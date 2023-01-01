Определение версии Python во время выполнения программы

Быстрый ответ

Чтобы определить версию Python во время выполнения кода, вы можете воспользоваться модулем sys и его атрибутом version_info .

Python Скопировать код import sys version = "{}.{}".format(sys.version_info.major, sys.version_info.minor) print("Работает версия Python", version)

Код выше поможет вам определить основную и подверсию Python, на которых запущен ваш скрипт.

Управление потоком для специфических версий Python

Порой необходимо написать код, который будет отличаться в зависимости от версии Python. В таких случаях управление потоком поможет обеспечить корректное выполнение программы при использовании различных версий:

Python Скопировать код import sys if sys.version_info.major == 3: print("Этот блок для Python 3") elif sys.version_info.major == 2: print("Python 2? Покажется, вы затерялись во времени!")

Данный фрагмент кода проверяет, используется ли Python 3.x или Python 2.x, и выполняет соответствующий блок кода.

Получение полной информации о версии с помощью sys.version

Если нужно получить полную строку версии, включающую также данные о компиляторе и сборке, можно использовать атрибут sys.version :

Python Скопировать код import sys print(sys.version)

Альтернативный способ определения версии: модуль platform

Модуль platform – альтернативный вариант для определения версии Python. Этот метод позволяет получить версию почти как в обычном разговоре:

Python Скопировать код import platform print(platform.python_version())

Несовместимые версии Python: включаем тревожный сигнал!

Согласно принципам хорошего кода, следует вызывать исключение при обнаружении несовместимой версии Python. Это позволит заблаговременно предупредить о возможных трудностях:

Python Скопировать код import sys if sys.version_info < (3, 5): raise Exception("Требуется Python версии 3.5 или новее, обновите систему!")

Визуализация

Можно вообразить sys.version_info как дисплей временной машины, на котором меняются версии Python:

Машина времени Python Python 3.8 🛸 Python 3.7 🚀 Python 2.7 ⏳

Если индикатор указывает 2 ( sys.version_info.major == 2 ), значит, как будто мы вернулись в прошлое! ⏳

Если же он указывает 3 ( sys.version_info.major == 3 ), то мы живём сегодня и смотрим в завтра! 🚀🛸

Расширенное управление версиями Python

Разница в синтаксисе между версиями Python

Адаптация кода под специфические версии Python может включать условные импорты и функции, характерные для отдельных версий:

Python Скопировать код try: from contextlib import redirect_stdout except ImportError: # Адаптировано для Python 2

Зависимости от версии для сторонних библиотек

При работе со сторонними библиотеками можно использовать условные зависимости в скриптах установки:

Python Скопировать код from setuptools import setup setup( install_requires=[ 'library>=2,<3' if sys.version_info < (3, 0) else 'library>=3,<4' ] )

Это означает выбор разных версий библиотек в зависимости от версии Python.

Явное указание версии в скриптах через shebang

Можно определить, какую версию Python должен использовать скрипт, с помощью строки shebang:

Bash Скопировать код #!/usr/bin/env python3

Сравнение версий программно

Кортеж sys.version_info позволяет сравнивать версии с помощью операций сложного сравнения. Это облегчает определение актуальности используемой версии Python:

Python Скопировать код import sys min_version = (3, 5) current_version = sys.version_info[:3] if current_version >= min_version: print("Версия Python вполне современная!") else: print("Пришло время обновить Python!")

Использование hexversion для упрощения сравнения версий

Атрибут sys.hexversion предлагает простой способ для сравнения версий Python:

Python Скопировать код import sys if sys.hexversion >= 0x03000000: print("Вы используете Python 3 или более позднюю версию!")

