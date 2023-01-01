Отладка Python кода: Использование step-through метода
Быстрый ответ
Для отыскания ошибок в сложных фрагментах кода Python используйте встроенный отладчик
pdb. В местах кода, которые вызывают вопросы, разместите
pdb.set_trace() — это позволит проводить интерактивный сеанс отладки. С помощью команды
n (следующая команда),
s (шаг внутрь функции),
p (вывод значения переменной) и
c (продолжить выполнение) вы сможете найти источник проблем. Ознакомьтесь с примером использования
pdb ниже:
def buggy_function(x):
# Запускаем отладку
import pdb; pdb.set_trace()
# Вычисление "x + y" — здесь подвох или, возможно, фатальная ошибка? Log pdb поможет разобраться.
return x + y # Упс, похоже, мы забыли обеспечить наличие переменной "y"
buggy_function(10) # Всем любителям расследований: начинаем наше численное исследование!
Ознакомление с различными инструментами отладки
Интегрированные среды разработки (IDE), такие как PyCharm, VS Code и Thonny, представляют более продвинутые отладчики с графическим интерфейсом. Они предлагают функции отслеживания изменений в переменных, вычисления выражений и множество других полезных инструментов.
Если вы предпочитаете работу в командной строке, в вашем распоряжении есть не только стандартный отладчик
pdb. Вы можете установить его расширенный аналог,
ipdb, который предлагает такие функции, как подсветка синтаксиса, детальная трассировка, автодополнение, а также интеграцию с функциями IPython.
Полезные советы по отладке
Отладка в специфических условиях
Если вам нужно отлаживать код, запущенный на удалённом сервере или в Docker-контейнере, попробуйте инструменты для удалённой отладки, такие как PyCharm Professional или
debugpy/
ptvsd для VS Code.
Постмортемная отладка
Когда программа сначала падает с ошибкой и всё кажется утраченным, попробуйте использовать функцию
pdb.post_mortem(). Она позволит вам проанализировать состояние программы на момент crash-а.
Усовершенствованные breakpoints в Python 3.7+
Если вы используете Python 3.7 или более новые версии, вызов отладчика можно сделать быстро с помощью функции
breakpoint(). Поведение этой функции можно настроить через 'sys.breakpointhook' или переменную окружения
PYTHONBREAKPOINT.
Особенности отладки асинхронного кода
Отладка асинхронного кода, написанного с использованием
async/await, требует особого подхода. Здесь пригодятся специальные функции отладки, встроенные в IDE, или команда
a в отладчике
pdb.
Визуализация
Представьте процесс отладки, как бы, как путешествие на метро:
Ваш код — это маршрут метро: 🚇
Каждая точка остановки — это станция: 🚉 -> 🚉 -> 🚉
- Отладочный "поезд" делает остановки на каждой "станции", что позволяет проанализировать работу различных частей кода.
- Переменные — это пассажиры: кто-то входит в поезд, кто-то выходит.
- Функциональные вызовы — это билеты, которые направляют вас по разным участкам кода.
- Поток выполнения — это то, что делает путешествие интересным, ведь он меняется на каждом новом этапе.
Углубитесь в изучение кода, "останавливайтесь" на каждой "станции" и наблюдайте за "жизнью" программы.
Справление со сложными инструментами отладки
Возможности breakpoints
Breakpoints — это не просто места для "паузы", это мощный инструмент для логирования, а также для проверки условий в режиме реального времени.
Отладка рекурсии
Если вы столкнулись со сложностями в работе с рекурсивными функциями, используйте команду
l (показать код),
u (перейти на уровень вверх) и
d (перейти на уровень вниз), чтобы навигировать по уровням рекурсивных вызовов в
pdb.
Выражения для мониторинга
Графические отладчики могут автоматизировать отображение изменений в значениях переменных или выражений без необходимости постоянного использования команд вывода.
Обработка исключений
При возникновении исключений важно уметь их обрабатывать. Команда
w (показать стек вызовов) в
pdb поможет вам изучить и углубиться в причины возникновения исключительных ситуаций.
Полезные материалы
Антон Крылов
Python-разработчик