Открытие файла для чтения и записи одновременно в Python

Быстрый ответ

В Python для одновременного чтения и записи файлов используется функция open() с режимом "r+" .

Вот пример использования:

Python Скопировать код with open('example.txt', 'r+') as file: file.write('Рецепт секретного соуса') file.seek(0) # Возвращение к началу файла для дальнейшего чтения. print(file.read()) # Аромат секретного соуса!

Не забывайте после записи возвращаться в начало файла при помощи seek(0) для его последующего чтения.

Подробнее о режимах работы с файлами

Режимы работы с файлами в Python можно сравнить с арсеналом инструментов, среди которых нужно выбрать подходящий для решения конкретной задачи.

Полное обновление содержимого файла с помощью "w+"

Используйте режим "w+" , если вам необходимо начать работу с файлом заново, т.е. стереть все его содержимое перед записью новой информации. Однако, нужно быть внимательными с этим режимом, поскольку он немедленно удаляет все данные в файле.

Python Скопировать код with open('example.txt', 'w+') as file: file.write('Табуляция против пробелов, примите вызов!') file.seek(0) print(file.read()) # И вот началась битва стилей!

Бинарный режим и особенности работы в Windows

При работе с бинарными файлами в операционной системе Windows к используемому режиму добавляется символ 'b' . Так, режим "r+b" позволит избавиться от возможных проблем с изменением строк.

truncate()

Метод truncate() используется для удаления ненужного содержимого файла, что напоминает хирургическое удаление нежелательной ткани. Это позволяет контролировать размер файла после добавления новых данных.

Python Скопировать код with open('example.txt', 'r+') as file: file.write('Ешь. Спи. Кодируй.') file.truncate() # Наведение порядка в файле, как и в вашем рационе после праздников 🍕 -> 🥦

Таким образом, мы получаем чистые и упорядоченные файлы.

Визуализация

Можно вспомнить о файловых операциях, представляя их в виде универсального инструмента:

Markdown Скопировать код Режим файла 'r+': 📖✍️

Это как сочетание книги и ручки — можно и написать, и прочитать.

Markdown Скопировать код До: 🗄️ (Файл закрыт) После: 📖✍️ (Файл готов к чтению и записи)

Так файлы остаются целыми и доступными для множественных манипуляций.

Как выбрать правильный инструмент для работы

Выбор подходящих режимов работы с файлами в Python можно сравнить с выбором правильного инструмента для выполнения работы. Мудрый выбор существенно облегчает жизнь программиста, а режим "r+" становится необходимым при необходимости одновременного чтения и редактирования файла без потери существующих данных.

Дополнение файла после проверки его содержимого

Перед тем как что-либо добавлять в файл, его следует прочитать. Пример работы профессионала:

Python Скопировать код with open('example.txt', 'r+') as file: existing_content = file.read() # Считываем текущее содержимое файла file.seek(0, 2) # Возвращаемся в конец файла, чтобы добавить новую информацию file.write('

Ещё один день, ещё один баг.') # Добавляем важную мысль

Как элегантно работать с большими файлами

Не бойтесь работать с большими файлами. Вы сможете эффективно обранужить их, порционно считывая и записывая данные.

