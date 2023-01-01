Параллелизация циклов в Python: многопоточность и процессы#Основы Python #Многопоточность и multiprocessing #Оптимизация и профилирование
Быстрый ответ
Для параллелизации циклов в Python наиболее подходящим инструментом является библиотека
concurrent.futures. При обработке задач, требующих интенсивных расчетов процессором, стоит использовать
ProcessPoolExecutor. Если же задачи связаны с операциями ввода-вывода, выбирайте в пользу
ThreadPoolExecutor. Оцените пример применения
ProcessPoolExecutor для параллельных вычислений:
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor
# Функция, предназначенная для параллельного выполнения
def compute_square(number):
return number ** 2
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
with ProcessPoolExecutor() as executor:
# Параллельное вычисление квадратов чисел
squares = executor.map(compute_square, numbers)
print(list(squares))
Этот изящный код позволяет параллельно выполнять функцию на списке чисел, вычисляя их квадраты без затрат времени на ожидание.
Параллелизация для продвинутых пользователей
Теперь предлагаю обратиться к дополнительным инструментам и паттернам параллелизации, которые помогут оптимизировать затраты ресурсов и улучшить производительность.
Накладные расходы и прирост производительности
Joblib — отличная библиотека Python для удобной параллельной итерации. Она часто превосходит
concurrent.futures благодаря краткому синтаксису и функции настройки итераций.
Работа с задачами, не связанными с CPU, при помощи asyncio
Для задач ввода-вывода и сетевых операций идеально подойдет модуль
asyncio в Python. Пример использования
asyncio.gather() для параллельной обработки сетевых запросов:
import asyncio
import aiohttp
# Асинхронная функция для получения данных
async def get_data(session, url):
async with session.get(url) as response:
return await response.text()
# Функция для сбора результатов запросов
async def gather_requests(urls):
async with aiohttp.ClientSession() as session:
return await asyncio.gather(*(get_data(session, url) for url in urls))
urls = ['http://example.com', 'http://example.org']
loop = asyncio.get_event_loop()
results = loop.run_until_complete(gather_requests(urls))
Данный фрагмент кода позволяет одновременно и эффективно обрабатывать множество задач без необходимости создавать лишние потоки или процессы.
Совместимость с Windows
Пользователям Windows следует учитывать, что использование множества процессов может повлечь за собой дополнительные расходы, так как в данной операционной системе отсутствует поддержка функции
fork(). В таких обстоятельствах
ThreadPoolExecutor может оказаться более выгодным выбором по сравнению с
ProcessPoolExecutor.
Отслеживание ошибок при использовании Joblib
Joblib также предоставляет отличные возможности для мониторинга исключений в процессе параллельной обработки, что значительно упрощает отладку и контроль качества кода.
Продвинутые паттерны с использованием asyncio
Декоратор
@background и функция
asyncio.get_event_loop().run_in_executor() позволяют осуществлять выполнение функции одновременно, что крайне удобно при работе с синхронным и асинхронным кодом.
Визуализация
Представьте себе корзину задач (🧺), наполненную множеством шаров-заданий (🔴):
🧺: [🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴]
Без применения параллелизации один исполнитель (👤) выполняет шары по очереди:
👤: 🔴 => 🔴 => 🔴 ... (последовательно)
С применением параллелизации команда исполнителей (👥👥👥) забирает по несколько шаров:
👥👥👥: 🔴🔴🔴 + 🔴🔴🔴 + 🔴🔴🔴 ... (одновременно и быстро!)
Каждый исполнитель символизирует поток или процесс, выполняющий часть работы параллельно.
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
# Параллельное выполнение задач с использованием потоков
with ThreadPoolExecutor() as executor:
# Распределение задач: каждому исполнителю свою задачу!
executor.map(do_task, tasks)
Эффективность параллелизма достигается, когда объединенная работа заметно сокращает общее время выполнения.
Выбор правильного инструмента
Выбор метода параллелизации зависит от типа задач и выбора подходящего инструмента:
- Для задач, требующих активной работы процессора, наиболее подходящими являются
ProcessPoolExecutorили
joblib.Parallelс backend'ом processes.
- Задачи, связанные с вводом-выводом, оптимальнее обрабатывать в
ThreadPoolExecutorили joblib.Parallel с backend'ом threads.
Мониторинг и оптимизация
Важно тестировать различные стратегии и следить за временем исполнения, для оптимизации процесса. В этом может помочь модуль Python
time.
Применение asyncio в Jupyter
При работе в Jupyter Notebook не забывайте применять
nest_asyncio.apply(), так как он позволяет создавать вложенные циклы событий.
Обработка исключений в параллельных циклах
Применение обработки исключений в функциях критически важно. Необработанные исключения могут прервать процесс или поток, что приведет к непредвиденным сбоям.
Платон Карпов
Python-инженер