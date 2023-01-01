Определение ОС в Python: как узнать, Windows, Mac или Linux#Основы Python #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для определения операционной системы средствами Python рекомендую использовать функции
platform.system() или
sys.platform. Функция
platform.system() сразу возвращает название ОС — 'Windows', 'Linux' или 'Darwin' — именно то, что нужно для базовых проверок:
import platform
os_name = platform.system() # Python, покажи мне мою ОС!
Функция
sys.platform лучше подходит для более детализированной идентификации, например, при необходимости отличать Unix-подобные системы друг от друга:
import sys
os_detail = sys.platform # Python, расскажи мне подробности моей ОС!
Эти функции — надёжные инструменты для создания унверсального (кроссплатформенного) кода на Python.
Правильные инструменты для самопознания системы
Умение определить, на какой операционной системе (ОС) работает ваш код, позволяет создавать портативные и стабильные программы, которые без проблем работают на разных платформах. В большинстве случаев функции
platform.system() и
sys.platform вполне достаточны. Однако для сложных сценариев вам могут потребоваться более мощные библиотеки и инструменты.
Для получения подробной информации о системе используйте функцию
os.uname():
import os
system_info = os.uname() # Python, дай мне всё знать о моей системе!
Обратите внимание, что
os.uname() может быть недоступен на некоторых платформах, таких как Windows. Для работы с Windows рассмотрите использование библиотек
pywin32 или
ctypes, которые предоставляют доступ к системным API.
Для работы с Unix-подобными ОС модуль
platform в Python собирает информацию о внутренностях ОС, включая особенности ядра и архитектуру системы.
Модуль
psutil предоставляет мощные функции для системного мониторинга, обеспечивая кроссплатформенное взаимодействие. Этот модуль можно рассматривать как набор инструментов системного администратора для вашего Python-кода:
import psutil
system_stats = psutil.virtual_memory() # Python, покажи мне всю статистику системы!
Избегайте прямого вызова команд оболочки, например,
os.system('uname -o'), поскольку они конкретны для отдельной ОС и не возвращают результат в код на Python, а просто выводят его в консоль.
Исследование файлов и каталогов
Когда вы работаете с файлами и каталогами, важно учитывать специфику вашей ОС для эффективной работы с путями. В Windows используется обратный слеш
(), в Unix и MacOS — прямой слеш
(/). Модуль
os.path в Python помогает управлять этими различиями. Опять же, иногда возникают особенности, присущие конкретной ОС.
Модуль
pathlib, представленный в Python начиная с версии 3.4, предоставляет интуитивно понятный, ориентированный на объекты интерфейс работы с файловыми системами, упрощая тем самым создание кроссплатформенного кода.
В поисках сокровищ версии ОС
Разные версии операционных систем могут заметно влиять на поведение вашего кода, различаясь по таким параметрам как права доступа, системные вызовы и кодировки. Знать тип ОС — это хорошо, но во многих случаях важную роль играет и версия ОС.
Для получения информации о версии ОС вы можете использовать функции модуля
platform:
import platform
version = platform.version() # Python, в какую версию ОС я попал?
release = platform.release() # Python, какой у ОС кодовое название?
Зная название, версию и выпуск ОС, вы сможете составить полноценный профиль среды выполнения вашего Python-скрипта.
Полезные материалы
- os — Разнообразные интерфейсы операционной системы — Документация Python 3.12.2 — документация Python по модулю
os.
- platform — Доступ к идентифицирующим данным базовой платформы — Документация Python 3.12.2 — официальное руководство Python по модулю
platformдля изучения всех тонкостей работы с ОС.
- sys — Системно-специфические параметры и функции — Документация Python 3.12.2 — глубокое погружение в системно-специфические параметры и функции Python.
- Вопрос на Stack Overflow о обнаружении ОС в Python — обсуждение вопроса определения ОС на Python.
Антон Крылов
Python-разработчик