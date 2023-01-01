Отображение stack trace работы python-приложения в реальном времени

Быстрый ответ

Для отображения трассировки стека актуальных вызовов в Python-приложении используйте traceback.print_exc() . Этот метод выводит трассировку исключений, в случае их появления. Если исключений нет, то traceback.print_stack() покажет трассировку с текущего момента выполнения кода:

Python Скопировать код import traceback # Получение трассировки для исключения try: # Код, где может возникнуть ошибка... except Exception: # Вывод трассировки стека при возникновении исключения traceback.print_exc() # Вывод трассировки стека без исключения traceback.print_stack()

Приведенный код нужно вставить в те места, где требуется анализ вызовов или информация об ошибке.

Переход в режим отладки с помощью сигналов

На Unix-системах для входа в режим отладки работающего приложения можно использовать сигналы:

Python Скопировать код import signal import pdb def interrupt_handler(sig, frame): # Переход в режим отладчика pdb.set_trace() signal.signal(signal.SIGUSR1, interrupt_handler)

Сигнал отправляется следующей командой:

Bash Скопировать код kill -SIGUSR1 <pid>

После этого вы окажетесь в интерактивной сессии отладчика pdb, где сможете изучить переменные и ход выполнения кода. Чтобы выйти из режима отладчика, нажмите Ctrl+D.

Нужно быть осторожным, такой подход может оказать влияние на ввод/вывод.

Тихие фоновые процессы

Для мониторинга фоновых процессов предпочтительнее использовать внешний скрипт. Эффективный подход в этом случае предложен в Python cookbook (ссылка на рецепт).

Gdb для трассировки уровней стека

Для анализа стека используйте gdb (Grand Debugger):

Bash Скопировать код gdb python <pid>

Не забудьте подготовить файл python-specific gdbinit для использования команды pystack , которая позволяет рассмотреть стек. Если при работе gdb начнут возникать проблемы с ptrace , можно применить следующий хак:

Bash Скопировать код echo 0 | sudo tee /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope

Pyrasite — ненавязчивый наблюдатель

Pyrasite интегрируется в процесс и возвращает трассировку стека, не вмешиваясь при этом в его работу:

Bash Скопировать код sudo pyrasite <pid> dump_stacks.py

Проверьте совместимость Pyrasite с вашей системой перед использованием.

Сбор информации о стеке с использованием

В многопоточном приложении для сбора информации о стеках можно использовать данный фрагмент кода:

Python Скопировать код import threading import sys import traceback def dump_stacks(signal, frame): id_to_name = {th.ident: th.name for th in threading.enumerate()} code = [] for thread_id, stack in sys._current_frames().items(): code.append(f"

# Поток: {id_to_name.get(thread_id,'')}({thread_id})") for filename, lineno, name, line in traceback.extract_stack(stack): code.append(f'Файл: "{filename}", строка {lineno}, в {name}') if line: code.append(f" {line.strip()}") print("

".join(code)) signal.signal(signal.SIGUSR2, dump_stacks)

Обработка сигналов поможет вам получить информацию о стеке из различных потоков.

Управление многопоточным хаосом

В многопоточной среде перед проведением любых операций со стеком необходимо удостовериться в безопасности потоков и целостности данных.

Визуализация

Для визуализации стека в вашем приложении используйте:

Python Скопировать код import traceback def print_stack(): stack = traceback.format_stack() print(''.join(stack))

Использование traceback.format_stack() помогает проследить путь выполнения кода, как тщательно оформленный отчет.

Секретные чертежи: strace

strace может быть использован для мониторинга системных вызовов внутри Python-приложений, но этот инструмент не является специфичным для Python.

