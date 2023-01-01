Отключение предупреждений Pylint: решение проблемы с C0321

Быстрый ответ

Если вы хотите отключить предупреждения Pylint, следует добавить комментарий # pylint: disable=имя-предупреждения непосредственно перед кодом, вызывающим конкретное предупреждение. В данном случае под имя-предупреждения подразумевается конкретное предупреждение, которое необходимо подавить. При необходимости глобального применения комментарий с этим кодом стоит поместить в начало файла.

Вариант "быстрой заглушки" для отметки одной строки:

Python Скопировать код variable = "неиспользуемая" # pylint: disable=unused-variable

Вариант подавления всех предупреждений для файла целиком:

Python Скопировать код # pylint: disable=unused-variable def dummy_function(аргумент): pass

Работа с символическими именами

От версии v. 0.25.3 Pylint поддерживает символические имена, которые можно использовать вместо числовых кодов, что делает их использование более понятным. Так, unused-variable заменит вам запутанный код W0612 . Сейчас символические имена используются по умолчанию, что упрощает взаимодействие с кодом.

Углубляемся в

Для тонкой настройки предупреждений в Pylint рекомендуется использовать файл конфигурации .pylintrc . Его можно создать командой pylint --generate-rcfile > ~/.pylintrc . После этого нужно внести изменения в секцию [MESSAGES CONTROL] :

ini Скопировать код [MESSAGES CONTROL] disable=unused-variable, line-too-long

В этой строке disable= необходимо перечислить все предупреждения, отключение которых вы бы хотели видеть, разделив их между собой запятыми.

Оптимизация подавления предупреждений

Инлайн или глобальное подавление

Инлайн подавление более подходит для конкретных ситуаций и помогает поддерживать читаемость кода, поскольку помещается в конец строки. Глобальное подавление или подавление на уровне файла подходит для более общих задач и размещается в начале файла:

Python Скопировать код # pylint: disable=unused-variable import os def init(): pass

Временное отключение

Для временного подавления предупреждений, особенно в процессе разработки и тестирования, удобно использовать команду --disable .

Решение типичных задач

Если комментарии для отключения предупреждений не задействуются должным образом, приведите внимание к:

Местоположению комментариев : Комментарий pylint: disable должен быть размещен правильно — либо внутри строки, либо в начале файла.

: Комментарий должен быть размещен правильно — либо внутри строки, либо в начале файла. Опечаткам : Проверьте, нет ли ошибок в написании имени и форматировании. Ошибки могут сделать ваши комментарии нерабочими.

: Проверьте, нет ли ошибок в написании имени и форматировании. Ошибки могут сделать ваши комментарии нерабочими. Конфликтам настроек: Pylint использует ближайший файл .pylintrc . Если необходимо, смело вносите изменения в него или создайте новый, указав путь к нему через --rcfile .

Визуализация

Настройка предупреждений в Pylint напоминает тонкую настройку фотокамеры:

Markdown Скопировать код Режим камеры: [🔍 Обычный режим] → [🚫 Избирательная фокусировка]

Подавление предупреждений:

Python Скопировать код # Однострочное подавление 🚫 # pylint: disable=имя-предупреждения # для функции или класса # Глобальное подавление для всего файла 🏁 # pylint: disable=имя-предупреждения

Суть в том, что вы контролируете то, на что Pylint обращает внимание.

Markdown Скопировать код Без фильтра: [🔔🚨😸🍃🚨🔔] – Шум со всех сторон! С фильтром: [🔕🎖️🏆🎖️🔕] – Слышно только действительно важное.

Продвинутые стратегии для крупных проектов

Интеграция с Eclipse

Пользователям Eclipse можно интегрировать .pylintrc , указав путь к файлу в настройках. Для решения возможных проблем используйте консоль Pylint.

Развертывание .pylintrc на уровне проекта

Для поддержания единого стандарта кодирования в крупных командах следует применять файл .pylintrc для всего проекта.

Использование функции поиска rc-файлов

Pylint автоматически ищет конфигурационные файлы rc в нескольких местах и применяет настройки файла, который находится ближе по структуре каталогов. Такой подход удобен при работе с различными проектами.

