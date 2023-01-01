Оптимальное использование файла настроек в Python
Быстрый ответ
В Python обычно используют файл
config.py для сохранения констант. Всё, что требуется – это импортировать содержимое этого файла с помощью команды
from config import *, и все константы станут доступными для использования.
# config.py
DEBUG = True
DATABASE = 'prod_db'
# main.py
from config import *
print(DEBUG, DATABASE) # Выведет: True prod_db
Для хранения секретных данных предпочтительно использовать переменные окружения с помощью модуля
os.
import os
SECRET_KEY = os.environ.get('SECRET_KEY', 'default_key')
Такой подход позволяет сделать конфигурацию разделимой, безопасной и доступной.
JSON, YAML или configparser: что лучше выбрать?
Если требуется работа с вложенными настройками, нужно выбрать подходящий формат. JSON прост и выразителен, его поддержка реализована в Python. Но для более сложных структур и текстов с множеством строк лучше использовать YAML, благодаря его гибкости.
Если структурированность конфигурации имеет первостепенное значение, обратите внимание на модуль
configparser, который предоставляет возможность работы с разделами.
Структурирование настроек с оглядкой на будущее масштабирование
Для упрощения масштабирования вложенных настроек рекомендуется использовать консистентный и модульно-ориентированный подход. Разделение файлов на разные категории настроек, такие как настройки базы данных или настройки пользовательского интерфейса, существенно облегчают поддержку в процессе масштабирования проектов. Например:
# db_settings.py
DATABASE = {
'name': 'prod_db',
'port': 5432,
'host': 'localhost',
}
# ui_settings.py
UI = {
'theme': 'light',
'language': 'en',
}
# Импорт там где это необходимо
from db_settings import DATABASE
from ui_settings import UI
Для организации конфигураций в больших проектах может оказаться полезным использование YAML в сочетании с библиотекой PyYAML.
Визуализация
Представьте настройки как чертежи для построения здания:
Чертёж (📃): [Настройка A, Настройка B, Настройка C]
Эти чертежи используются для строительства:
Строительная функция (🏗️): Использует чертёж (📃) для создания здания (🏠).
Важно иметь возможность использования значений по умолчанию и управления настройками по мере необходимости.
📃 -> 🏗️ -> 🏠 Стандартный дом (🏠): [Стандарт A, Стандарт B, Стандарт C] Нестандартный дом (🏠): [Переопределение A, Стандарт B, Кастом C]
Такой подход позволяет сохранить стандартную структуру, оставляя при этом возможность для кастомизации.
Безопасность и долгосрочная поддержка
При работе с конфиденциальной информацией следует использовать переменные окружения или инструменты шифрования, например,
git-crypt. Для поддержания актуальности настроек в долгосрочной перспективе выбирайте форматы, которые удобны для систем контроля версий.
Преодоление сложностей с помощью библиотек, предложенных сообществом
Сообщество Python предлагает такие библиотеки, как
Dynaconf, которые упрощают работу с настройками и поддерживают различные форматы файлов. Они обеспечивают дополнительные функциональные возможности, такие как проверка настроек на валидность и конвертация типов данных.
Полезные материалы
- configparser — Configuration file parser — Python 3.12.2 documentation — официальная документация Python по работе с файлами конфигурации.
- The Twelve-Factor App — руководство по конфигурации приложений для оптимального масштабирования и развертывания.
- Git-Crypt: Tool for encrypting files with git — инструмент для шифрования конфиденциальных файлов в репозиториях git.
- Dynaconf – 3.2.3 — система управления настройками Python-приложений.
- The Official YAML Web Site — официальный сайт YAML, который представляет формат для сериализации данных, пригодный для чтения человеком и используемый в конфигурационных файлах.