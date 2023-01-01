Оптимизация загрузки страницы в Selenium WebDriver Python#Разное
Быстрый ответ
Для синхронизации загрузки страниц в Selenium WebDriver с Python наиболее эффективными методами являются
WebDriverWait и
expected_conditions (EC). Вот пример их использования:
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.webdriver.common.by import By
driver = webdriver.Chrome()
driver.get("http://example.com")
element_locator = EC.presence_of_element_located((By.ID, "beacon"))
WebDriverWait(driver, 10).until(element_locator)
Вместо "beacon" вставьте соответствующий идентификатор элемента своей страницы, чтобы подтвердить, что она загрузилась.
Стратегии работы с динамическим содержимым и AJAX-запросами
Динамическое содержимое и AJAX-запросы могут создать препятствия для извлечения данных, так как они загружаются асинхронно. Но есть решения:
Работа с динамическим содержимым
Страницы часто продолжают загрузку содержимого после основного запроса. В таких случаях будет полезна комбинация
WebDriverWait и
expected_conditions:
from selenium.webdriver.common.by import By
new_content_locator = (By.CLASS_NAME, "new_content")
WebDriverWait(driver, 15).until(EC.presence_of_element_located(new_content_locator))
Управление AJAX-запросами
Чтобы дождаться завершения AJAX-запросов и загрузки содержимого в DOM, используйте следующий подход:
import time
ajax_complete = WebDriverWait(driver, 10).until(lambda d: d.execute_script("return window.ajaxComplete === true;"))
if ajax_complete:
# AJAX-содержимое успешно загружено!
Расширенные ожидания для явных задержек
Отслеживание исчезновения элементов при перезагрузке страницы
Воспользуйтесь
staleness_of, чтобы определить, исчезли ли старые элементы страницы из DOM при перезагрузке:
old_element = driver.find_element(By.ID, "element_id")
driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Redirect Link").click()
WebDriverWait(driver, 10).until(EC.staleness_of(old_element))
Проверка состояния ReadyState для завершения загрузки
Для уверенности в полной загрузке страницы, проверьте значение
readyState:
WebDriverWait(driver, 10).until(lambda d: d.execute_script("return document.readyState") == "complete")
Применение расширенных селекторов с XPATH
Чтобы выбрать сложные элементы на странице, используйте XPATH:
WebDriverWait(driver, 10).until(
EC.presence_of_element_located((By.XPATH, "//div[@class='content' and contains(text(), 'Loaded Text')]"))
)
Визуализация
Визуальное представление процесса ожидания элементов с помощью
WebDriverWait:
WebDriverWait (🚏): Терпеливо ждет появления всех элементов.
Expected Conditions (👥): Контролирует каждый элемент.
until (⏳): Процесс ожидания...
Начало загрузки происходит, когда все элементы на месте:
WebDriverWait(driver, timeout).until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "myElement")))
До: [🚏, ..., 💺 (свободные места)]
После: [🚌, 👥👥👥 (все места заняты)]
Лучшее всегда требует терпения!
Обработка исключений и оптимизация производительности
Изящная обработка таймаутов с помощью контекстных менеджеров
Контекстные менеджеры помогают изящно обрабатывать ситуации с таймаутами:
from contextlib import contextmanager
@contextmanager
def wait_for_page_load(driver, timeout=10):
old_page = driver.find_element_by_tag_name('html')
yield WebDriverWait(driver, timeout).until(
EC.staleness_of(old_page)
)
Адаптация времени ожидания WebDriverWait к характерному времени загрузки страниц
Адаптируйте время ожидания, исходя из обычного времени загрузки страницы:
# Время ожидания скорректировано под среднее время загрузки страницы
WebDriverWait(driver, 20).until(...)
Применение лямбда-функций для комплексных условий в WebDriverWait
Для формулировки сложных условий в WebDriverWait используйте лямбда-функции:
WebDriverWait(driver, 10).until(lambda d: d.find_element(By.TAG_NAME, "p").get_attribute("class") == "loaded")
Различия между присутствием элемента и его видимостью
В зависимости от потребностей скрипта, элемент может быть либо просто присутствующим, либо видимым:
# Ожидание видимости элемента
WebDriverWait(driver, 10).until(EC.visibility_of_element_located((By.NAME, "username")))
# Ожидание наличия элемента
WebDriverWait(driver, 10).until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "username")))
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы