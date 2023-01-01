Отображение значений выбора в Django: 'Male' вместо 'M'

Быстрый ответ

Чтобы отобразить подписи в выборочном поле Django используйте метод get_FOO_display() . Так, если у модели Person есть поле gender , то вы можете получить подпись именно этого значения следующим образом:

Python Скопировать код display_value = Person.objects.get(id=1).get_gender_display() print(display_value) # Результат будет либо "Мужской", либо "Женский" в зависимости от содержимого поля

Применение

Когда работаете со шаблонами Django, помните, что вызов метода выполняется без использования круглых скобок:

django Скопировать код {{ person.get_gender_display }}

Если подписи вдруг не отображаются, проверьте, корректно ли применен фильтр to_be_listed в вашем представлении:

Python Скопировать код persons = Person.objects.filter(to_be_listed=True)

Теперь список persons будет содержать только те объекты модели, которые вам нужны.

Определение и работа с перечислениями

При определении перечислений в модели используйте кортежи. Вот как будет выглядеть определение списка полов для модели Person :

Python Скопировать код class Person(models.Model): GENDER_CHOICES = ( ('M', 'Мужской'), ('F', 'Женский'), ('O', 'Другое'), ) gender = models.CharField(max_length=1, choices=GENDER_CHOICES) to_be_listed = models.BooleanField(default=False) # Благодаря `get_FOO_display()` в Django не требуется определить свой метод для этих целей. # Это могло показаться неосуществимым, но Django сделал это возможным! 🎉

Для отображения читаемых значений поля в шаблонах достаточно вызвать метод get_gender_display , не добавляя круглые скобки. В других случаях можно преобразовать перечисление в словарь с помощью выражения dict(YOUR_CHOICES) .

Ценные рекомендации (прекрасные практики)

Соблюдайте принцип DRY

Следуйте золотому правилу: Определите перечисления один раз и используйте их везде, где это нужно. Это поможет избежать несоответствий, а ваш код станет чище и более понятным.

Не творите излишний код

Используйте встроенную возможность Django get_FOO_display() , а не изобретайте велосипед заново. Не создавайте свой метод, если уже доступно подходящее встроенное решение. Это аналогично попытке досягнуть печенья, построив лестницу, когда достаточно просто воспользоваться присутствующей на столе банкой.

Фильтрация и отображение

Всегда полезно фильтровать объекты, для которых установлено to_be_listed=True , прежде чем обращаться к get_FOO_display() . Это поможет избавиться от нежелательных объектов.

Визуализация

Пример того, как Django представляет читаемое имя для значений из перечислений:

Python Скопировать код CHOICES = ( ('F', 'Первокурсник'), ('S', 'Второкурсник'), ) # Хочется ощутить "вкус" второго курса? get_display = dict(CHOICES).get('S', 'Неизвестно')

Markdown Скопировать код Вы указываете код: ['S'] А получаете в итоге: ['Второкурсник']

Это похоже на заказ напитка в кафе по номеру ( 'S' ), а на самом деле вы получаете обжигающий глоток кофе ( 'Второкурсник' ). 🍔

Не забудьте выразить благодарность вашему официанту (серверу базы данных 🖥️) за то, что он принес вам горячий кофе (интерфейс пользователя 👁️).

Управление в сложных сценариях

Когда перечисления изменчивы

Иногда перечисления могут быть динамичными или изменяются со временем. В таких случаях уместно переопределить метод save или использовать сигналы для того, чтобы синхронизировать изменения с Django.

Многоязычность

Если вы поддерживаете несколько языков, используйте функции ugettext_lazy или gettext_lazy , чтобы подписи корректно отображались в зависимости от языковых настроек пользователя.

Рефакторинг перечислений в модели

При использовании одного и того же набора значений в разных местах модели, следуйте принципу DRY. Разместите общее определение CHOICES в отдельном модуле, например, в constants.py .

Полезные материалы