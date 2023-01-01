Отправка "multipart/form-data" через "requests" в Python

Быстрый ответ

Для отправки данных формата multipart/form-data с помощью библиотеки requests в Python, используйте метод requests.post() , передавая файлы через параметр files . Вот пример такого кода:

Python Скопировать код import requests url = 'ВАШ_URL' files = {'file': open('file.txt', 'rb')} response = requests.post(url, files=files) print(response.text)

Этот код отправляет файл 'file.txt' на сервер по указанному URL. Переменные url и files должны быть заменены в соответствии со вашими потребностями.

Отправка форм без файлов

Если нужно отправить только данные формы без прикрепленных файлов, воспользуйтесь кортежом (None, data) в значении словаря files :

Python Скопировать код fields = { ('field1', (None, 'value1')), ('field2', (None, 'value2')) } response = requests.post(url, files=fields)

Такой подход обеспечивает корректную передачу значений полей формы без добавления файлов.

Управление именем файла и типом содержимого в HTTP-заголовках

Для более точного указания имени файла и типа контента в HTTP-заголовках вы можете применить кортежи внутри словаря files :

Python Скопировать код files = { 'file': ('report.csv', open('report.csv', 'rb'), 'text/csv') } response = requests.post(url, files=files)

Приведенный выше пример отправит файл 'report.csv' с указанием типа содержимого text/csv.

Сложная кодировка multipart для экспертов

Для расширенной отправки данных с использованием потоков и настройки HTTP-заголовков может быть полезным использование библиотеки requests_toolbelt :

Python Скопировать код from requests_toolbelt import MultipartEncoder multipart_data = MultipartEncoder( fields={ 'field1': 'value1', 'file': ('passwords.txt', open('passwords.txt', 'rb'), 'text/plain') } ) response = requests.post(url, data=multipart_data, headers={'Content-Type': multipart_data.content_type})

Использование requests_toolbelt позволяет более гибко обрабатывать специфические случаи работы с multipart данными.

Проверка SSL

Обход ошибок SSL с помощью verify=False – это плохая практика. Лучше решить проблемы с SSL-сертификатами, а не игнорировать их.

Управление загрузкой больших файлов – Время для потоковой передачи

При загрузке больших файлов важно использовать потоковую передачу данных, чтобы избежать перегрузки памяти:

Python Скопировать код with open('huge_file.iso', 'rb') as f: requests.post(url, data=f)

Такой подход позволяет не загружать весь файл в память сразу.

Интеграция с FastAPI для загрузки файлов

Во время работы с FastAPI, загрузку файлов можно реализовать следующим образом:

Python Скопировать код from fastapi import FastAPI, File, UploadFile app = FastAPI() @app.post("/upload/") async def upload_file(file: UploadFile = File(...)): return {"filename": file.filename}

Этот пример кода демонстрирует, как принимать загруженные файлы на сервере с использованием FastAPI.

Именование и форматирование данных – Внимание к деталям

Правильная подготовка запроса и корректное именование полей и файлов играют важную роль: они должны соответствовать ожиданиям сервера для адекватной обработки multipart данных.

Полезные материалы