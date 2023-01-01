Определение ОС в Python: как узнать, Windows, Mac или Linux

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  
Быстрый ответ

Для определения операционной системы средствами Python рекомендую использовать функции platform.system() или sys.platform. Функция platform.system() сразу возвращает название ОС — 'Windows', 'Linux' или 'Darwin' — именно то, что нужно для базовых проверок:

import platform
os_name = platform.system() # Python, покажи мне мою ОС!

Функция sys.platform лучше подходит для более детализированной идентификации, например, при необходимости отличать Unix-подобные системы друг от друга:

import sys
os_detail = sys.platform # Python, расскажи мне подробности моей ОС!

Эти функции — надёжные инструменты для создания унверсального (кроссплатформенного) кода на Python.

Пошаговый план для смены профессии

Правильные инструменты для самопознания системы

Умение определить, на какой операционной системе (ОС) работает ваш код, позволяет создавать портативные и стабильные программы, которые без проблем работают на разных платформах. В большинстве случаев функции platform.system() и sys.platform вполне достаточны. Однако для сложных сценариев вам могут потребоваться более мощные библиотеки и инструменты.

Для получения подробной информации о системе используйте функцию os.uname():

import os
system_info = os.uname() # Python, дай мне всё знать о моей системе!

Обратите внимание, что os.uname() может быть недоступен на некоторых платформах, таких как Windows. Для работы с Windows рассмотрите использование библиотек pywin32 или ctypes, которые предоставляют доступ к системным API.

Для работы с Unix-подобными ОС модуль platform в Python собирает информацию о внутренностях ОС, включая особенности ядра и архитектуру системы.

Модуль psutil предоставляет мощные функции для системного мониторинга, обеспечивая кроссплатформенное взаимодействие. Этот модуль можно рассматривать как набор инструментов системного администратора для вашего Python-кода:

import psutil
system_stats = psutil.virtual_memory() # Python, покажи мне всю статистику системы!

Избегайте прямого вызова команд оболочки, например, os.system('uname -o'), поскольку они конкретны для отдельной ОС и не возвращают результат в код на Python, а просто выводят его в консоль.

Исследование файлов и каталогов

Когда вы работаете с файлами и каталогами, важно учитывать специфику вашей ОС для эффективной работы с путями. В Windows используется обратный слеш (), в Unix и MacOS — прямой слеш (/). Модуль os.path в Python помогает управлять этими различиями. Опять же, иногда возникают особенности, присущие конкретной ОС.

Модуль pathlib, представленный в Python начиная с версии 3.4, предоставляет интуитивно понятный, ориентированный на объекты интерфейс работы с файловыми системами, упрощая тем самым создание кроссплатформенного кода.

В поисках сокровищ версии ОС

Разные версии операционных систем могут заметно влиять на поведение вашего кода, различаясь по таким параметрам как права доступа, системные вызовы и кодировки. Знать тип ОС — это хорошо, но во многих случаях важную роль играет и версия ОС.

Для получения информации о версии ОС вы можете использовать функции модуля platform:

import platform
version = platform.version() # Python, в какую версию ОС я попал?
release = platform.release() # Python, какой у ОС кодовое название?

Зная название, версию и выпуск ОС, вы сможете составить полноценный профиль среды выполнения вашего Python-скрипта.

Полезные материалы

  1. os — Разнообразные интерфейсы операционной системы — Документация Python 3.12.2 — документация Python по модулю os.
  2. platform — Доступ к идентифицирующим данным базовой платформы — Документация Python 3.12.2 — официальное руководство Python по модулю platform для изучения всех тонкостей работы с ОС.
  3. sys — Системно-специфические параметры и функции — Документация Python 3.12.2 — глубокое погружение в системно-специфические параметры и функции Python.
  4. Вопрос на Stack Overflow о обнаружении ОС в Python — обсуждение вопроса определения ОС на Python.
Антон Крылов

Python-разработчик

