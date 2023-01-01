Определение ширины консольного окна в Linux на Python

Быстрый ответ

Для определения ширины консольного окна в Python скрипте предлагается использовать функцию shutil.get_terminal_size() из модуля shutil или функцию os.get_terminal_size() из стандартной библиотеки os . Оба метода возвращают кортеж, где первый элемент — это именно ширина консоли (в столбцах):

Python Скопировать код import shutil ширина, _ = shutil.get_terminal_size() print("Ширина консоли:", ширина)

Приведенный код поможет определить ширину вашего консольного окна.

Роль в текстовых интерфейсах

Ширина консоли играет значительную роль для разработки текстовых интерфейсов. Используя атрибут columns , который мы получаем из shutil.get_terminal_size() , можно контролировать перенос строк и избегать возможного беспорядка в выводе.

Конвейер и перенаправление: особые случаи

При работе с конвейерами или перенаправлением вывода рекомендуется использовать os.get_terminal_size(0) , чтобы получить актуальные размеры терминала, независимо от того, взаимодействует ли ваш скрипт с ним напрямую.

Python Скопировать код import os ширина, _ = os.get_terminal_size(0) print("Ширина консоли:", ширина)

Глубже в детали: альтернативные методы и низкоуровневые API

Стратегия резервного плана

Если у вас возникли проблемы с определением размеров терминала, воспользуйтесь стратегией резервного плана. Укажите размеры по умолчанию в функции get_terminal_size(fallback=(80, 20)) для надежности и устойчивости работы.

Python Скопировать код ширина, _ = shutil.get_terminal_size(fallback=(80, 20))

Системный вызов ioctl

Для работы с низкоуровневыми особенностями Linux рассмотрите вариант применения системных вызовов fcntl.ioctl , используя TIOCGWINSZ для получения размеров окна.

Python Скопировать код import fcntl import termios import struct fd = open(0) buf = fcntl.ioctl(fd, termios.TIOCGWINSZ, '1234') ширина, _ = struct.unpack('hh', buf)

Совместимость различных платформ и версий

Представленные методы универсальны и подходят для использования в Linux, macOS и Windows. Для версий Python ниже 3.3 рекомендуется использовать backport функции get_terminal_size() .

Обзор альтернатив

Команда Linux 'stty size'

Linux-пользователям можно воспользоваться командой stty size для получения размеров окна:

Python Скопировать код import os размеры = os.popen('stty size', 'r').read().split() ширина = int(размеры[1])

Однако этот метод может вызвать проблемы в неинтерактивных сессиях shell.

Почему обращение к os.environ["COLUMNS"] – не лучший вариант

Использование os.environ["COLUMNS"] может быть обманчиво, поскольку значение этой переменной окружения не всегда соответствует текущей ширине консоли, особенно если размеры окна менялись после установки переменных окружения.

Визуализация

Для наглядности представьте окно терминала как меняющееся во времени футбольное поле (🏟️):

Python Скопировать код import shutil размеры_терминала = shutil.get_terminal_size() ширина = размеры_терминала.columns

Визуализация ширины терминала помогает оценить «игровое поле» вашей программы:

Markdown Скопировать код 🏟️ Границы: |🎽 <- 0 | ... | ширина -> 🏁|

Теперь вы точно знаете, какая у вас ширина !

Уловки, советы и практические случаи использования

Практическое применение

Учет ширины терминала необходим для форматирования вывода, создания таблиц и разработки CLI-инструментов. Например, так можно применить полученные измерения:

Python Скопировать код # Создаём заголовок, подходящий для любой ширины заголовок = "Мой CLI-инструмент".center(ширина, '-') print(заголовок) # Затем формируем таблицы, учитывая доступное пространство ширина_столбца = ширина // 3 print(f"{ 'Имя'.ljust(ширина_столбца) }{ 'Статус'.ljust(ширина_столбца) }{ 'Вывод'.ljust(ширина_столбца) }")

Ширина в символах, а не в пикселях

Следует помнить, что ширина терминала определяется в символах, а не пикселях, что критически важно для работы с текстовыми приложениями.

Не только о ширине

В контексте работы с консолью вы столкнетесь с библиотекой curses в Python, которая предоставляет больше возможностей для создания текстовых пользовательских интерфейсов.

