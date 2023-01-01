Параллелизация циклов в Python: многопоточность и процессы

#Основы Python  #Многопоточность и multiprocessing  #Оптимизация и профилирование  
Быстрый ответ

Для параллелизации циклов в Python наиболее подходящим инструментом является библиотека concurrent.futures. При обработке задач, требующих интенсивных расчетов процессором, стоит использовать ProcessPoolExecutor. Если же задачи связаны с операциями ввода-вывода, выбирайте в пользу ThreadPoolExecutor. Оцените пример применения ProcessPoolExecutor для параллельных вычислений:

Python
Скопировать код
from concurrent.futures import ProcessPoolExecutor

# Функция, предназначенная для параллельного выполнения
def compute_square(number):
    return number ** 2

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
with ProcessPoolExecutor() as executor:
    # Параллельное вычисление квадратов чисел
    squares = executor.map(compute_square, numbers)

print(list(squares))

Этот изящный код позволяет параллельно выполнять функцию на списке чисел, вычисляя их квадраты без затрат времени на ожидание.

Пошаговый план для смены профессии

Параллелизация для продвинутых пользователей

Теперь предлагаю обратиться к дополнительным инструментам и паттернам параллелизации, которые помогут оптимизировать затраты ресурсов и улучшить производительность.

Накладные расходы и прирост производительности

Joblib — отличная библиотека Python для удобной параллельной итерации. Она часто превосходит concurrent.futures благодаря краткому синтаксису и функции настройки итераций.

Работа с задачами, не связанными с CPU, при помощи asyncio

Для задач ввода-вывода и сетевых операций идеально подойдет модуль asyncio в Python. Пример использования asyncio.gather() для параллельной обработки сетевых запросов:

Python
Скопировать код
import asyncio
import aiohttp

# Асинхронная функция для получения данных
async def get_data(session, url):
    async with session.get(url) as response:
        return await response.text()

# Функция для сбора результатов запросов
async def gather_requests(urls):
    async with aiohttp.ClientSession() as session:
        return await asyncio.gather(*(get_data(session, url) for url in urls))

urls = ['http://example.com', 'http://example.org']
loop = asyncio.get_event_loop()
results = loop.run_until_complete(gather_requests(urls))

Данный фрагмент кода позволяет одновременно и эффективно обрабатывать множество задач без необходимости создавать лишние потоки или процессы.

Совместимость с Windows

Пользователям Windows следует учитывать, что использование множества процессов может повлечь за собой дополнительные расходы, так как в данной операционной системе отсутствует поддержка функции fork(). В таких обстоятельствах ThreadPoolExecutor может оказаться более выгодным выбором по сравнению с ProcessPoolExecutor.

Отслеживание ошибок при использовании Joblib

Joblib также предоставляет отличные возможности для мониторинга исключений в процессе параллельной обработки, что значительно упрощает отладку и контроль качества кода.

Продвинутые паттерны с использованием asyncio

Декоратор @background и функция asyncio.get_event_loop().run_in_executor() позволяют осуществлять выполнение функции одновременно, что крайне удобно при работе с синхронным и асинхронным кодом.

Визуализация

Представьте себе корзину задач (🧺), наполненную множеством шаров-заданий (🔴):

Markdown
Скопировать код
🧺: [🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴]

Без применения параллелизации один исполнитель (👤) выполняет шары по очереди:

Markdown
Скопировать код
👤: 🔴 => 🔴 => 🔴 ... (последовательно)

С применением параллелизации команда исполнителей (👥👥👥) забирает по несколько шаров:

Markdown
Скопировать код
👥👥👥: 🔴🔴🔴 + 🔴🔴🔴 + 🔴🔴🔴 ... (одновременно и быстро!)

Каждый исполнитель символизирует поток или процесс, выполняющий часть работы параллельно.

Python
Скопировать код
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor

# Параллельное выполнение задач с использованием потоков
with ThreadPoolExecutor() as executor:
    # Распределение задач: каждому исполнителю свою задачу!
    executor.map(do_task, tasks)

Эффективность параллелизма достигается, когда объединенная работа заметно сокращает общее время выполнения.

Выбор правильного инструмента

Выбор метода параллелизации зависит от типа задач и выбора подходящего инструмента:

  • Для задач, требующих активной работы процессора, наиболее подходящими являются ProcessPoolExecutor или joblib.Parallel с backend'ом processes.
  • Задачи, связанные с вводом-выводом, оптимальнее обрабатывать в ThreadPoolExecutor или joblib.Parallel с backend'ом threads.

Мониторинг и оптимизация

Важно тестировать различные стратегии и следить за временем исполнения, для оптимизации процесса. В этом может помочь модуль Python time.

Применение asyncio в Jupyter

При работе в Jupyter Notebook не забывайте применять nest_asyncio.apply(), так как он позволяет создавать вложенные циклы событий.

Обработка исключений в параллельных циклах

Применение обработки исключений в функциях критически важно. Необработанные исключения могут прервать процесс или поток, что приведет к непредвиденным сбоям.

Полезные материалы

  1. multiprocessing — управление параллельными процессами в Python 3.12.2 — руководство по многопроцессорности.
  2. concurrent.futures — проектирование параллельных задач в Python 3.12.2 — гид по асинхронным задачам.
  3. Ускорение программ на Python за счет параллелизации – Real Python — статья о возможности увеличения производительности путем применения параллелизации.
  4. Прозрачные параллельные циклы — документация joblib 1.4.dev0 — обзор параллельного программирования.
  5. Python – Многопоточность — разбор многопоточности.
  6. ParallelProcessing – Python Wiki — информация о библиотеках параллельной обработки.
  7. asyncio — асинхронный ввод-вывод в Python 3.12.2 — подробности о модуле asyncio Python.
Платон Карпов

Python-инженер

