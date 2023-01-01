Оптимизация сравнения строк в Python: метод startswith
Быстрый ответ
Если требуется убедиться, начинается ли строка с одного из признанных префиксов из списка, можно востпользоваться следующими подходами:
Метод
any()с генератором: отличительная особенность Python – элегантность и краткость кода.
any(s.startswith(prefix) for prefix in prefixes) # Этот метод демонстрирует прелесть Python
Метод
next()с прекращением поиска при первом совпадении: отличает повышенная производительность.
next((True for prefix in prefixes if s.startswith(prefix)), False) # Срабатывание метода происходит после первого совпадения!
Функциональный подход с применением
map(): преимущества функционального программирования на практике.
any(map(s.startswith, prefixes)) # Тут как волшебство действует map!
Каждый из перечисленных методов вернёт
True, если строка
s начинается с одного из префиксов из списка
prefixes. В противном случае вернётся
False.
Скрытые возможности кортежей
Рассмотрим, почему использование типа данных
tuple важно при применении
str.startswith(). Python обрабатывает кортежи более эффективно, благодаря их неизменности. Преобразование списка в кортеж выполняется просто:
prefixes = tuple(prefix_list) # Вполне просто, разве не так?
str.startswith() и обработка подстрок
Функция
str.startswith() также работает с подстроками. Использование дополнительных параметров start и end позволяет уточнить диапазон поиска префиксов в строке. Такой функций позавидовали бы многие:
string = "unbelievable"
prefixes = ("un", "believ")
print(string.startswith(prefixes, 3)) # 'un'believable – настоящая находка!
Сглаживание различий в регистре
Если требуется проигнорировать разницу регистров при поиске префикса, помогут методы
str.lower() и
str.startswith(). Используем их для реализации проверки, независимой от регистра:
s = "Hello World"
prefixes = ("hello", "hi")
print(any(s.lower().startswith(prefix.lower()) for prefix in prefixes)) # Не бойтесь различий в регистре!
Внимание на next()
Эффективность функции
next() часто недооценивают, а зря. Она не используется часто, но когда требуется учесть производительность, незаменима. Особенно при работе со списками префиксов, где
next() поиск прерывается при первом совпадении:
first_match = next((prefix for prefix in prefixes if s.startswith(prefix)), None) # Вот и найдено соответствие!
Визуализация
Представьте, что вы в библиотеке, на полке расположены книги, каждая из которых начинается с определённого набора слов. Ваша задача – найти те, что начинаются с одного из нескольких выбранных вами выражений.
Библиотечная полка (📚): ["Python Guide", "Programming Basics", "Start With Python", "Learn to Code"]
Метод
str.startswith с перечнем префиксов позволяет быстро проверить наличие книг на полке, названия которых начинаются с "Python" или "Learn". Попробуем:
phrases = ["Python", "Learn"]
Проверка проведена:
"Python Guide" -> 🟢 (Да! Python – на высоте!)
"Programming Basics" -> 🔴 (Здесь нам не повезло)
"Start With Python" -> 🟢 (Вновь на слуху Python!)
"Learn to Code" -> 🟢 (Learn внёс свой вклад!)
Мы нашли совпадение:
Список совпадений: ["Python Guide", "Start With Python", "Learn to Code"]
Этот пример иллюстрирует эффективность работы метода
str.startswith при поиске соответствия нескольким фразам одновременно.
Альтернативы: функциональный подход и регулярные выражения
Помимо стандартных подходов, вы можете использовать
filter() и регулярные выражения, которые позволяют более гибко решать задачи поиска префиксов.
Тонкости функционального программирования
Функция
filter() представляет собой ясный, эффективный и чрезвычайно функциональный метод для поиска строк, удовлетворяющих хотя бы одному из условий префикса:
matching = filter(lambda item: any(item.startswith(prefix) for prefix in prefixes), strings)
print(list(matching)) # Фильтрация в действии!
Регулярные выражения: приготовьтесь к неожиданностям
Если работа ведётся со сложными шаблонами, объявите о себе регулярные выражения. Несмотря на свою сложность, они справляются там, где не помогает стандартный метод
str.startswith:
import re
pattern = re.compile(r'^(prefix1|prefix2)') # Получите ощущение мощи регулярных выражений!
print(pattern.match(s) is not None)
Проверяем производительность
Приемлемая эффективность метода зависит от числа обрабатываемых данных и частоты совпадений. В процессе работы со строками не забывайте тестировать и сравнивать производительность разных подходов с помощью
timeit. Приготовьтесь, готов, время пошло!
Антон Крылов
Python-разработчик