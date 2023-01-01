Определение кодировки строки в Python: Unicode vs ASCII#Основы Python #Типы данных #Работа со строками
Быстрый ответ
Если вам нужно проверить, состоит ли строка только из символов ASCII в Python 3.7+, просто используйте метод
str.isascii():
def is_ascii(s):
return s.isascii()
# Пример применения
print(is_ascii("ASCII")) # Возвратит "True", что ожидаемо
print(is_ascii("Únícodę")) # Возвратит "False", это не ASCII, а Unicode!
Этот встроенный метод является быстрым и надёжным способом — он возвращает
True, если строка содержит только символы ASCII, в противном случае —
False.
Типы строк и их идентификация
В Python 3 все строки по умолчанию типа Unicode, хотя могут содержать исключительно символы ASCII, а также смешанные строки из символов ASCII и Unicode. Для определения типов строк и объектов используется функция
isinstance().
Определение строк Unicode
Функция
isinstance(obj, str) позволяет установить, x000D
является ли данный объект строкой Unicode:
def is_unicode_string(obj):
return isinstance(obj, str) # Вопрос: перед нами строка или нет?
Различение bytearray
Bytearray — это обобщенный тип данных, способный хранить в себе ASCII, Unicode строки или произвольные байты. Для их определения используйте
isinstance(obj, bytes):
def is_bytestring(obj):
return isinstance(obj, bytes) # У нас на руках bytearray?
Декодирование bytearray
Для расшифровки bytearray в заданной кодировке применяется метод
.decode():
def decode_bytestring(byte_data, encoding='utf-8'):
try:
return byte_data.decode(encoding) # Успешное переведение байт в текст
except UnicodeDecodeError:
return None # В противном случае придется смириться с неизвестностью
Совместимость Python 2 и Python 3
Python 2, несмотря на отставку от активного использования, по-прежнему встречается в наследуемом коде и требует определенных усилий для поддержки.
Проверка строк в Python 2
В Python 2 существовали два отдельных типа строк: ASCII строки типа
str и Unicode строки типа
unicode. Для проверки используйте
isinstance(x, basestring):
def is_string_in_python2(x):
return isinstance(x, basestring) # Стоит ли перед нами строка?
Переключение между Python 2 и 3
Если вы не уверены в версии Python:
try:
unicode_data = byte_data.decode('utf-8') # У нас есть расшифрованные данные!
except AttributeError:
unicode_data = byte_data # Это ASCII данные, преобразование не требуется
Преобразование байтов в Unicode: когда это необходимо?
Преобразование из bytes в Unicode — это сложная задача. Важно понимать, что не всегда байтовые данные нужно преобразовывать в Unicode. Рассматривайте каждый конкретный случай отдельно:
if is_bytestring(data):
text = decode_bytestring(data) # Превращаем байты в текст, если это необходимо
Визуализация
Можно рассмотреть проверку строки на соответствие ASCII или Unicode как процесс сортировки почты:
Почтовый ящик (📬): Принимает только конверты стандартного размера
ASCII (🔠): Обычные конверты проходят без проблем
Unicode (🔤): Может быть разного размера и формата, не все конверты могут влезть
В качестве примера возьмем строку:
s = "Hello, World!" # Вот и наше послание
📬 Сможет ли оно пройти?
– Да 👉 Это ASCII конверт! (🔠)
– Нет 👉 Значит, это Unicode посылка! (🔤)
ASCII символы занимают равные места, поэтому для них открыт путь. С Unicode все сложнее: размеры могут быть нестандартными.
Кодирование и декодирование строк: подход Python
Python отличается простотой и элегантностью. Вместо сложных процедур лучше использовать встроенные методы
encode() и
decode(), предназначенные для работы с кодировками.
Кодирование с помощью
.encode()
Метод
.encode() приводит строку к байтовому виду при необходимости:
unicode_string = "Hello, Unicode!"
byte_string = unicode_string.encode('utf-8') # Преобразуем строку в байты
Декодирование с помощью
.decode()
И наоборот, метод
.decode() преобразует байтовую строку обратно в читаемую Unicode строку:
recovered_string = byte_string.decode('utf-8') # Байты обратно преобразованы в текст
Избегая ошибок при проверке типа
Не рекомендуется использовать сравнение
type(x) == y — это может быть источником ошибок. Лучшим выбором всегда будет функция
isinstance().
Антон Крылов
Python-разработчик