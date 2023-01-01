Определение текущей директории скрипта в Python: лучшие методы#Основы Python #Файлы и пути #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Чтобы определить директорию текущего скрипта, используйте
__file__ вместе с
os.path.abspath:
import os
# Где мы находимся? Это путь к исполняемому скрипту, `__file__`!
script_dir = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
print(script_dir)
Решения при отсутствии
Иногда переменная
__file__ может быть недоступна, например, при запуске скрипта через
exec или
execfile. В таком режиме для обеспечения видимости
__file__ необходимо включить её в глобальный контекст:
# Помним о необходимости передать `__file__` в exec!
# Забыть об этом – значит столкнуться с ошибкой.
globals_dict = globals()
globals_dict["__file__"] = __file__
exec(open("your_script.py").read(), globals_dict)
Работа с символическими ссылками и скомпилированными программами
Для определения реального пути файла, который скрыт за символической ссылкой, используйте функцию
os.path.realpath. Она позволяет проити по ссылке и увидеть, где находится исходный файл:
# Время вскрыть истинное местоположение файла.
realpath = os.path.realpath(__file__)
print(realpath)
Для использования скриптов, запакованных в исполняемый файл или приложение-архив, реальный путь можно получить с помощью модуля
sys:
import sys
# Это полезно применять в случае работы с PyInstaller или подобной ситуацией.
if getattr(sys, 'frozen', False):
bundle_dir = sys._MEIPASS # Благодарим PyInstaller за этот хитрый трюк
else:
bundle_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
Особенности применения в различных контекстах
Применение
__file__ в интерактивном режиме и при работе с пакетами
Интерактивный режим не предусматривает использование
__file__. Также могут возникнуть сложности при работе с импортируемыми пакетами. В этих случаях на помощь придет модуль
inspect:
import inspect
# Давайте попробуем разобраться в текущем контексте. 🕵️♀️
filename = inspect.getframeinfo(inspect.currentframe()).filename
script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(filename))
Элегантное решение с применением
pathlib
Модуль
pathlib предлагает современное решение для работы с файловыми путями. С помощью метода
resolve() ваш код станет более изящным и надежным:
from pathlib import Path
# Pathlib – элегантная и понятная работа с файловыми путями!
script_dir = str(Path(__file__).resolve().parent)
Рекомендации
Вот несколько советов для эффективной работы с файловыми путями:
- Проверяйте контекст выполнения скрипта: разный путь будет получен при запуске скрипта, импорте как модуля или в случае запуска скомпилированного приложения.
- Во время разработки программы и при переходе к скомпилированному варианту адаптируйте способы извлечения путей так, чтобы они были надежными в различных средах.
- При использовании альтернативных реализаций Python следите за их совместимостью.
- Используйте
pathlibдля усовершенствованного объектно-ориентированного доступа к файловой системе, упростите и улучшите ваш код.
Визуализация
Представьте взаимодействие с Python во время определения расположения вашего скрипта:
Ваш скрипт: "Где я нахожусь?"
Файловая система: "Позволь мне указать тебе путь."
import os
script_path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
print(script_path)
📍 '/path/to/your/script_directory'
Полезные материалы
- os.path — методы для работы с путями (Официальная документация Python)
- Что такое переменная
__file__в Python? (Обсуждение на Stack Overflow)
- Работа с модулем os в Python (Python Module of the Week представляет предельно ясный обзор модуля os)
- Обработка файловой системы Python с помощью pathlib (Детальная статья от Real Python)
- Как определить текущую директорию в Python (Обсуждение на Stack Overflow)
- Объектно-ориентированные пути файловой системы с помощью pathlib (Официальная документация pathlib)
- sys.argv и прочие возможности модуля sys (Полная документация Python для модуля sys)
Антон Крылов
Python-разработчик