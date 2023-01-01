Отображение DataFrame pandas с форматированием в Python

Быстрый ответ

Для форматирования чисел с плавающей точкой в pandas в определенном виде, можно использовать метод DataFrame.style.format с помощью словаря. Укажите имя столбца и соответствующую строку формата для связи форматирования с конкретными столбцами. Например, для отображения чисел с двумя знаками после запятой воспользуйтесь следующим кодом:

Python Скопировать код df = pd.DataFrame({'A': [1\.123, 2.456], 'B': [3\.789, 4.012]}) formatted_df = df.style.format({'A': "{:.2f}", 'B': "{:.2f}"})

Таким образом, строки в столбцах 'A' и 'B' будут отформатированы до двух десятичных знаков.

Формат здесь, формат там (но с особенностями)

Хотите, чтобы все числа с плавающей точкой в pandas отображались в определенном формате? Установите глобальный формат для таких столбцов следующим образом:

Python Скопировать код pd.options.display.float_format = '${:,.2f}'.format

Однако, иногда требуется индивидуальный подход к форматированию отдельных столбцов. В таких случаях можно использовать методы to_string или style.format . Например, для добавления знака доллара перед числами примените такой код:

Python Скопировать код df.to_string(formatters={'Price': '${:,.2f}'.format})

или

Python Скопировать код df.style.format({'Price': "${:,.2f}"})

Удобство форматированных столбцов

Создайте столбец в DataFrame с отформатированными значениями. Это упростит анализ данных:

Python Скопировать код df['Formatted Price'] = df['Price'].map('${:,.2f}'.format)

Такой подход позволяет сохранить исходные данные в том виде, в котором они были, и в то же время делает визуальное восприятие данных более удобным.

Временная природа форматов

Функция pd.option_context позволяет временно менять форматы, которые возвращаются к исходному виду после выполнения кода:

Python Скопировать код with pd.option_context('display.float_format', '${:,.2f}'.format): print(df)

Это отлично подходит для ситуаций, когда вам нужно временно изменить формат, например, при генерации отчетов.

Индивидуализация форматирования DataFrame

Если вам необходимо полное форматирование всех данных в DataFrame, используйте метод .applymap . А метод .map позволяет работать с каждым значением отдельно, не требуя при этом создания новых столбцов.

Визуализация

Восприимайте свой DataFrame как галерею искусства, где каждое число с плавающей точкой освещается определенным форматом:

Markdown Скопировать код Управление форматами Ваша галерея |-----------------------------| _------------------------_ | Формат: "{:.2f}" | | 1.23 | | Формат: "{:+.2f}" | | +1.23 | | Формат: "{:.0f}" | | 1 | | Формат: "{:.1f}" | | 1.2 |

Таким образом, каждое значение будет выглядеть неповторимо, в соответствии с выбранным вами "освещением".

Нюансы стилизации

Струй в pandas —это мощный инструмент, но с некоторыми особенностями: он не влияет на индекс и на хранение данных в DataFrame. Нужно помнить, что примененное форматирование — временное, и при добавлении новых данных к DataFrame необходимо убедиться, что формат обновляется соответственно.

Для сложных задач в первую очередь рекомендуется обращаться к документации, ссылки на которую приведены в разделе Полезные материалы.

Полезные материалы