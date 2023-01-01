Оптимальное вращение списка в Python: эффективность и код#Списки, кортежи, множества #Алгоритмы #Оптимизация и профилирование
Быстрый ответ
Циклический сдвиг списка в Python можно выполнить с минимальными трудозатратами, используя срезы:
rotated_list = lst[n:] + lst[:n]. Этот вариант подразумевает разделение списка на две части в соответствии с индексом
n, после чего они собираются обратно в новом порядке.
rotated_list = [1, 2, 3, 4, 5][2:] + [1, 2, 3, 4, 5][:2] # Результат будет следующим: [3, 4, 5, 1, 2]
Этот подход быстрый и изящный. Он легко подстраивается под сдвиг на любое количество позиций
n.
Очередь deque
collections.deque — это двусторонняя очередь в Python, созданная с целью эффектного добавления и удаления элементов с обеих сторон. Можно представить это как ротор для ваших данных.
from collections import deque
my_list = deque([1, 2, 3, 4, 5])
my_list.rotate(2) # В итоге получится: deque([4, 5, 1, 2, 3])
При помощи
collections.deque и метода
rotate(), мы имеем возможность выполнить сдвиг на месте с временной сложностью O(1). Этот процесс напоминает добавление элемента в начало очереди, независимо от ее длины.
Потенциал NumPy
Обработка больших объемов данных — вот где находится своё предназначение NumPy. Его функция
numpy.roll предназначена для быстрого сдвига многочисленных наборов данных, обеспечивая такое быстродействие, которое потрясет даже опытных разработчиков.
import numpy as np
large_list = np.arange(1, 1000001)
rotated_list = np.roll(large_list, shift=2) # Осуществляйте манипуляции со списком, будто он вертится на диджейском микшере
NumPy является неоценимым инструментом при выполнении задач высокопроизводительных вычислений в среде Python.
Срезы против deque: кто выиграет?
Срезы в списках просты и привлекательны, как бесплатный кофе в офисе. Однако при увеличении размера списков их работа замедляется из-за растущей временной сложности.
deque же продолжает работать эффективно независимо от размера.
Проверим производительность:
# Срезы, сложность O(k + n) при выполнении k сдвигов для списка размером n
sliced_list = my_list[k:] + my_list[:k]
# Циклический сдвиг через deque, сложность O(1), его использование универсально и быстро
my_deque.rotate(k)
Если скорость — приоритет,
deque обеспечивает непобедимый результат!
Магия модульной арифметики при использовании срезов
Если количество сдвигов превышает размер списка, модульная арифметика приходит на помощь, обеспечивая корректность сдвига без проблем с индексацией:
k %= len(my_list) # Модульное деление предотвращает «перелистывание» списка
rotated_list = my_list[k:] + my_list[:k]
Модульная арифметика эффективно «закручивает» список вокруг себя, как теплый шарф обвивает горло в холодный зимний день.
Визуализация
Представим список как карусель (🎠), где элементы расположены по кругу:
🎠 До сдвига: [🐎, 🦄, 🐴, 🦓]
Теперь с помощью
collections.deque осуществим волшебный эффективный сдвиг:
from collections import deque
carousel = deque([🐎, 🦄, 🐴, 🦓])
carousel.rotate(2)
В итоге карусель повернулась:
🎠 После сдвига: [🐴, 🦓, 🐎, 🦄]
Фигуры на карусели сменили свои места в том же порядке, что и элементы в вашем оптимально сдвинутом списке.
Сдвиг на месте
Процедура циклического сдвига списка на месте напоминает попытку упаковать в чемодан больше вещей. Вместо использования срезов можно последовательно применить
append() и
pop(0):
my_list.append(my_list.pop(0)) # Сдвиг на одну позицию влево, довольно просто!
Но стоит помнить, что
pop(0) не так эффективен, как
deque, поскольку имеет временную сложность O(n) из-за необходимости сдвига элементов. С другой стороны, иногда небольшие усилия — это именно то, что нужно!
Сдвиг с использованием pop и insert
Методы
pop и
insert предлагают универсальное решение для сдвига одного элемента, позволяя гибко управлять порядком элементов:
my_list.insert(0, my_list.pop(-1)) # Циклический сдвиг вправо на одну позицию
Этот метод позволяет сохранить исходную структуру списка, при этом не требуя дополнительных ресурсов памяти.
Таисия Ермакова
backend-разработчик