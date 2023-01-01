Отправка вложений по email в Python: использование smtplib

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Модули Python smtplib и email.mime облегчают процесс прикрепления файлов в электронном письме. Воспользуйтесь образцом кода, позволяющего отправлять письма с приложенными файлами:

Python Скопировать код import smtplib from email.mime.multipart import MIMEMultipart from email.mime.text import MIMEText from email.mime.base import MIMEBase from email import encoders server_address = "smtp.yourprovider.com" server_port = 587 login, password = "your_email", "your_password" msg = MIMEMultipart() msg['From'], msg['To'], msg['Subject'] = "your_email", "recipient_email", "Тема вашего письма" msg.attach(MIMEText("Содержимое письма", 'plain')) file_path = "path/to/your/file" with open(file_path, "rb") as file: part = MIMEBase('application', 'octet-stream') part.set_payload(file.read()) encoders.encode_base64(part) part.add_header('Content-Disposition', f"attachment; filename={file_path}") msg.attach(part) with smtplib.SMTP(server_address, server_port) as server: server.starttls() server.login(login, password) server.send_message(msg)

Не забывайте корректировать данные в примере с учётом ваших особенностей, а также следите за тем, чтобы структура кода отвечала ващим потребностям.

Подготовка к полёту: Настройка и безопасность

Перед запуском убедитесь, что ваш аккаунт защищён и может быть использован для отправки сообщений в рамках сторонних приложений. Например, в случае Gmail необходимо активировать параметр, позволяющий доступ для приложений с меньшим уровнем безопасности или воспользоваться механизмом OAuth.

Крепкое рукопожатие: Аутентификация и подключение к серверу

Безопасное соединение с сервером обеспечивается протоколом TLS. Вызовите server.starttls() для шифрования сессии и server.login(login, password) для авторизации на сервере:

Python Скопировать код with smtplib.SMTP(server_address, server_port) as server: server.starttls() server.login(login, password)

Создание черновика: Написание письма

Заботливо подготовьте версии текстового и HTML письма, используя MIMEText , и прикрепите их к основному объекту MIMEMultipart , применяя для этого msg.attach() .

Заряжаем колчан: Подготовка файлов к прикреплению

Чтение файлов должно осуществляться в бинарном режиме, чтобы обеспечить сохранность данных. Затем данные кодируются в base64 и прикрепляются к сообщению как объекты MIMEBase с заголовком Content-Disposition для вложений:

Python Скопировать код with open(file_path, "rb") as file: # ...последующая настройка MIMEBase

Выпускаем стрелу: Отправляем письмо

Для отправки электронного письма воспользуйтесь server.send_message(msg) . Завершите сессию корректно, чтобы освободить системные ресурсы.

Визуализация

Можно представить процесс отправки приложений в виде работы почтового сервиса в мире Гарри Поттера, где каждый файл – это письмо, несомое совами.

Кулинария с вложениями: Обработка нескольких компонентов

Если письмо содержит множество вложений, добавьте их все, создав объект MIMEBase для каждого файла и прикрепив их к сообщению.

Правильное обращение к получателю: Форматирование адресата

В поле адреса можно использовать строку с адресами получателей, разделённых запятыми, или список адресов в случае массовой рассылки.

Python Скопировать код msg['To'] = ", ".join(recipient_list) # Для нескольких получателей

Сохраняем магию в порядке: Структурирование вложений

Перенос создания MIME-объектов для вложений в отдельную функцию поможет сделать код более чистым и модульным.

Полезные материалы