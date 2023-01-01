Отключение проверки сертификата в Python requests

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Python Скопировать код # Отключаем проверку SSL в Requests: import requests requests.get('https://example.com', verify=False)

Внимание! Отключение проверки SSL несёт в себе серьёзные безопасностные риски. Применяйте данную опцию только для целей тестирования.

Управление процессом с помощью контекстных менеджеров

При выполнении множественных запросов в вашем скрипте постоянное добавление verify=False может выглядеть избыточным. Упростите эту задачу с использованием контекстного менеджера. Он установит значение verify=False по умолчанию и автоматически закроет открытые адаптеры по окончании работы.

Контекстные менеджеры: благополучное решение для проверок SSL

Python Скопировать код from contextlib import contextmanager import requests @contextmanager def unverified_https_requests(): # Создаем сессию, отключающую проверки SSL. session = requests.Session() session.verify = False # Чтобы не засорять консоль, отключаем предупреждения. requests.packages.urllib3.disable_warnings() try: yield session finally: # По завершении работы закрываем сессию, не оставляя следов. session.close() # Пользуемся сессией, не заботясь о предупреждениях. with unverified_https_requests() as session: response = session.get('https://example.com')

Предупреждения: поддержание чистоты консоли

Нам не нужны непрерывные предупреждения в консоли о потенциальных рисках безопасности. Отключим InsecureRequestWarning , чтобы консоль не перегружалась лишними сообщениями:

Python Скопировать код # Применяйте это только если вам известны потенциальные риски: import urllib3 urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)

Проверки SSL: перерыв с помощью переменных окружения

Альтернативой может стать использование переменной окружения CURL_CA_BUNDLE , установленной в ноль. Это позволит нам сделать перерыв в проверках SSL:

Bash Скопировать код export CURL_CA_BUNDLE=""

Выполните эту команду в терминале перед запуском Python-скрипта. Не стоит делать это в среде, где другие приложения выполняют важные операции.

Манипуляции с контекстом SSL: секретное рукопожатие

Для опытных разработчиков Python, которые знакомы с нюансами модуля ssl , имеется следующий метод:

Python Скопировать код import ssl import requests ssl_context = ssl.create_default_context() ssl_context.verify_mode = ssl.CERT_NONE response = requests.get('https://example.com', verify=ssl_context)

Совет: Не используйте этот приём в продуктивной среде.

Руководство по безопасности и ответственное использование «волшебства»

Каждый раз, когда вы используете «волшебную палочку» для обхода проверок SSL, помните о своей ответственности.

Не рискуйте конфиденциальными данными

Избегайте использования «волшебства» в контексте работы с конфиденциальными данными. Проверки SSL являются надёжной защитой от атак «человека посередине» и других опасностей.

Повторяющиеся сессии с отключенной проверкой SSL

Если в рамках одной Session выполняются множественные запросы, установите Session.verify в False заранее. Это даст вам волшебство одного клика, работающее на протяжении всей сессии:

Python Скопировать код s = requests.Session() s.verify = False

Справляясь с истекшими сертификатами

Если сервис использует истекший SSL-сертификат, дважды подумайте, перед тем как отключить проверку. Обычно безопаснее обновить сертификат, чем рисковать безопасностью данных.

Образование в области информационной безопасности – лучшая инвестиция

Применение обходных путей для отключения проверок SSL требует больших знаний в области информационной безопасности. Обязательно обладайте этими знаниями, осознавайте потенциальные риски и будьте готовы к возможным последствиям.