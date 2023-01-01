Открытие файла для чтения и записи одновременно в Python#Основы Python #Файлы и пути
Быстрый ответ
В Python для одновременного чтения и записи файлов используется функция
open() с режимом
"r+".
Вот пример использования:
with open('example.txt', 'r+') as file:
file.write('Рецепт секретного соуса')
file.seek(0) # Возвращение к началу файла для дальнейшего чтения.
print(file.read()) # Аромат секретного соуса!
Не забывайте после записи возвращаться в начало файла при помощи
seek(0) для его последующего чтения.
Подробнее о режимах работы с файлами
Режимы работы с файлами в Python можно сравнить с арсеналом инструментов, среди которых нужно выбрать подходящий для решения конкретной задачи.
Полное обновление содержимого файла с помощью "w+"
Используйте режим
"w+", если вам необходимо начать работу с файлом заново, т.е. стереть все его содержимое перед записью новой информации. Однако, нужно быть внимательными с этим режимом, поскольку он немедленно удаляет все данные в файле.
with open('example.txt', 'w+') as file:
file.write('Табуляция против пробелов, примите вызов!')
file.seek(0)
print(file.read()) # И вот началась битва стилей!
Бинарный режим и особенности работы в Windows
При работе с бинарными файлами в операционной системе Windows к используемому режиму добавляется символ
'b'. Так, режим
"r+b" позволит избавиться от возможных проблем с изменением строк.
truncate()
Метод
truncate() используется для удаления ненужного содержимого файла, что напоминает хирургическое удаление нежелательной ткани. Это позволяет контролировать размер файла после добавления новых данных.
with open('example.txt', 'r+') as file:
file.write('Ешь. Спи. Кодируй.')
file.truncate() # Наведение порядка в файле, как и в вашем рационе после праздников 🍕 -> 🥦
Таким образом, мы получаем чистые и упорядоченные файлы.
Визуализация
Можно вспомнить о файловых операциях, представляя их в виде универсального инструмента:
Режим файла 'r+': 📖✍️
Это как сочетание книги и ручки — можно и написать, и прочитать.
До: 🗄️ (Файл закрыт)
После: 📖✍️ (Файл готов к чтению и записи)
Так файлы остаются целыми и доступными для множественных манипуляций.
Как выбрать правильный инструмент для работы
Выбор подходящих режимов работы с файлами в Python можно сравнить с выбором правильного инструмента для выполнения работы. Мудрый выбор существенно облегчает жизнь программиста, а режим
"r+" становится необходимым при необходимости одновременного чтения и редактирования файла без потери существующих данных.
Дополнение файла после проверки его содержимого
Перед тем как что-либо добавлять в файл, его следует прочитать. Пример работы профессионала:
with open('example.txt', 'r+') as file:
existing_content = file.read() # Считываем текущее содержимое файла
file.seek(0, 2) # Возвращаемся в конец файла, чтобы добавить новую информацию
file.write('\nЕщё один день, ещё один баг.') # Добавляем важную мысль
Как элегантно работать с большими файлами
Не бойтесь работать с большими файлами. Вы сможете эффективно обранужить их, порционно считывая и записывая данные.
Антон Крылов
Python-разработчик