Опциональные параметры URL во Flask: как объявить?

Быстрый ответ

Да, во Flask можно создать маршрут с необязательными параметрами URL, установив для этих параметров значения по умолчанию. Для этого следует при использовании декоратора @app.route() применить defaults={'param': None} . В функции-обработчике делается проверка на наличие данного параметра. Вот пример реального кода:

Python Скопировать код from flask import Flask app = Flask(__name__) @app.route('/stuff', defaults={'stuff_id': None}) # Если stuff_id не предоставлен... @app.route('/stuff/<stuff_id>') # ...то становится активным значение по умолчанию def get_stuff(stuff_id): if stuff_id: return f'ID вещи: {stuff_id}' else: return "Ой, где мне искать ваши вещи?" # Ведь у каждого должен быть свой список вещей, не так ли? if __name__ == '__main__': app.run() # Запускаем выполнение кода!

В этом случае адрес /stuff обработается корректно как с предоставленным stuff_id , так и без него.

Использование нескольких декораторов для уменьшения дублирования кода

Flask позволяет использовать несколько декораторов маршрутизации, что удобно для работы с маршрутами, включающими необязательные параметры, и облегчает избегание дублирования кода. Вот пример имитации пагинации на блоге:

Python Скопировать код @app.route('/blog', defaults={'page': 1}) # Пагинация начинается с первой страницы. @app.route('/blog/page/<int:page>') # Это позволяет выбирать страницу. def blog(page): # Здесь будет ваш код, отображающий записи блога на запрошенной странице pass

Инициализация параметров в объявлении функции

Простой подход к обработке необязательных параметров – их инициализация прямо в объявлении функции-обработчика. Для параметров проставляются значения по умолчанию, например None :

Python Скопировать код @app.route('/user/<username>') # Запрос к профилю пользователя... def show_user_profile(username=None): # Теперь можно получить данные и без указания имени пользователя. # Логика отображения профиля пользователя или стандартного представления для неавторизованных пользователей pass

Работа с необязательными параметрами с помощью классов ресурсов при использовании Flask-Restful

Если вы используете Flask-Restful, классы ресурсов предлагают удобный способ работы с необязательными параметрами. Значение параметра по умолчанию можно установить и при определении ресурса:

Python Скопировать код from flask_restful import Resource class UserResource(Resource): def get(self, username=None): # И опять можно обойтись без имени пользователя # Логика обработки запроса и возврата информации или стандартного представления pass

Визуализация

Представьте, что у нас есть дорожка в парке:

Основная дорожка: /park/🌱

Мы идем по пути с 🌱.

Дорожки с необязательными направлениями: /park/🌱(/🦋)?(/🌼)?

Можно пойти за бабочкой 🦋 или остановиться, чтобы полюбоваться цветком 🌼, все равно продолжая движение в том же направлении.

А на языке Flask это можно представить так:

Python Скопировать код @app.route('/park/<plant>', defaults={'butterfly': None, 'flower': None}) @app.route('/park/<plant>/<butterfly>', defaults={'flower': None}) @app.route('/park/<plant>/<butterfly>/<flower>')

Это все вариации одного и того же пути, которые приведут нас к заветной цели. 🌱➡️🦋➡️🌼

Управление сложностью с помощью продвинутых паттернов

Для управления сложными маршрутами во Flask можно использовать продвинутые возможности и преобразователи URL. Преобразователь path: отлично подходит для создания "пропускающих" шаблонов:

Python Скопировать код @app.route('/file/<path:filename>', defaults={'filename': None}) # Может ли файл существовать без имени? def files(filename): # Здесь будет ваш код, возвращающий определенный файл или список файлов. pass

Осознание поведения перенаправлений

При работе с Flask важно понимать, как осуществляется работа с перенаправлениями и URL. Маршрут, заканчивающийся на / , воспринимается как директория, и Flask может выполнить перенаправление, чтобы соответствовать заданному шаблону URL. Будьте уверены, что это не приводит к нежелательным последствиям при работе с параметрами по умолчанию.

Использование Flask-Restful и обрабатывание запросов

При использовании Flask-Resteful следует обратить внимание на reqparse или Marshmallow для точного контроля параметров запроса, включая необязательные. Это поможет значительно помочь улучшить логику валидации и обработки параметров, а также позволит создать надежный и хорошо структурированный API.

