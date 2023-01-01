Открытие объекта S3 как строки в boto3: аналог get_contents_as_string

Открытие объекта S3 как строки в boto3: аналог get#Основы Python #API и интеграции #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для чтения объекта S3 в виде строки с использованием Boto3, примените следующий код:
import boto3
s3 = boto3.client('s3')
содержимое = s3.get_object(Bucket='имя-бакета', Key='ключ-объекта')['Body'].read().decode('utf-8')
Вместо
'имя-бакета' и
'ключ-объекта' подставьте актуальные значения. Переменная
содержимое будет содержать данные объекта S3 в формате строки.
Важное уточнение: от маленьких до великанских объектов S3
Чтение небольших объектов
Метод
obj['Body'].read().decode('utf-8') подходит для преобразования небольших и средних файлов в строку непосредственно. Однако для очень больших объектов следует использовать надёжные методики.
Обработка больших файлов
Для работы с крупными файлами целесообразно комбинировать использование
io.BytesIO() и метода
download_fileobj(). Это позволяет эффективно управлять памятью благодаря потоковой передаче данных и параллельной загрузке.
Частичное чтение с GetObjectRequest
Если вам требуется часть объекта S3, можете использовать
GetObjectRequest для его выборочного чтения. Это поможет сэкономить на загрузке данных.
Крайне важен вопрос кодировки
В Python 3 необходимо учитывать кодировку при преобразовании байтов в строчные значения. Обычно достаточно использовать
.decode('utf-8'), однако этот метод может варьироваться в зависимости от кодировки вашего файла.
Манипуляции на ходу
Если не хотите создавать временные файлы, то с помощью модуля
io и байтовых потоков можно эффективно проводить операции в памяти.
Визуализация
Представьте объект S3 как контейнер, наполненный мёдом, а Boto3 — как ложку, с помощью которой вы этот мёд извлекаете.
import boto3
s3 = boto3.client('s3')
obj = s3.get_object(Bucket='мойбакет', Key='мойпуть/мойфайл.txt')
содержимое_строки = obj['Body'].read().decode('utf-8') # 🥄 забирает 🍯, преобразуя его в сладкую строку
Схематично это выглядит так:
- Бакет (🪣) : 'мойбакет'
- Путь к файлу (🔗) : 'мойпуть/мойфайл.txt'
- Строка данных (📜) : Содержимое 'мойфайл.txt' в виде удобной для чтения строки.
Преобразование содержимого S3 в JSON: работаем с данными, не преобразуем их в строки
Фокус на JSON
Если объекты S3 содержат данные в формате JSON, используйте функцию
json.loads() сразу после их получения. Это подчеркивает гладкое взаимодействие Python и JSON.
Настраиваем параметры передачи
При обработке большого количества данных применение настроенного
TransferConfig в
download_fileobj() поможет оптимизировать загрузку, балансируя между производительностью и скоростью.
Внимательность к кодировке
Важно учитывать кодировку при работе с JSON. Ошибки, связанные с неправильной кодировкой, могут быть крайне неприятными.
Предпочитаем мудрость скорости: компромиссы и производительность
Выбор между памятью и производительностью
Нужно ли нам выбирать между экономией памяти и скоростью загрузки? Ответ на этот вопрос может быть неоднозначным.
download_fileobj: быстрейшая функция Boto3
Если главное — скорость, то использование
download_fileobj() обеспечивает максимальную быстродействие среди функций Boto3 за счёт возможности параллельной и многопоточной загрузки.
Полезные материалы
- S3 – Документация Boto3 1.34.39 — официальная документация Boto3 по работе с S3.
- Примеры использования Amazon S3 – Документация Boto3 1.34.39 — примеры и шаблоны взаимодействия c S3 с помощью Boto3.
- Python, Boto3 и AWS S3: расшифровка – Real Python — учебное пособие по взаимодействию Boto3 и S3.
- Примеры кода для Amazon S3 на основе AWS SDK — подборка примеров кода взаимодействия с S3 посредством AWS SDK.
- Управление бакетами Amazon S3 при помощи Boto3 – Towards Data Science — руководство по управлению бакетами S3 через Boto3.
- Создание перечня объектов в бакете S3 с помощью Python – Alexwlchan — описание способа перечисления объектов в бакете S3 при помощи Python и Boto3.
Антон Крылов
Python-разработчик