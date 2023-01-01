Отображение значений на горизонтальных столбцах в Matplotlib

Быстрый ответ

Если вам требуется отразить значения на горизонтальных столбцах с использованием matplotlib для Python, воспользуйтесь функцией plt.text для расположения аннотаций на каждом из столбцов. Пример ниже позволит понять, как это работает:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Иллюстративный набор категорий и значений categories, values = ['A', 'B', 'C', 'D'], [10, 15, 20, 25] # Создаём простейший график plt.barh(categories, values) # Добавляем метки к каждому столбцу for index, value in enumerate(values): plt.text(value, index, str(value)) # Отображаем график plt.show()

Желаете сделать ваши метки более красочными и информативными? Изучите возможности регулирования параметров выравнивания текста.

Тонкости внедрения: улучшаем метки на столбцах

Точное расположение: избавляемся от перекрытий

Для преодоления перекрытия меток и повышения читаемости важно тщательно настроить позицию и стиль текста:

Python Скопировать код # Размещаем метки так, чтобы они не перекрывали друг друга for index, value in enumerate(values): plt.text(value + 0.1, index, str(value), va='center', ha='start', color='blue', fontweight='bold') # Громкие синие метки устанавливаем в начале столбца

Разделители тысяч: обращаемся с большими числами

Работая с большими числами, лучше добавить разделители тысяч для повышения читаемости:

Python Скопировать код # Делаем большие числа более ясными for index, value in enumerate(values): plt.text(value + 0.1, index, f'{value:,}', va='center', ha='start') # Разделяем группы цифр запятыми

Индивидуализация стиля: настройка шрифтов

Творчески подойдите к стилизации текста, воспользовавшись параметрами fontsize , color и fontweight или всем комплектом стилей fontdict :

Python Скопировать код # Настраиваем внешний вид меток font_settings = {'fontsize': 10, 'color': 'black', 'fontweight': 'bold'} for index, value in enumerate(values): plt.text(value + 0.1, index, str(value), va='center', ha='start', fontdict=font_settings) # Стилизуем метки

Создаем аннотацию как профи: Продвинутые техники

Удобство использования функции bar_label

Если вы используете matplotlib начиная с версии 3.4.0, можно упростить задачу с помощью функции Axes.bar_label , которая автоматически добавляет метки:

Python Скопировать код # Аннотация упрощается до предела fig, ax = plt.subplots() bars = ax.barh(categories, values) ax.bar_label(bars)

Учет отрицательных значений: корректируем позиционирование

Если у вас присутствуют отрицательные значения, регулируйте расположение меток в соответствии с их знаком:

Python Скопировать код # Корректируем размещение меток для отрицательных значений for index, value in enumerate(values): if value < 0: ha_pos = 'end' offset = -0.1 else: ha_pos = 'start' offset = 0.1 plt.text(value + offset, index, str(value), va='center', ha=ha_pos)

Визуализация

Воспринимайте горизонтальные столбики как домашних любимцев, а метки – как их именные таблички:

Markdown Скопировать код | 🐶 (15) | 🐱 (30) | 🐹 (45) | | Спот | Митенс | Пипсквик |

Также как табличка с именем опознает животное, так столбик с значением даёт точное представление о его величине.

Визуализация данных с несколькими столбцами

Создайте диаграмму с несколькими рядами столбцов и добавьте к каждому из них метки, чтобы сделать график информативнее:

Python Скопировать код # Графики с множеством столбиков выглядят завораживающе for bar_group in ax.containers: ax.bar_label(bar_group, label_type='edge') # Отмечаем каждую группу столбцов

Соответствие цветов: выделяем категории

В работе с различными категориями воспользуйтесь цветовой кодировкой и легендами для удобства их различения:

Python Скопировать код color_palette = ['red', 'green', 'blue', 'orange'] # Применяем цвета для категоризации for index, (value, color) in enumerate(zip(values, color_palette)): plt.barh(index, value, color=color, label=f'Категория {categories[index]}') # Каждую категорию отображаем в её цвете plt.legend()

Подгонка layout: предотвращаем перекрытия

С применением plt.tight_layout() можно предотвратить взаимное перекрытие элементов графика, обеспечив чистоту и аккуратность ваших визуализаций:

Python Скопировать код # Облегчаем восприятие графика plt.tight_layout()

