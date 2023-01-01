Отправка email нескольким адресатам через smtplib в Python

Быстрый ответ

Для организации рассылки электронных писем нескольким получателям в Python применяется библиотека smtplib . Для начала, установите соединение с SMTP-сервером, а затем используйте метод sendmail , передав ему список электронных адресов:

Python Скопировать код import smtplib # Параметры для создания подключения к SMTP-серверу smtp_server = "smtp.example.com" port = 587 username = "username" password = "password" # Содержимое письма subject = "Тема" body = "Текст письма" message = f"Subject: {subject}



{body}" # Список получателей письма recipients = ["email1@example.com", "email2@example.com"] # Функция отправки письма with smtplib.SMTP(smtp_server, port) as server: server.starttls() server.login(username, password) server.sendmail(username, recipients, message)

При этом не забудьте заменить значения переменных на свои собственные данные для авторизации и указать нужные email-адреса получателей.

Создание пользовательских MIME-типов

Расширьте функционал отправки электронных сообщений, используя MIME-типы для целей более гибкой структуризации содержимого:

Python Скопировать код from email.mime.text import MIMEText from email.mime.multipart import MIMEMultipart msg = MIMEMultipart() msg['From'] = 'sender@example.com' msg['To'] = ', '.join(recipients) msg['Subject'] = 'Тема письма' text_body = MIMEText('Текст сообщения', 'plain') msg.attach(text_body) full_message = msg.as_string() server.sendmail(msg['From'], recipients, full_message)

Учтите, что msg['To'] должно содержать строку адресов, где каждый из них отделен запятой, тогда как sendmail ожидает вместо этого список адресатов.

Дополнительные адресаты: скрытая и открытая копии (Cc и Bcc)

Применяйте соответствующие заголовки для добавления в рассылку скрытых и открытых копий:

Python Скопировать код cc = ['cc1@example.com', 'cc2@example.com'] bcc = ['bcc1@example.com', 'bcc2@example.com'] msg['Cc'] = ', '.join(cc) msg['Bcc'] = ', '.join(bcc) all_recipients = recipients + cc + bcc server.sendmail(msg['From'], all_recipients, full_message)

Предотвращение ошибок

Для обработки исключений используйте блоки try и except и воспользуйтесь server.set_debuglevel(1) для подробного логирования, что значительно облегчит процесс отладки.

Визуализация

Можно представить процесс рассылки писем как радиостанцию, транслирующую ваше сообщение аудитории:

Python Скопировать код import smtplib server = smtplib.SMTP('smtp.example.com', 587) server.starttls() server.login('you@example.com', 'password') recipients = ['listener1@example.com', 'listener2@example.com', 'listener3@example.com'] server.sendmail('you@example.com', recipients, 'Содержимое вашего письма') server.quit()

📡 Трансляция сообщения: 💌 ➡️ [📻, 📱, 💻] # Каждый получатель настроен на вашу "Волну"

Приоритет безопасности

Неозбываемое значение имеет безопасность использования Transport Layer Security (TLS). Непременно применяйте server.starttls() . Сохраняйте логин и пароль конфиденциальными, используя для этого переменные окружения или конфигурационные файлы. Регулярно обновляйте все ваши зависимости.

Python Скопировать код import os username = os.getenv('EMAIL_USERNAME') password = os.getenv('EMAIL_PASSWORD')

Тестирование массовой рассылки

Перед тем как запускать код, проведите его тестирование, симулируя различные сценарии и предвидя возможные проблемы, связанные с подключением к SMTP и превышением ограничений на отправку. Для осуществления более широкого контроля доставки и применения фильтрации спама используйте сторонние сервисы электронной почты.

Полезные материалы