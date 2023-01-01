Отображение всего DataFrame pandas в IPython notebook
Быстрый ответ
Для регулирования количества строк, отображаемых в DataFrame, используйте команду
pd.set_option('display.max_rows', num), где
num — это максимальное число строк для показа. Если необходимо снять это ограничение, укажите вместо числа
None.
pd.set_option('display.max_rows', 10) # Показано будет только 10 строк.
Быстрые изменения: Настройка параметров отображения
Библиотека Pandas предоставляет возможность временно изменять параметры отображения, в рамках одного контекста. Воспользуйтесь для этого конструкцией
pd.option_context. Изменения, внесенные таким образом, будут действительны только внутри данного блока кода.
with pd.option_context('display.max_rows', None):
print(df) # Нужно выводить DataFrame полностью? Вот как это сделать.
Улучшаем отображение вашего DataFrame: ширина и точность
Вы также можете установить предпочтительную ширину отображения и точность чисел после запятой в DataFrame. Используйте для этого параметры 'display.width' и 'display.precision' соответственно.
pd.set_option('display.width', 150) # DataFrame занимает всю доступную ширину.
pd.set_option('display.precision', 2) # Округляем числа до двух знаков после запятой.
Визуализация
Вот как примерно будет выглядеть DataFrame в Pandas после установки максимального числа отображаемых строк:
строка 1 🐼 <- Первые строки (все, что видно)
строка 2 🐼 <- Ещё видимые строки
строка 3 🐼 <- И ещё видимые строки
⬛⬛⬛ <- Здесь начинаются скрытые строки, если они есть
Установивже опцию
pd.options.display.max_rows = n, вы сами определяете, сколько строк (или панд) хотите видеть:
pd.options.display.max_rows = 6 # Выберем для отображения шесть строк.
Настройка вашего окружения: контекстные адаптации
Отображение в различных средах
В некоторых средах может быть свой специфический механизм отображения. Например, в Jupyter Notebooks вместо использования
set_option более удобно применять метод
df.head(500).
Возврат к настройкам по умолчанию
Очень важно знать, как вернуть исходные настройки. Для сброса конкретного параметра можно использовать команду
pd.reset_option, а для возврата ко всем настройкам по умолчанию —
pd.reset_option('all').
Исследование параметров с помощью автодополнения
В средах, поддерживающих iPython, например, Jupyter, можно легко ознакомиться со всеми параметрами, воспользовавшись автодополнением: достаточно ввести
pd.options. и нажать клавишу
Tab.
Расширяем возможности: Изучение дополнительных опций
Исследование дополнительных параметров отображения
Вы можете увидеть полный список параметров, вызвав
pd.describe_option('display'), это поможет настроить отображение с учётом ваших потребностей.
Особенности работы в Jupyter Notebook
Jupyter Notebook предоставляет обширные возможности для настройки отображения DataFrame, включая, например, следующее:
- Преобразование DataFrame в HTML для статического отображения с помощью
HTML(df.to_html(max_rows=10)).
- Применение пользовательских стилей CSS к отображению, используя
df.style.set_table_styles.
Екатерина Громова
аналитик данных