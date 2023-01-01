Отправка "User-agent" через Python Requests: в headers

Быстрый ответ
Для того чтобы передать User-Agent с использованием Requests, укажите этот заголовок через аргумент
headers:
import requests
requests.get('http://example.com', headers={'User-Agent': 'Custom Agent'})
Этот короткий кусок кода отправит GET-запрос с пользовательским User-Agent.
Глубина заголовка "User-Agent"
Понимание смысла заголовка User-Agent критично для HTTP-соединений, так как он представляет клиентскую программу, инициирующую запрос. Это позволяет серверу адаптировать свой ответ.
Надёжный заголовок для сессии: постоянный User-Agent
Заголовки внутри сессии сохраняются, будто в шкафу.
session = requests.Session()
session.headers.update({'User-Agent': 'Persistent Agent'})
response = session.get('http://example.com')
Здесь User-Agent будет постоянно присутствовать в каждом запросе в рамках данной сессии.
Добродел: сохраняем заголовки по умолчанию
В предыдущих версиях requests рекомендуется сохранять стандартные заголовки, дополняя их своими:
headers = requests.utils.default_headers()
headers.update({'User-Agent': 'Combiner Agent'})
response = requests.get('http://example.com', headers=headers)
Подобный подход обеспечит сохранение стандартных заголовков при каждом запросе.
Под прицелом: отладка заголовков
Убедитесь в корректности отправки заголовков:
request = requests.Request('GET', 'http://example.com', headers={'User-Agent': 'Debugger Agent'})
prepared = request.prepare()
print(f"Отправленные заголовки: {prepared.headers}")
Это поможет эффективно отладить отправленные данные.
Крутые функции сессий: управление куками и соединениями
Сессии обеспечивают управление куками и соединениями. По сути, они — супергерои в управлении заголовками:
with requests.Session() as session:
session.headers.update({'User-Agent': 'Session Magician'})
# Все последующие запросы с использованием этой сессии
Совет по секретности: Для предотвращения отслеживания отключите куки:
session = requests.Session()
session.cookies.clear_session_cookies()
Не делим на крупное и мелкое: Регистр не важен
В словарях Python регистр имен заголовков не играет роли:
headers = {
'user-agent': 'No-Yelling',
'content-type': 'text/html',
}
# Сервер не обидится, если написать с маленькой буквы
На подходе: Имитация браузера
Эмулируя реальные браузеры в заголовке User-Agent, вы сможете избежать блокировки:
headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (compatible; HandsomeBrowser/1.2)'}
Такой подход увеличит ваши шансы в веб-скрапинге.
Визуализация
Перед добавлением заголовков ваш HTTP-запрос выглядит так:
До: Простой HTTP-запрос 📤: "Привет, я скрипт!"
После: Наряженный HTTP-запрос 📤🎩: "Доброго времени суток, я элегантный браузер!"
Используя настройку заголовков, вы преобразуете запрос:
import requests
url = "http://example.com"
headers = {"User-Agent": "Fancy-Browser/2.0"}
response = requests.get(url, headers=headers)
Теперь ваш HTTP-запрос приготовлен к любым «тушам» на сервере 🥳.
Мастер маскировки: Имитация User-Agent
Правильно выбранный User-Agent делает запросы неразличимыми от настоящих браузеров:
headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0...'} # Клянусь, это Firefox!
Это помогает повысить проходимость запросов при веб-скрапинге.
