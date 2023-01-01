Ошибка Bad magic number в Python: причины и решение

Быстрый ответ

Ошибка "плохой магический номер" появляется в том случае, если файл .pyc , скомпилированный для одной версии Python, пытается выполняться во второй версии. Проблему можно решить путём удаления файла .pyc и повторной его компиляции в актуальной версии интерпретатора Python.

Python Скопировать код import py_compile ## Компилируем .py в .pyc 🍋🍹 py_compile.compile('your_script.py')

Вышеприведённая команда создаст обновлённый файл .pyc , который будет работать в вашей версии интерпретатора Python.

Разъяснение ошибки

Ошибку "плохой магический номер" интерпретатор выдаёт при попытке выполнения байт-кода, созданного для другой версии Python. Каждый файл .pyc имеет уникальный идентификатор, известный как магический номер, который позволяет Python определить версию и проверить совместимость.

Устранение несоответствия версии файла

Наличие файла с ошибочным магическим номером говорит о том, что интерпретатор не может его загрузить, поэтому он выдаёт ошибку. Чтобы исправить это, удалите файлы .pyc , позволив Python регенерировать их. Следующая команда удаляет все такие файлы:

sh Скопировать код ## Удаляем все файлы .pyc, будто они прятки 🙈 find . -name '*.pyc' -delete

Раскрытие магических чисел

Если хотите узнать, под какую версию Python был скомпилирован файл .pyc , можно использовать шестнадцатеричный редактор и сравнить первые 4 байта файла с магическими числами, указанными в исходном коде Python в файле import.c . Важно помнить, что любые попытки изменить магическое число могут привести к непредсказуемым последствиям.

Повторяющиеся проблемы и их решение

Если ошибка возникает время от времени, это может являться признаком более глобальных проблем, таких как нестабильная работа среды Python или замешательство с файлами .pyc , компилированными для разных версий. Удостоверьтесь, что ваша рабочая среда Python стабильна и использует последнюю версию, особенно при работе с виртуальными средами и распределёнными приложениями.

Визуализация

Вот аналогия, помогающая запомнить, как работает Python с файлами .pyc : представьте библиотеку, где каждый .pyc — это книга с уникальным ISBN (магическим числом):

Markdown Скопировать код | Python-книга | ISBN (Магический номер) | Статус | | ---------------- | -------------------- | ----------------- | | correct_book.pyc | 1234 | ✅ Верная книга | | outdated_book.pyc| 5678 (Ожидалось 1234) | ❌ Ошибка! Несоответствие|

Когда Python сталкивается с устаревшей книгой, имеющей неправильный ISBN:

Markdown Скопировать код 📚👀 "Ой, что-то не так! Это не та история, которую я ожидал прочесть!" 🚨

В таком случае появляется ошибка "плохой магический номер", так как интерпретатор не может обработать устаревшие данные.

Более детальный анализ ошибок импорта

Устранение особых ошибок модуля

Если проблема связана с конкретным модулем, например Normalization, это может говорить о том, что соответствующий .pyc файл был скомпилирован для другой версии Python. Это часто случается после обновления версии Python и забывчивости перекомпилировать .py файлы, от которых зависят другие.

Анализ трейсов вызовов

Трейсы вызовов могут помочь отследить многие проблемы, но они не всегда адекватно указывают на причину ошибки "плохой магический номер". Важно помнить, что неполадка может быть связана не с логикой кода, а с несоответствием версий файлов.

Настроение правильного окружения

Если ошибки импорта мешают работе, проверьте наличие файла __init__.py в каталоге с модулями. Этот файл информирует Python, что директория является пакетом. Если удаление файлов .pyc не помогло, возможно, потребуется пересмотреть модуль или его расположение.

Предупреждение проблем

Обеспечивайте одинаковую среду Python . Используйте pyenv , virtualenv и прочие инструменты для управления версиями.

. Используйте , и прочие инструменты для управления версиями. Внедряйте управление версиями для .py файлов и не допускайте добавления .pyc файлов в репозиторий, чтобы избежать путаницы между версиями.

для файлов и не допускайте добавления файлов в репозиторий, чтобы избежать путаницы между версиями. Регулярно чистите старые .pyc файлы после обновления версий Python.

файлы после обновления версий Python. Включайте проверку на наличие устаревших .pyc файлов в процесс CI/CD.

файлов в процесс CI/CD. Непрерывно повышайте информированность команды о значимости совместимости версий и необходимости их перекомпиляции.

