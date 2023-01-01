Pandas: мощный инструмент анализа данных для Python-разработчиков

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дата-аналитики и специалисты по анализу данных

Студенты и начинающие специалисты в области программирования на Python

Люди, заинтересованные в самообучении и освоении инструментов для анализа данных Представьте, что вам нужно проанализировать таблицу с миллионом строк. Excel зависает, SQL кажется слишком сложным, а писать собственные алгоритмы обработки в Python — слишком трудоёмко. Именно в такой момент на помощь приходит Pandas — библиотека, превращающая Python в мощный инструмент анализа данных. За свою десятилетнюю историю она стала золотым стандартом для работы с табличными данными и неотъемлемой частью инструментария любого дата-аналитика. Готовы узнать, как Pandas может превратить ваши хаотичные данные в ценные инсайты? 🐼 # Разное

Что такое Pandas и зачем нужна эта библиотека

Pandas (Python Data Analysis Library) — это высокоуровневая библиотека для Python, разработанная для манипуляции данными и их анализа. Созданная Уэсом Маккинни в 2008 году, она быстро стала незаменимым инструментом в арсенале аналитиков данных, исследователей и разработчиков.

Павел Смирнов, ведущий дата-аналитик Мой первый проект в роли аналитика был настоящим кошмаром. Я получил Excel-файл с данными о продажах за пять лет — более 500 000 строк с десятками столбцов. Попытка открыть его в Excel приводила к зависанию компьютера, а руководство ждало отчет через два дня. В отчаянии я вспомнил о Pandas, о котором читал мельком. За выходные я написал скрипт, который не только обрабатывал этот массив данных за секунды, но и позволял делать сложные срезы и агрегации. Мой отчет произвел фурор: я смог найти сезонные паттерны и аномалии, которые раньше никто не замечал. С тех пор я стал евангелистом Pandas в компании, обучив основам библиотеки всю нашу команду аналитиков.

Ключевые преимущества Pandas, которые делают её незаменимой для работы с данными:

Эффективные структуры данных — встроенные объекты Series и DataFrame оптимизированы для быстрой обработки табличных данных

— встроенные объекты Series и DataFrame оптимизированы для быстрой обработки табличных данных Интеллектуальная обработка пропусков — автоматическое определение и специальные методы для работы с отсутствующими данными

— автоматическое определение и специальные методы для работы с отсутствующими данными Мощные инструменты манипуляции данными — фильтрация, группировка, объединение и трансформация данных производятся простыми командами

— фильтрация, группировка, объединение и трансформация данных производятся простыми командами Интеграция с другими библиотеками — бесшовное взаимодействие с NumPy, Matplotlib, scikit-learn и другими инструментами экосистемы Python

— бесшовное взаимодействие с NumPy, Matplotlib, scikit-learn и другими инструментами экосистемы Python Работа с разными форматами — чтение и запись данных в CSV, Excel, SQL, JSON и другие форматы

Когда следует использовать Pandas? Вот сравнение с другими популярными инструментами:

Инструмент Преимущества Недостатки Когда использовать Pandas Гибкость, богатый функционал, интуитивный API Ограничения производительности на очень больших данных Для большинства задач анализа данных среднего размера (до ~10 GB) Excel Визуальный интерфейс, низкий порог входа Ограничение на количество строк, медленная работа с большими данными Для небольших наборов данных и быстрого визуального анализа SQL Эффективность при работе с большими данными, мощные запросы Ограниченные возможности для статистического анализа Для работы с большими реляционными базами данных Spark (PySpark) Распределенная обработка огромных объемов данных Сложность настройки, высокий порог входа Для обработки по-настоящему больших данных (Big Data)

Pandas идеально подходит для задач, где требуется комбинация гибкости Python и эффективности специализированных систем анализа данных. Она особенно незаменима при предварительной обработке (препроцессинге) данных для машинного обучения, исследовательском анализе данных и подготовке бизнес-отчетов. 📊

Установка и первые шаги с библиотекой Pandas

Установка Pandas — это первый шаг в увлекательном путешествии по миру анализа данных. К счастью, процесс установки прост и быстр, даже для новичков. 💻

Существует несколько способов установки Pandas:

Через pip (рекомендуемый способ): pip install pandas

(рекомендуемый способ): Через Anaconda (комплексная платформа для науки о данных): conda install pandas

(комплексная платформа для науки о данных): Через дистрибутивы Linux: sudo apt-get install python3-pandas (для Ubuntu/Debian)

После установки можно проверить, что всё работает корректно, импортировав библиотеку в Python:

Python Скопировать код import pandas as pd print(pd.__version__)

Если вы видите номер версии (например, 1.5.3) без ошибок, значит, установка прошла успешно, и вы готовы начать работу! 🎉

Давайте разберем несколько простых примеров, которые помогут вам сделать первые шаги с Pandas:

Пример 1: Создание простого DataFrame вручную

Python Скопировать код import pandas as pd # Создаём словарь с данными data = { 'Имя': ['Анна', 'Иван', 'Мария', 'Павел'], 'Возраст': [25, 30, 22, 35], 'Город': ['Москва', 'Санкт-Петербург', 'Казань', 'Новосибирск'], 'Зарплата': [70000, 85000, 65000, 90000] } # Создаём DataFrame из словаря df = pd.DataFrame(data) # Выводим DataFrame print(df)

Пример 2: Чтение данных из файла CSV

Python Скопировать код # Предположим, у нас есть файл "sales.csv" с данными о продажах sales_df = pd.read_csv('sales.csv') # Просмотр первых 5 строк print(sales_df.head()) # Получение базовой информации о данных print(sales_df.info()) # Основные статистические показатели числовых столбцов print(sales_df.describe())

Пример 3: Работа с внешними источниками данных

Python Скопировать код # Чтение данных из URL url = 'https://raw.githubusercontent.com/datasets/covid-19/master/data/countries-aggregated.csv' covid_df = pd.read_csv(url) # Просмотр последних 5 строк print(covid_df.tail()) # Проверка размера данных (строки, столбцы) print(f"Размер DataFrame: {covid_df.shape}")

Анна Петрова, преподаватель курсов по анализу данных На первом занятии моего курса я обычно даю студентам задание проанализировать набор данных об авиарейсах. Помню, как одна студентка — опытный бухгалтер с 15-летним стажем работы в Excel — скептически отнеслась к необходимости изучать Pandas. "Зачем мне это, если я могу всё сделать в Excel?" — спросила она. Я предложила ей небольшой челлендж: посчитать среднюю задержку рейсов по авиакомпаниям за каждый месяц 2019 года. Файл содержал около 2 миллионов строк. Пока она пыталась открыть его в Excel (безуспешно), я написала 5 строк кода на Pandas и через 10 секунд показала ей не только таблицу с результатами, но и визуализацию тренда. Её глаза округлились, и с того момента она стала самой увлеченной студенткой курса. Через полгода она сменила работу и теперь руководит аналитическим отделом в транспортной компании, где ежедневно использует Pandas для принятия бизнес-решений.

Типичные ошибки новичков при первых шагах с Pandas:

Забывать про конвенцию импорта — общепринятая практика использовать import pandas as pd

— общепринятая практика использовать Игнорировать цепочки методов — большинство методов Pandas возвращают новый DataFrame, что позволяет их объединять

— большинство методов Pandas возвращают новый DataFrame, что позволяет их объединять Неэффективное использование памяти — работа с очень большими наборами данных без учета оптимизации

— работа с очень большими наборами данных без учета оптимизации Избыточные циклы — использование циклов Python вместо встроенных векторизованных операций Pandas

Инструментарий для комфортной работы с Pandas:

Инструмент Описание Почему стоит использовать Jupyter Notebook/Lab Интерактивная среда для анализа данных Интерактивное выполнение кода, встроенная визуализация результатов VS Code + Python Extension Редактор кода с поддержкой интерактивных ячеек Полноценная IDE с подсветкой синтаксиса и интеграцией с Git Google Colab Облачный Jupyter Notebook от Google Бесплатный доступ к вычислительным ресурсам, включая GPU Pandas Profiling Библиотека для автоматического анализа данных Генерирует подробный HTML-отчет о структуре DataFrame

Следуя этим рекомендациям, вы сможете быстрее преодолеть начальный порог и эффективно использовать всю мощь Pandas для анализа данных. 🚀

Структуры данных в Pandas: Series и DataFrame

Фундаментом Pandas являются две основные структуры данных: Series и DataFrame. Понимание их особенностей и различий критически важно для эффективного использования библиотеки. 🧩

Series — одномерная структура данных, напоминающая столбец в таблице или массив с именованными индексами. Фактически, это обертка над массивами NumPy с дополнительными возможностями:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создание Series из списка s1 = pd.Series([10, 20, 30, 40]) print(s1) # Создание Series с пользовательским индексом s2 = pd.Series([10, 20, 30, 40], index=['a', 'b', 'c', 'd']) print(s2) # Создание Series из словаря s3 = pd.Series({'a': 10, 'b': 20, 'c': 30, 'd': 40}) print(s3) # Векторизованные операции print(s3 * 2) print(np.sqrt(s3))

DataFrame — двумерная структура данных, подобная таблице в базе данных, электронной таблице Excel или словарю объектов Series. Это основной рабочий инструмент при анализе данных с Pandas:

Python Скопировать код # Создание DataFrame из словаря data = { 'Имя': ['Алексей', 'Екатерина', 'Дмитрий', 'Ольга'], 'Возраст': [28, 24, 32, 30], 'Рейтинг': [4\.7, 4.9, 4.2, 4.8] } df1 = pd.DataFrame(data) print(df1) # Создание DataFrame из списка словарей people = [ {'Имя': 'Алексей', 'Возраст': 28, 'Город': 'Москва'}, {'Имя': 'Екатерина', 'Возраст': 24, 'Город': 'Казань'}, {'Имя': 'Дмитрий', 'Возраст': 32, 'Город': 'Новосибирск'} ] df2 = pd.DataFrame(people) print(df2) # Создание DataFrame из внешнего источника df3 = pd.read_csv('data.csv')

Ключевые характеристики и операции с Series и DataFrame:

Индексы — и Series, и DataFrame используют индексы для быстрого доступа к данным

— и Series, и DataFrame используют индексы для быстрого доступа к данным Типы данных — каждый столбец DataFrame может иметь свой тип данных (int, float, string, datetime и т.д.)

— каждый столбец DataFrame может иметь свой тип данных (int, float, string, datetime и т.д.) Извлечение данных — доступ к столбцам, строкам и отдельным элементам через множество методов

— доступ к столбцам, строкам и отдельным элементам через множество методов Метаданные — информация о размерах, типах данных, статистических показателях доступна через атрибуты и методы

Давайте рассмотрим основные способы выборки данных из DataFrame:

Python Скопировать код # Создадим тестовый DataFrame df = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3, 4, 5], 'B': [10, 20, 30, 40, 50], 'C': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], 'D': [1\.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5] }) # Выбор столбца (возвращает Series) print(df['A']) print(df.A) # альтернативный синтаксис для строковых имен столбцов # Выбор нескольких столбцов (возвращает DataFrame) print(df[['A', 'C']]) # Выбор строк по индексу с помощью loc (на основе меток) print(df.loc[1:3]) # Выбор строк по позиции с помощью iloc (на основе целочисленных позиций) print(df.iloc[1:3]) # Выбор строк и столбцов одновременно print(df.loc[1:3, ['A', 'C']]) print(df.iloc[1:3, [0, 2]]) # Выбор данных по условию print(df[df.A > 2]) print(df[(df.A > 2) & (df.B < 50)])

Одной из мощных особенностей Pandas является возможность работы с отсутствующими данными (NaN). Вот основные методы для обработки пропусков:

Python Скопировать код # Создадим DataFrame с пропусками df_na = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, np.nan, 4, 5], 'B': [10, np.nan, 30, 40, 50], 'C': ['a', 'b', 'c', np.nan, 'e'] }) # Проверка на наличие пропусков print(df_na.isna()) # или df_na.isnull() print(df_na.isna().sum()) # количество пропусков по столбцам # Удаление строк с пропусками print(df_na.dropna()) # Удаление столбцов с пропусками print(df_na.dropna(axis=1)) # Заполнение пропусков print(df_na.fillna(0)) # заполнение константой print(df_na.fillna({'A': 0, 'B': -1, 'C': 'unknown'})) # разные значения для разных столбцов print(df_na.fillna(method='ffill')) # заполнение предыдущим значением print(df_na.fillna(method='bfill')) # заполнение следующим значением

Сравнение Series и DataFrame позволяет понять, когда использовать каждую структуру:

Характеристика Series DataFrame Размерность Одномерная (1D) Двумерная (2D) Структурный аналог Столбец таблицы, массив с метками Таблица, электронная таблица Типичное применение Временные ряды, одномерные наборы данных Табличные данные с несколькими признаками Индексирование Одномерный индекс Строчный и столбцовый индексы Методы для работы с осями Ограниченный набор Богатый набор методов для обеих осей Типы данных Один тип для всего Series Разные типы для разных столбцов

Понимание различий между Series и DataFrame, а также методов доступа к данным формирует основу для эффективной работы с Pandas. По мере накопления опыта вы будете интуитивно выбирать оптимальные способы манипуляции данными для решения конкретных задач анализа. 🔍

Основные операции с данными в Pandas

Умение эффективно манипулировать данными — ключевой навык для любого аналитика. Pandas предлагает богатый арсенал инструментов для трансформации, фильтрации и агрегирования данных. Освоение этих операций значительно ускорит ваш рабочий процесс. 🔧

1. Фильтрация данных

Фильтрация — одна из наиболее частых операций при анализе. Pandas позволяет легко выбирать подмножества данных на основе условий:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создадим тестовый DataFrame df = pd.DataFrame({ 'Товар': ['Ноутбук', 'Смартфон', 'Наушники', 'Планшет', 'Клавиатура'], 'Категория': ['Компьютеры', 'Мобильные', 'Аксессуары', 'Мобильные', 'Аксессуары'], 'Цена': [65000, 45000, 8000, 35000, 3500], 'Рейтинг': [4\.7, 4.9, 4.5, 4.2, 4.8], 'В_наличии': [True, False, True, True, True] }) # Простая фильтрация по одному условию дорогие_товары = df[df['Цена'] > 30000] print("Дорогие товары:

", дорогие_товары) # Фильтрация по нескольким условиям доступные_аксессуары = df[(df['Категория'] == 'Аксессуары') & (df['В_наличии'] == True)] print("

Доступные аксессуары:

", доступные_аксессуары) # Фильтрация с использованием метода query (более читаемый синтаксис) популярные_товары = df.query('Рейтинг > 4.5 and В_наличии == True') print("

Популярные доступные товары:

", популярные_товары) # Фильтрация с использованием метода isin мобильные_категории = df[df['Категория'].isin(['Мобильные', 'Аксессуары'])] print("

Мобильные категории товаров:

", мобильные_категории)

2. Сортировка данных

Упорядочивание данных помогает выявить паттерны и экстремумы:

Python Скопировать код # Сортировка по одному столбцу по_цене = df.sort_values('Цена') print("Сортировка по возрастанию цены:

", по_цене) # Сортировка по нескольким столбцам по_категории_и_цене = df.sort_values(['Категория', 'Цена'], ascending=[True, False]) print("

Сортировка по категории и убыванию цены:

", по_категории_и_цене) # Сортировка по индексу по_индексу = df.sort_index() print("

Сортировка по индексу:

", по_индексу)

3. Группировка и агрегирование

Группировка данных позволяет получать сводную статистику по категориям:

Python Скопировать код # Группировка с одной агрегирующей функцией средняя_цена_по_категориям = df.groupby('Категория')['Цена'].mean() print("Средняя цена по категориям:

", средняя_цена_по_категориям) # Несколько агрегаций одновременно статистика_по_категориям = df.groupby('Категория').agg({ 'Цена': ['mean', 'min', 'max'], 'Рейтинг': ['mean', 'count'] }) print("

Различная статистика по категориям:

", статистика_по_категориям) # Пользовательская функция агрегации def ценовой_диапазон(серия): return f"{серия.min()} – {серия.max()}" диапазоны_цен = df.groupby('Категория')['Цена'].agg(ценовой_диапазон) print("

Ценовые диапазоны по категориям:

", диапазоны_цен)

4. Трансформация данных

Pandas предлагает множество функций для изменения, добавления и пересчета данных:

Python Скопировать код # Добавление нового столбца df['Скидка'] = df['Цена'] * 0.1 df['Цена_со_скидкой'] = df['Цена'] – df['Скидка'] print("DataFrame с новыми столбцами:

", df) # Применение функции к столбцу df['Ценовая_категория'] = df['Цена'].apply( lambda x: 'Премиум' if x > 50000 else ('Средний' if x > 10000 else 'Бюджетный') ) print("

Добавление категории цены:

", df) # Преобразование всего DataFrame нормализованные_цены = df[['Цена', 'Цена_со_скидкой']].apply( lambda x: (x – x.min()) / (x.max() – x.min()) ) print("

Нормализованные цены:

", нормализованные_цены)

5. Работа с пропущенными и дублирующимися данными

Реальные данные редко бывают идеальными. Pandas предлагает инструменты для очистки данных:

Python Скопировать код # Создадим DataFrame с пропусками и дубликатами df_грязный = pd.DataFrame({ 'ID': [1, 2, 2, 3, 4, 5], 'Имя': ['Анна', 'Иван', 'Иван', 'Мария', None, 'Сергей'], 'Баллы': [85, 92, 92, None, 78, 88] }) # Обнаружение дубликатов print("Дублирующиеся строки:

", df_грязный.duplicated()) # Удаление дубликатов df_уникальный = df_грязный.drop_duplicates() print("

DataFrame без дубликатов:

", df_уникальный) # Заполнение пропусков df_заполненный = df_уникальный.fillna({ 'Имя': 'Неизвестно', 'Баллы': df_уникальный['Баллы'].mean() }) print("

DataFrame с заполненными пропусками:

", df_заполненный) # Интерполяция значений (для числовых данных) df_интерполированный = df_уникальный.copy() df_интерполированный['Баллы'] = df_интерполированный['Баллы'].interpolate() print("

DataFrame с интерполированными значениями:

", df_интерполированный)

6. Слияние и объединение данных

Объединение данных из разных источников — распространенная задача в анализе данных:

Python Скопировать код # Создадим два DataFrame для демонстрации df1 = pd.DataFrame({ 'ID': [1, 2, 3, 4], 'Имя': ['Анна', 'Иван', 'Мария', 'Павел'], 'Отдел': ['Маркетинг', 'Разработка', 'Маркетинг', 'Продажи'] }) df2 = pd.DataFrame({ 'ID': [2, 3, 4, 5], 'Зарплата': [85000, 95000, 75000, 90000], 'Стаж': [2, 5, 1, 3] }) # Внутреннее соединение (только совпадающие записи) inner_join = pd.merge(df1, df2, on='ID', how='inner') print("Внутреннее соединение:

", inner_join) # Левое соединение (все записи из левого DataFrame) left_join = pd.merge(df1, df2, on='ID', how='left') print("

Левое соединение:

", left_join) # Внешнее соединение (все записи из обоих DataFrame) outer_join = pd.merge(df1, df2, on='ID', how='outer') print("

Внешнее соединение:

", outer_join) # Конкатенация (объединение строк) df3 = pd.DataFrame({ 'ID': [6, 7], 'Имя': ['Алексей', 'Елена'], 'Отдел': ['Разработка', 'Продажи'] }) вертикальное_объединение = pd.concat([df1, df3], ignore_index=True) print("

Вертикальное объединение:

", вертикальное_объединение)

Эффективное использование этих операций позволяет быстро трансформировать данные из исходного формата в структуру, необходимую для конкретного анализа или визуализации. С практикой эти методы становятся второй натурой, значительно ускоряя процесс анализа данных. 🚀

Анализ и визуализация данных с помощью Pandas

После подготовки и очистки данных наступает самый интересный этап — их анализ и визуализация. Pandas предоставляет мощные инструменты для исследования данных и создания информативных визуализаций, которые помогают выявить тренды, аномалии и закономерности. 📈

1. Статистический анализ данных

Pandas включает множество методов для расчета описательных статистик:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Загрузим демонстрационный набор данных # Для примера создадим данные о продажах в разных регионах np.random.seed(42) # для воспроизводимости результатов dates = pd.date_range('20230101', periods=100) regions = ['Центр', 'Север', 'Юг', 'Запад', 'Восток'] products = ['Продукт A', 'Продукт B', 'Продукт C'] data = [] for _ in range(500): date = np.random.choice(dates) region = np.random.choice(regions) product = np.random.choice(products) quantity = np.random.randint(1, 50) price = np.random.uniform(100, 1000) revenue = quantity * price data.append([date, region, product, quantity, price, revenue]) sales_df = pd.DataFrame(data, columns=['Дата', 'Регион', 'Продукт', 'Количество', 'Цена', 'Выручка']) # Базовая статистика print("Базовая статистика по числовым столбцам:") print(sales_df.describe()) # Статистика по категориальным данным print("

Частота значений в столбце 'Регион':") print(sales_df['Регион'].value_counts()) # Группировка и агрегация для анализа print("

Средняя выручка по регионам:") print(sales_df.groupby('Регион')['Выручка'].mean().sort_values(ascending=False)) # Анализ временных трендов sales_by_date = sales_df.groupby(sales_df['Дата'].dt.month)['Выручка'].sum() print("

Общая выручка по месяцам:") print(sales_by_date) # Корреляционный анализ print("

Корреляция между числовыми переменными:") print(sales_df[['Количество', 'Цена', 'Выручка']].corr())

2. Встроенные возможности визуализации в Pandas

Pandas интегрируется с matplotlib, обеспечивая простые методы для создания стандартных визуализаций:

Python Скопировать код # Гистограмма распределения цен sales_df['Цена'].hist(bins=20, figsize=(10, 5)) plt.title('Распределение цен') plt.xlabel('Цена') plt.ylabel('Частота') # plt.savefig('price_histogram.png') # plt.show() # Линейный график выручки по времени sales_df.groupby('Дата')['Выручка'].sum().plot(figsize=(12, 6)) plt.title('Динамика выручки') plt.xlabel('Дата') plt.ylabel('Выручка') # plt.show() # Столбчатая диаграмма по регионам region_sales = sales_df.groupby('Регион')['Выручка'].sum().sort_values(ascending=False) region_sales.plot(kind='bar', figsize=(10, 5)) plt.title('Выручка по регионам') plt.xlabel('Регион') plt.ylabel('Выручка') # plt.show() # Круговая диаграмма распределения продуктов product_sales = sales_df.groupby('Продукт')['Выручка'].sum() product_sales.plot(kind='pie', figsize=(8, 8), autopct='%1.1f%%') plt.title('Распределение выручки по продуктам') # plt.show() # Диаграмма рассеяния (scatter plot) sales_df.plot.scatter(x='Цена', y='Количество', figsize=(10, 6), alpha=0.5) plt.title('Зависимость между ценой и количеством') # plt.show() # Ящик с усами (box plot) для анализа распределения sales_df.boxplot(column='Выручка', by='Продукт', figsize=(10, 6)) plt.title('Распределение выручки по продуктам') plt.suptitle('') # Убираем автоматический заголовок # plt.show()

3. Продвинутый анализ с помощью pivot_table

Сводные таблицы — мощный инструмент для многомерного анализа данных:

Python Скопировать код # Создание сводной таблицы pivot = pd.pivot_table( sales_df, values='Выручка', index=['Регион'], columns=['Продукт'], aggfunc='sum', margins=True, # Добавить строку и столбец 'All' margins_name='Итого' ) print("Сводная таблица выручки по регионам и продуктам:") print(pivot) # Тепловая карта сводной таблицы plt.figure(figsize=(12, 8)) pivot_heatmap = pivot.iloc[:-1, :-1] # Исключаем итоговые строки/столбцы sns.heatmap(pivot_heatmap, annot=True, fmt='.0f', cmap='YlGnBu') plt.title('Тепловая карта выручки по регионам и продуктам') # plt.show() # Сложная сводная таблица с несколькими уровнями и агрегациями complex_pivot = pd.pivot_table( sales_df, values=['Выручка', 'Количество'], index=['Регион'], columns=['Продукт'], aggfunc={ 'Выручка': ['sum', 'mean'], 'Количество': ['sum', 'mean', 'count'] } ) print("

Сложная сводная таблица:") print(complex_pivot)

4. Интеграция с другими библиотеками визуализации

Хотя в Pandas есть базовые возможности для визуализации, зачастую для создания более сложных и интерактивных графиков используют специализированные библиотеки:

Python Скопировать код # Импортируем необходимые библиотеки import seaborn as sns from plotly import express as px import matplotlib.pyplot as plt # Настраиваем стиль Seaborn sns.set(style="whitegrid") # Создаем парные графики с Seaborn sns.pairplot(sales_df[['Количество', 'Цена', 'Выручка']], height=2) plt.suptitle('Парные графики числовых переменных', y=1.02) # plt.show() # Создаем violin plot для сравнения распределений plt.figure(figsize=(12, 6)) sns.violinplot(x='Продукт', y='Выручка', data=sales_df) plt.title('Распределение выручки по продуктам') # plt.show() # Создаем интерактивный график с Plotly Express # fig = px.scatter(sales_df, x='Цена', y='Количество', color='Регион', # size='Выручка', hover_name='Продукт', # title='Интерактивная диаграмма рассеяния') # fig.show() # Создаем интерактивную тепловую карту корреляций # corr = sales_df[['Количество', 'Цена', 'Выручка']].corr() # fig = px.imshow(corr, text_auto=True, aspect='equal', # title='Матрица корреляций') # fig.show()

5. Практический анализ временных рядов

Pandas особенно силен в анализе временных рядов благодаря специализированным функциям работы с датами:

Python Скопировать код # Преобразуем данные для анализа временных рядов sales_df['Месяц'] = sales_df['Дата'].dt.to_period('M') monthly_sales = sales_df.groupby(['Месяц', 'Продукт'])['Выручка'].sum().unstack() # Визуализация трендов продаж по продуктам plt.figure(figsize=(14, 7)) monthly_sales.plot(marker='o') plt.title('Динамика продаж по продуктам') plt.xlabel('Месяц') plt.ylabel('Выручка') plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) plt.legend(title='Продукт') # plt.show() # Анализ сезонности и тренда # Создаем временной ряд для одного продукта product_a_sales = monthly_sales['Продукт A'] # Скользящее среднее для выявления тренда rolling_mean = product_a_sales.rolling(window=3).mean() plt.figure(figsize=(14, 7)) plt.plot(product_a_sales.index.astype(str), product_a_sales.values, marker='o', label='Исходные данные') plt.plot(rolling_mean.index.astype(str), rolling_mean.values, 'r', linewidth=2, label='3-месячное скользящее среднее') plt.title('Анализ временного ряда для Продукта A') plt.xlabel('Месяц') plt.ylabel('Выручка') plt.legend() plt.grid() # plt.show()

