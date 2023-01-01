Определение текущей директории скрипта в Python: лучшие методы

Быстрый ответ

Чтобы определить директорию текущего скрипта, используйте __file__ вместе с os.path.abspath :

Python Скопировать код import os # Где мы находимся? Это путь к исполняемому скрипту, `__file__`! script_dir = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__)) print(script_dir)

Решения при отсутствии

Иногда переменная __file__ может быть недоступна, например, при запуске скрипта через exec или execfile . В таком режиме для обеспечения видимости __file__ необходимо включить её в глобальный контекст:

Python Скопировать код # Помним о необходимости передать `__file__` в exec! # Забыть об этом – значит столкнуться с ошибкой. globals_dict = globals() globals_dict["__file__"] = __file__ exec(open("your_script.py").read(), globals_dict)

Работа с символическими ссылками и скомпилированными программами

Для определения реального пути файла, который скрыт за символической ссылкой, используйте функцию os.path.realpath . Она позволяет проити по ссылке и увидеть, где находится исходный файл:

Python Скопировать код # Время вскрыть истинное местоположение файла. realpath = os.path.realpath(__file__) print(realpath)

Для использования скриптов, запакованных в исполняемый файл или приложение-архив, реальный путь можно получить с помощью модуля sys :

Python Скопировать код import sys # Это полезно применять в случае работы с PyInstaller или подобной ситуацией. if getattr(sys, 'frozen', False): bundle_dir = sys._MEIPASS # Благодарим PyInstaller за этот хитрый трюк else: bundle_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

Особенности применения в различных контекстах

Применение __file__ в интерактивном режиме и при работе с пакетами

Интерактивный режим не предусматривает использование __file__ . Также могут возникнуть сложности при работе с импортируемыми пакетами. В этих случаях на помощь придет модуль inspect :

Python Скопировать код import inspect # Давайте попробуем разобраться в текущем контексте. 🕵️‍♀️ filename = inspect.getframeinfo(inspect.currentframe()).filename script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(filename))

Элегантное решение с применением pathlib

Модуль pathlib предлагает современное решение для работы с файловыми путями. С помощью метода resolve() ваш код станет более изящным и надежным:

Python Скопировать код from pathlib import Path # Pathlib – элегантная и понятная работа с файловыми путями! script_dir = str(Path(__file__).resolve().parent)

Рекомендации

Вот несколько советов для эффективной работы с файловыми путями:

Проверяйте контекст выполнения скрипта : разный путь будет получен при запуске скрипта, импорте как модуля или в случае запуска скомпилированного приложения.

: разный путь будет получен при запуске скрипта, импорте как модуля или в случае запуска скомпилированного приложения. Во время разработки программы и при переходе к скомпилированному варианту адаптируйте способы извлечения путей так, чтобы они были надежными в различных средах.

так, чтобы они были надежными в различных средах. При использовании альтернативных реализаций Python следите за их совместимостью.

следите за их совместимостью. Используйте pathlib для усовершенствованного объектно-ориентированного доступа к файловой системе, упростите и улучшите ваш код.

Визуализация

Представьте взаимодействие с Python во время определения расположения вашего скрипта:

import os
script_path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
print(script_path)
📍 '/path/to/your/script_directory'

