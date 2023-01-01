Определение остатка от деления чисел в Python: методы решения

Быстрый ответ

Для того чтобы получить остаток от деления, вы можете использовать оператор % .

Python Скопировать код remainder = 7 % 5 print(remainder) # Вывод: 2

Далее мы рассмотрим этот вопрос более подробно.

Оператор модуля и функция divmod

Использование оператора %

Оператор модуля % позволяет найти остаток: делимое % делитель .

Python Скопировать код # Получим остаток от деления 26 на 7 — это 5. remainder = 26 % 7 print(remainder) # Вывод: 5

Применение функции divmod() для вычисления частного и остатка

Функция divmod(n, d) возвращает пару значений: частное и остаток.

Python Скопировать код # Для чего вообще делать расчеты в уме, если есть divmod? Подсчёт даст (2, 17) quot, rem = divmod(137, 60) print(quot, rem) # Вывод: 2 17

Точность вычислений с math.remainder()

Функция math.remainder() обеспечивает получение точного результата в соответствии со стандартом IEEE 754.

Python Скопировать код # Все мы любим точность! import math result = math.remainder(137, 60) print(result) # Возможен вывод дробного числа

Об использовании оператора целочисленного деления //

Для вычисления только целого частного используйте оператор // .

Python Скопировать код # Полная часть и ничего лишнего. integer_only = 137 // 60 print(integer_only) # Вывод: 2

Создание своей реализации оператора модуля

Если вы не удовлетворены стандартным оператором, всегда можно написать свой.

Python Скопировать код # Создаем наш собственный модуль — делать во всем самостоятельно это по-русски! def custom_modulo(numerator, denominator): if denominator <= 0: raise ValueError("Деление на ноль или отрицательное число не допустимо") return numerator – ((numerator // denominator) * denominator) print(custom_modulo(26, 7)) # Вывод: 5

Визуализация

Представьте процесс деления как разделение пиццы на 8 кусков между 7 друзьями. Кто получит последний кусок?

Markdown Скопировать код 8 кусков пиццы 🍕: [🍽️, 🍽️, 🍽️, 🍽️, 🍽️, 🍽️, 🍽️, ❓] 7 друзей: [👦, 👧, 👦, 👧, 👦, 👧, 👦]

Python легко находит ответ:

Python Скопировать код # Пока вы наслаждаетесь отдыхом, Python продолжает работать... leftover_slice = 8 % 7

А это то, что он нам ответит:

Markdown Скопировать код **leftover_slice**: У нас остался последний кусок пиццы 🍕 ❓ = `1`

Остался только один кусок, который ещё не занят! Именно так работает остаток от деления.

Важные моменты и примеры использования

Оператор модуля с отрицательными числами

Вот как должны вести себя отрицательные числа при использовании оператора модуля:

Python Скопировать код # Если разделить -26 на 7, то мы получим 14 с остатком -3. # Но для избавления от отрицательного остатка мы добавляем 7 и получаем 4. print(-26 % 7) # Вывод: 4

Проблемы с числами с плавающей точкой

Вот как оператор модуля работает с числами с плавающей точкой:

Python Скопировать код # Выполним проверку: 2.5 % 0.1 должно быть немного меньше 2.5. print(2.5 % 0.1) # Получается примерно 0.09999999999999973

Деление на ноль

Вспомните, что деление на ноль — это запрещено:

Python Скопировать код # Лучше не пытайтесь делить на ноль! result = 26 % 0

Практическое применение оператора модуля

В реальной жизни оператор модуля может быть очень полезен:

Число четное или нечетное? Python Скопировать код number = 42 if number % 2 == 0: print("Четное") else: print("Нечетное")

Циклический перебор элементов списка: Python Скопировать код # Попрощайтесь с возможными ошибками индексов! colors = ["red", "green", "blue"] for i in range(10): color = colors[i % len(colors)] print(color)

Вычисление дня недели, исходя из числа дней, прошедших с некоторой даты: Python Скопировать код # Давайте взглянем на работу со временем с новой стороны. days_since_epoch = 12345 dayThisWeek = days_since_epoch % 7

