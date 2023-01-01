Определение ОС в Python: как узнать, Windows, Mac или Linux

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для определения операционной системы средствами Python рекомендую использовать функции platform.system() или sys.platform . Функция platform.system() сразу возвращает название ОС — 'Windows', 'Linux' или 'Darwin' — именно то, что нужно для базовых проверок:

Python Скопировать код import platform os_name = platform.system() # Python, покажи мне мою ОС!

Функция sys.platform лучше подходит для более детализированной идентификации, например, при необходимости отличать Unix-подобные системы друг от друга:

Python Скопировать код import sys os_detail = sys.platform # Python, расскажи мне подробности моей ОС!

Эти функции — надёжные инструменты для создания унверсального (кроссплатформенного) кода на Python.

Правильные инструменты для самопознания системы

Умение определить, на какой операционной системе (ОС) работает ваш код, позволяет создавать портативные и стабильные программы, которые без проблем работают на разных платформах. В большинстве случаев функции platform.system() и sys.platform вполне достаточны. Однако для сложных сценариев вам могут потребоваться более мощные библиотеки и инструменты.

Для получения подробной информации о системе используйте функцию os.uname() :

Python Скопировать код import os system_info = os.uname() # Python, дай мне всё знать о моей системе!

Обратите внимание, что os.uname() может быть недоступен на некоторых платформах, таких как Windows. Для работы с Windows рассмотрите использование библиотек pywin32 или ctypes , которые предоставляют доступ к системным API.

Для работы с Unix-подобными ОС модуль platform в Python собирает информацию о внутренностях ОС, включая особенности ядра и архитектуру системы.

Модуль psutil предоставляет мощные функции для системного мониторинга, обеспечивая кроссплатформенное взаимодействие. Этот модуль можно рассматривать как набор инструментов системного администратора для вашего Python-кода:

Python Скопировать код import psutil system_stats = psutil.virtual_memory() # Python, покажи мне всю статистику системы!

Избегайте прямого вызова команд оболочки, например, os.system('uname -o') , поскольку они конкретны для отдельной ОС и не возвращают результат в код на Python, а просто выводят его в консоль.

Исследование файлов и каталогов

Когда вы работаете с файлами и каталогами, важно учитывать специфику вашей ОС для эффективной работы с путями. В Windows используется обратный слеш () , в Unix и MacOS — прямой слеш (/) . Модуль os.path в Python помогает управлять этими различиями. Опять же, иногда возникают особенности, присущие конкретной ОС.

Модуль pathlib , представленный в Python начиная с версии 3.4, предоставляет интуитивно понятный, ориентированный на объекты интерфейс работы с файловыми системами, упрощая тем самым создание кроссплатформенного кода.

В поисках сокровищ версии ОС

Разные версии операционных систем могут заметно влиять на поведение вашего кода, различаясь по таким параметрам как права доступа, системные вызовы и кодировки. Знать тип ОС — это хорошо, но во многих случаях важную роль играет и версия ОС.

Для получения информации о версии ОС вы можете использовать функции модуля platform :

Python Скопировать код import platform version = platform.version() # Python, в какую версию ОС я попал? release = platform.release() # Python, какой у ОС кодовое название?

Зная название, версию и выпуск ОС, вы сможете составить полноценный профиль среды выполнения вашего Python-скрипта.

