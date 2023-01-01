Открытие объекта S3 как строки в boto3: аналог get_contents_as_string

Открытие объекта S3 как строки в boto3: аналог get

Быстрый ответ

Для чтения объекта S3 в виде строки с использованием Boto3, примените следующий код:

Python Скопировать код import boto3 s3 = boto3.client('s3') содержимое = s3.get_object(Bucket='имя-бакета', Key='ключ-объекта')['Body'].read().decode('utf-8')

Вместо 'имя-бакета' и 'ключ-объекта' подставьте актуальные значения. Переменная содержимое будет содержать данные объекта S3 в формате строки.

Важное уточнение: от маленьких до великанских объектов S3

Чтение небольших объектов

Метод obj['Body'].read().decode('utf-8') подходит для преобразования небольших и средних файлов в строку непосредственно. Однако для очень больших объектов следует использовать надёжные методики.

Обработка больших файлов

Для работы с крупными файлами целесообразно комбинировать использование io.BytesIO() и метода download_fileobj() . Это позволяет эффективно управлять памятью благодаря потоковой передаче данных и параллельной загрузке.

Частичное чтение с GetObjectRequest

Если вам требуется часть объекта S3, можете использовать GetObjectRequest для его выборочного чтения. Это поможет сэкономить на загрузке данных.

Крайне важен вопрос кодировки

В Python 3 необходимо учитывать кодировку при преобразовании байтов в строчные значения. Обычно достаточно использовать .decode('utf-8') , однако этот метод может варьироваться в зависимости от кодировки вашего файла.

Манипуляции на ходу

Если не хотите создавать временные файлы, то с помощью модуля io и байтовых потоков можно эффективно проводить операции в памяти.

Визуализация

Представьте объект S3 как контейнер, наполненный мёдом, а Boto3 — как ложку, с помощью которой вы этот мёд извлекаете.

Python Скопировать код import boto3 s3 = boto3.client('s3') obj = s3.get_object(Bucket='мойбакет', Key='мойпуть/мойфайл.txt') содержимое_строки = obj['Body'].read().decode('utf-8') # 🥄 забирает 🍯, преобразуя его в сладкую строку

Схематично это выглядит так:

Бакет (🪣) : 'мойбакет'

: 'мойбакет' Путь к файлу (🔗) : 'мойпуть/мойфайл.txt'

: 'мойпуть/мойфайл.txt' Строка данных (📜) : Содержимое 'мойфайл.txt' в виде удобной для чтения строки.

Преобразование содержимого S3 в JSON: работаем с данными, не преобразуем их в строки

Фокус на JSON

Если объекты S3 содержат данные в формате JSON, используйте функцию json.loads() сразу после их получения. Это подчеркивает гладкое взаимодействие Python и JSON.

Настраиваем параметры передачи

При обработке большого количества данных применение настроенного TransferConfig в download_fileobj() поможет оптимизировать загрузку, балансируя между производительностью и скоростью.

Внимательность к кодировке

Важно учитывать кодировку при работе с JSON. Ошибки, связанные с неправильной кодировкой, могут быть крайне неприятными.

Предпочитаем мудрость скорости: компромиссы и производительность

Выбор между памятью и производительностью

Нужно ли нам выбирать между экономией памяти и скоростью загрузки? Ответ на этот вопрос может быть неоднозначным.

download_fileobj: быстрейшая функция Boto3

Если главное — скорость, то использование download_fileobj() обеспечивает максимальную быстродействие среди функций Boto3 за счёт возможности параллельной и многопоточной загрузки.

Полезные материалы