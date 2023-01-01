Остановка выполнения скрипта Python: команда и функция quit()

Быстрый ответ

Для мгновенного прекращения выполнения скрипта Python используйте функцию sys.exit() из модуля sys , вызывающую исключение SystemExit . Для более решительного закрытия, не предполагающего освобождения ресурсов, применяют функцию os._exit() . Это считается крайней мерой. Вот пример использования sys.exit() :

Python Скопировать код import sys # Пришло время прервать выполнение sys.exit()

В большинстве случаев предпочтительнее использовать именно sys.exit() , чтобы обеспечить корректное завершение работы скрипта.

Стандартные методы остановки скрипта с использованием sys.exit()

Корректное завершение с использованием sys.exit()

Применяйте sys.exit() для стандартного завершения программы, когда все процессы завершены или произошла критическая ошибка. Завершение с конкретным кодом позволяет передать информацию о статусе завершения: успешно (0) или с ошибкой (любое ненулевое значение):

Python Скопировать код import sys # Миссия выполнена, можно отметить это 🍸 sys.exit(0) # Возникли проблемы! Срочно нужны изменения. sys.exit(1)

Использование SystemExit для осознанного завершения

Ещё одним способом, позволяющим остановить скрипт, является вызов исключения SystemExit с использованием выражения raise SystemExit(0) :

Python Скопировать код # Я ухожу! raise SystemExit(0)

Непредвиденное завершение с exit() и quit()

Функции exit() и quit() были созданы для интерактивного использования. Их иногда можно встретить и в скриптах, однако их применение в продакшен-коде не рекомендуется:

Python Скопировать код # Я ухожу... как настоящий победитель 😎 exit()

Остановка скрипта с выводом ошибки при ненулевом значении в sys.exit()

Завершение работы с ненулевым значением аргумента в функции sys.exit() указывает на наличие ошибки и немедленно прерывает выполнение скрипта:

Python Скопировать код import sys # Возникли проблемы, приказ предусматривает остановку! sys.exit('Сообщение об ошибке')

Визуализация

Приставьте работу скрипта Python как путешествие на поезде ( 🚂 ):

Markdown Скопировать код 🚂💨 – - – 🛤 -> 🛤 -> 🛤 -> 🛑 -> 🏁

Останавливаем поезд ( 🛑 ), и его движение прекращается следующим образом:

Python Скопировать код import sys sys.exit() # Стоп! Забыл своего плюшевого мишку! 👨‍👦‍👦🧸

Тут же поезд останавливается, и выполнение скрипта прерывается:

Markdown Скопировать код 🚂💨 – - – 🛤 -> 🛤 -> 🚫 Конец пути: 🏁

Продуманная работа с исключениями

Не перехватывайте SystemExit , если в этом нет необходимости

Не перехватывайте исключение SystemExit , если вы не планируете его специально обработать, например, для логирования или выполнения завершающего освобождения ресурсов. Непреднамеренный перехват этого исключения может помешать правильному завершению работы скрипта:

Python Скопировать код try: # Пора уходить, меня ждут 🛸 sys.exit() except SystemExit: # Поймал исключение! print("Исключение SystemExit перехвачено")

Корректная обработка исключений

Используйте блоки try / except разумно, перехватывайте только те исключения, с которыми вы уверенно умеете работать, и позволяйте SystemExit и KeyboardInterrupt выполнять свою задачу:

Python Скопировать код try: # Экспериментируем с делением на ноль, почему бы и нет? 😅 except Exception as e: # Ошибка выявлена, но это не страшно 🤦 finally: # В любом случае, мы всё справили! 🧹

Стратегии завершения работы в различных ситуациях

Мгновенное завершение с помощью os._exit()

В тех ситуациях, когда процесс освобождения ресурсов не требуется или может быть вредоносным, os._exit() позволит избежать его и моментально завершит работу программы. Данная функция – это своего рода спасательная шлюпка, позволяющая сохранить ваши данные при быстром уходе:

Python Скопировать код import os os._exit(0) # Всем до свидания! 🏃‍♂️💨

Завершение долгосрочных операций с помощью сигналов

Для длительных операций, которые требуют возможности прерывания извне, идеально подойдут сигналы, обрабатывающиеся с помощью Python-модуля signal :

Python Скопировать код import signal import sys def graceful_exit(signum, frame): sys.exit(0) # Готовимся к взрыву! 💣💥 signal.signal(signal.SIGTERM, graceful_exit)

Завершение работы скрипта по таймеру

Используйте sched или threading.Timer для завершения работы программы по истечении заданного времени:

Python Скопировать код import threading import sys def stop_script(): sys.exit(0) # Время вышло, кукушка прокукала ⏰ timer = threading.Timer(10, stop_script) timer.start()

