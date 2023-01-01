Определение кодировки строки в Python: Unicode vs ASCII

Быстрый ответ

Если вам нужно проверить, состоит ли строка только из символов ASCII в Python 3.7+, просто используйте метод str.isascii() :

Python Скопировать код def is_ascii(s): return s.isascii() # Пример применения print(is_ascii("ASCII")) # Возвратит "True", что ожидаемо print(is_ascii("Únícodę")) # Возвратит "False", это не ASCII, а Unicode!

Этот встроенный метод является быстрым и надёжным способом — он возвращает True , если строка содержит только символы ASCII, в противном случае — False .

Типы строк и их идентификация

В Python 3 все строки по умолчанию типа Unicode, хотя могут содержать исключительно символы ASCII, а также смешанные строки из символов ASCII и Unicode. Для определения типов строк и объектов используется функция isinstance() .

Определение строк Unicode

Функция isinstance(obj, str) позволяет установить, x000D является ли данный объект строкой Unicode:

Python Скопировать код def is_unicode_string(obj): return isinstance(obj, str) # Вопрос: перед нами строка или нет?

Различение bytearray

Bytearray — это обобщенный тип данных, способный хранить в себе ASCII, Unicode строки или произвольные байты. Для их определения используйте isinstance(obj, bytes) :

Python Скопировать код def is_bytestring(obj): return isinstance(obj, bytes) # У нас на руках bytearray?

Декодирование bytearray

Для расшифровки bytearray в заданной кодировке применяется метод .decode() :

Python Скопировать код def decode_bytestring(byte_data, encoding='utf-8'): try: return byte_data.decode(encoding) # Успешное переведение байт в текст except UnicodeDecodeError: return None # В противном случае придется смириться с неизвестностью

Совместимость Python 2 и Python 3

Python 2, несмотря на отставку от активного использования, по-прежнему встречается в наследуемом коде и требует определенных усилий для поддержки.

Проверка строк в Python 2

В Python 2 существовали два отдельных типа строк: ASCII строки типа str и Unicode строки типа unicode . Для проверки используйте isinstance(x, basestring) :

Python Скопировать код def is_string_in_python2(x): return isinstance(x, basestring) # Стоит ли перед нами строка?

Переключение между Python 2 и 3

Если вы не уверены в версии Python:

Python Скопировать код try: unicode_data = byte_data.decode('utf-8') # У нас есть расшифрованные данные! except AttributeError: unicode_data = byte_data # Это ASCII данные, преобразование не требуется

Преобразование байтов в Unicode: когда это необходимо?

Преобразование из bytes в Unicode — это сложная задача. Важно понимать, что не всегда байтовые данные нужно преобразовывать в Unicode. Рассматривайте каждый конкретный случай отдельно:

Python Скопировать код if is_bytestring(data): text = decode_bytestring(data) # Превращаем байты в текст, если это необходимо

Визуализация

Можно рассмотреть проверку строки на соответствие ASCII или Unicode как процесс сортировки почты:

Markdown Скопировать код Почтовый ящик (📬): Принимает только конверты стандартного размера ASCII (🔠): Обычные конверты проходят без проблем Unicode (🔤): Может быть разного размера и формата, не все конверты могут влезть

В качестве примера возьмем строку:

Python Скопировать код s = "Hello, World!" # Вот и наше послание

Markdown Скопировать код 📬 Сможет ли оно пройти? – Да 👉 Это ASCII конверт! (🔠) – Нет 👉 Значит, это Unicode посылка! (🔤)

ASCII символы занимают равные места, поэтому для них открыт путь. С Unicode все сложнее: размеры могут быть нестандартными.

Кодирование и декодирование строк: подход Python

Python отличается простотой и элегантностью. Вместо сложных процедур лучше использовать встроенные методы encode() и decode() , предназначенные для работы с кодировками.

Кодирование с помощью .encode()

Метод .encode() приводит строку к байтовому виду при необходимости:

Python Скопировать код unicode_string = "Hello, Unicode!" byte_string = unicode_string.encode('utf-8') # Преобразуем строку в байты

Декодирование с помощью .decode()

И наоборот, метод .decode() преобразует байтовую строку обратно в читаемую Unicode строку:

Python Скопировать код recovered_string = byte_string.decode('utf-8') # Байты обратно преобразованы в текст

Избегая ошибок при проверке типа

Не рекомендуется использовать сравнение type(x) == y — это может быть источником ошибок. Лучшим выбором всегда будет функция isinstance() .

