Отправка вложений по email в Python: использование smtplib#Разное
Быстрый ответ
Модули Python
smtplib и
email.mime облегчают процесс прикрепления файлов в электронном письме. Воспользуйтесь образцом кода, позволяющего отправлять письма с приложенными файлами:
import smtplib
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
from email.mime.text import MIMEText
from email.mime.base import MIMEBase
from email import encoders
server_address = "smtp.yourprovider.com"
server_port = 587
login, password = "your_email", "your_password"
msg = MIMEMultipart()
msg['From'], msg['To'], msg['Subject'] = "your_email", "recipient_email", "Тема вашего письма"
msg.attach(MIMEText("Содержимое письма", 'plain'))
file_path = "path/to/your/file"
with open(file_path, "rb") as file:
part = MIMEBase('application', 'octet-stream')
part.set_payload(file.read())
encoders.encode_base64(part)
part.add_header('Content-Disposition', f"attachment; filename={file_path}")
msg.attach(part)
with smtplib.SMTP(server_address, server_port) as server:
server.starttls()
server.login(login, password)
server.send_message(msg)
Не забывайте корректировать данные в примере с учётом ваших особенностей, а также следите за тем, чтобы структура кода отвечала ващим потребностям.
Подготовка к полёту: Настройка и безопасность
Перед запуском убедитесь, что ваш аккаунт защищён и может быть использован для отправки сообщений в рамках сторонних приложений. Например, в случае Gmail необходимо активировать параметр, позволяющий доступ для приложений с меньшим уровнем безопасности или воспользоваться механизмом OAuth.
Крепкое рукопожатие: Аутентификация и подключение к серверу
Безопасное соединение с сервером обеспечивается протоколом TLS. Вызовите
server.starttls() для шифрования сессии и
server.login(login, password) для авторизации на сервере:
with smtplib.SMTP(server_address, server_port) as server:
server.starttls()
server.login(login, password)
Создание черновика: Написание письма
Заботливо подготовьте версии текстового и HTML письма, используя
MIMEText, и прикрепите их к основному объекту
MIMEMultipart, применяя для этого
msg.attach().
Заряжаем колчан: Подготовка файлов к прикреплению
Чтение файлов должно осуществляться в бинарном режиме, чтобы обеспечить сохранность данных. Затем данные кодируются в
base64 и прикрепляются к сообщению как объекты
MIMEBase с заголовком
Content-Disposition для вложений:
with open(file_path, "rb") as file:
# ...последующая настройка MIMEBase
Выпускаем стрелу: Отправляем письмо
Для отправки электронного письма воспользуйтесь
server.send_message(msg). Завершите сессию корректно, чтобы освободить системные ресурсы.
Визуализация
Можно представить процесс отправки приложений в виде работы почтового сервиса в мире Гарри Поттера, где каждый файл – это письмо, несомое совами.
Кулинария с вложениями: Обработка нескольких компонентов
Если письмо содержит множество вложений, добавьте их все, создав объект
MIMEBase для каждого файла и прикрепив их к сообщению.
Правильное обращение к получателю: Форматирование адресата
В поле адреса можно использовать строку с адресами получателей, разделённых запятыми, или список адресов в случае массовой рассылки.
msg['To'] = ", ".join(recipient_list) # Для нескольких получателей
Сохраняем магию в порядке: Структурирование вложений
Перенос создания MIME-объектов для вложений в отдельную функцию поможет сделать код более чистым и модульным.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы