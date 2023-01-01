Отключение предупреждений Pylint: решение проблемы с C0321#Основы Python #Синтаксис и стиль кода (PEP 8)
Быстрый ответ
Если вы хотите отключить предупреждения Pylint, следует добавить комментарий
# pylint: disable=имя-предупреждения непосредственно перед кодом, вызывающим конкретное предупреждение. В данном случае под
имя-предупреждения подразумевается конкретное предупреждение, которое необходимо подавить. При необходимости глобального применения комментарий с этим кодом стоит поместить в начало файла.
Вариант "быстрой заглушки" для отметки одной строки:
variable = "неиспользуемая" # pylint: disable=unused-variable
Вариант подавления всех предупреждений для файла целиком:
# pylint: disable=unused-variable
def dummy_function(аргумент):
pass
Работа с символическими именами
От версии
v. 0.25.3 Pylint поддерживает символические имена, которые можно использовать вместо числовых кодов, что делает их использование более понятным. Так,
unused-variable заменит вам запутанный код
W0612. Сейчас символические имена используются по умолчанию, что упрощает взаимодействие с кодом.
Углубляемся в
Для тонкой настройки предупреждений в Pylint рекомендуется использовать файл конфигурации
.pylintrc. Его можно создать командой
pylint --generate-rcfile > ~/.pylintrc. После этого нужно внести изменения в секцию
[MESSAGES CONTROL]:
[MESSAGES CONTROL]
disable=unused-variable, line-too-long
В этой строке
disable= необходимо перечислить все предупреждения, отключение которых вы бы хотели видеть, разделив их между собой запятыми.
Оптимизация подавления предупреждений
Инлайн или глобальное подавление
Инлайн подавление более подходит для конкретных ситуаций и помогает поддерживать читаемость кода, поскольку помещается в конец строки. Глобальное подавление или подавление на уровне файла подходит для более общих задач и размещается в начале файла:
# pylint: disable=unused-variable
import os
def init():
pass
Временное отключение
Для временного подавления предупреждений, особенно в процессе разработки и тестирования, удобно использовать команду
--disable.
Решение типичных задач
Если комментарии для отключения предупреждений не задействуются должным образом, приведите внимание к:
- Местоположению комментариев: Комментарий
pylint: disableдолжен быть размещен правильно — либо внутри строки, либо в начале файла.
- Опечаткам: Проверьте, нет ли ошибок в написании имени и форматировании. Ошибки могут сделать ваши комментарии нерабочими.
- Конфликтам настроек: Pylint использует ближайший файл
.pylintrc. Если необходимо, смело вносите изменения в него или создайте новый, указав путь к нему через
--rcfile.
Визуализация
Настройка предупреждений в Pylint напоминает тонкую настройку фотокамеры:
Режим камеры: [🔍 Обычный режим] → [🚫 Избирательная фокусировка]
Подавление предупреждений:
# Однострочное подавление 🚫
# pylint: disable=имя-предупреждения # для функции или класса
# Глобальное подавление для всего файла 🏁
# pylint: disable=имя-предупреждения
Суть в том, что вы контролируете то, на что Pylint обращает внимание.
Без фильтра: [🔔🚨😸🍃🚨🔔] – Шум со всех сторон!
С фильтром: [🔕🎖️🏆🎖️🔕] – Слышно только действительно важное.
Продвинутые стратегии для крупных проектов
Интеграция с Eclipse
Пользователям Eclipse можно интегрировать
.pylintrc, указав путь к файлу в настройках. Для решения возможных проблем используйте консоль Pylint.
Развертывание
.pylintrc на уровне проекта
Для поддержания единого стандарта кодирования в крупных командах следует применять файл
.pylintrc для всего проекта.
Использование функции поиска rc-файлов
Pylint автоматически ищет конфигурационные файлы
rc в нескольких местах и применяет настройки файла, который находится ближе по структуре каталогов. Такой подход удобен при работе с различными проектами.
Антон Крылов
Python-разработчик