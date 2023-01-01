Отображение всего DataFrame pandas в IPython notebook

Быстрый ответ

Для регулирования количества строк, отображаемых в DataFrame, используйте команду pd.set_option('display.max_rows', num) , где num — это максимальное число строк для показа. Если необходимо снять это ограничение, укажите вместо числа None .

Python Скопировать код pd.set_option('display.max_rows', 10) # Показано будет только 10 строк.

Быстрые изменения: Настройка параметров отображения

Библиотека Pandas предоставляет возможность временно изменять параметры отображения, в рамках одного контекста. Воспользуйтесь для этого конструкцией pd.option_context . Изменения, внесенные таким образом, будут действительны только внутри данного блока кода.

Python Скопировать код with pd.option_context('display.max_rows', None): print(df) # Нужно выводить DataFrame полностью? Вот как это сделать.

Улучшаем отображение вашего DataFrame: ширина и точность

Вы также можете установить предпочтительную ширину отображения и точность чисел после запятой в DataFrame. Используйте для этого параметры 'display.width' и 'display.precision' соответственно.

Python Скопировать код pd.set_option('display.width', 150) # DataFrame занимает всю доступную ширину. pd.set_option('display.precision', 2) # Округляем числа до двух знаков после запятой.

Визуализация

Вот как примерно будет выглядеть DataFrame в Pandas после установки максимального числа отображаемых строк:

Markdown Скопировать код строка 1 🐼 <- Первые строки (все, что видно) строка 2 🐼 <- Ещё видимые строки строка 3 🐼 <- И ещё видимые строки ⬛⬛⬛ <- Здесь начинаются скрытые строки, если они есть

Установивже опцию pd.options.display.max_rows = n , вы сами определяете, сколько строк (или панд) хотите видеть:

Python Скопировать код pd.options.display.max_rows = 6 # Выберем для отображения шесть строк.

Настройка вашего окружения: контекстные адаптации

Отображение в различных средах

В некоторых средах может быть свой специфический механизм отображения. Например, в Jupyter Notebooks вместо использования set_option более удобно применять метод df.head(500) .

Возврат к настройкам по умолчанию

Очень важно знать, как вернуть исходные настройки. Для сброса конкретного параметра можно использовать команду pd.reset_option , а для возврата ко всем настройкам по умолчанию — pd.reset_option('all') .

Исследование параметров с помощью автодополнения

В средах, поддерживающих iPython, например, Jupyter, можно легко ознакомиться со всеми параметрами, воспользовавшись автодополнением: достаточно ввести pd.options. и нажать клавишу Tab .

Расширяем возможности: Изучение дополнительных опций

Исследование дополнительных параметров отображения

Вы можете увидеть полный список параметров, вызвав pd.describe_option('display') , это поможет настроить отображение с учётом ваших потребностей.

Особенности работы в Jupyter Notebook

Jupyter Notebook предоставляет обширные возможности для настройки отображения DataFrame, включая, например, следующее:

Преобразование DataFrame в HTML для статического отображения с помощью HTML(df.to_html(max_rows=10)) .

. Применение пользовательских стилей CSS к отображению, используя df.style.set_table_styles .

