функции fork() . В таких обстоятельствах ThreadPoolExecutor может оказаться более выгодным выбором по сравнению с ProcessPoolExecutor .

Отслеживание ошибок при использовании Joblib

Joblib также предоставляет отличные возможности для мониторинга исключений в процессе параллельной обработки, что значительно упрощает отладку и контроль качества кода.

Продвинутые паттерны с использованием asyncio

Декоратор @background и функция asyncio.get_event_loop().run_in_executor() позволяют осуществлять выполнение функции одновременно, что крайне удобно при работе с синхронным и асинхронным кодом.

Визуализация

Представьте себе корзину задач (🧺), наполненную множеством шаров-заданий (🔴):

Markdown Скопировать код 🧺: [🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴]

Без применения параллелизации один исполнитель (👤) выполняет шары по очереди:

Markdown Скопировать код 👤: 🔴 => 🔴 => 🔴 ... (последовательно)

С применением параллелизации команда исполнителей (👥👥👥) забирает по несколько шаров:

Markdown Скопировать код 👥👥👥: 🔴🔴🔴 + 🔴🔴🔴 + 🔴🔴🔴 ... (одновременно и быстро!)

Каждый исполнитель символизирует поток или процесс, выполняющий часть работы параллельно.

Python Скопировать код from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor # Параллельное выполнение задач с использованием потоков with ThreadPoolExecutor() as executor: # Распределение задач: каждому исполнителю свою задачу! executor.map(do_task, tasks)

Эффективность параллелизма достигается, когда объединенная работа заметно сокращает общее время выполнения.

Выбор правильного инструмента

Выбор метода параллелизации зависит от типа задач и выбора подходящего инструмента:

Для задач, требующих активной работы процессора, наиболее подходящими являются ProcessPoolExecutor или joblib.Parallel с backend'ом processes .

или с backend'ом . Задачи, связанные с вводом-выводом, оптимальнее обрабатывать в ThreadPoolExecutor или joblib.Parallel с backend'ом threads.

Мониторинг и оптимизация

Важно тестировать различные стратегии и следить за временем исполнения, для оптимизации процесса. В этом может помочь модуль Python time .

Применение asyncio в Jupyter

При работе в Jupyter Notebook не забывайте применять nest_asyncio.apply() , так как он позволяет создавать вложенные циклы событий.

Обработка исключений в параллельных циклах

Применение обработки исключений в функциях критически важно. Необработанные исключения могут прервать процесс или поток, что приведет к непредвиденным сбоям.

