Определение и обработка типа исключений в Python

Быстрый ответ

Конструкция try-except позволяет отлавливать исключения. Для определения типа исключения применяется функция type(), а для получения сообщения об ошибке используется экземпляр исключения:

Python Скопировать код try: # Здесь размещается код, который может генерировать исключение except Exception as e: print(f"Тип исключения: {type(e).__name__}, сообщение: {str(e)}")

При помощи type(e).name выводится название класса исключения, а str(e) – текст сообщения об ошибке. Эти данные необходимы при отладке кода.

Перехватывайте конкретные исключения, а не общие

Перехват определенных исключений аналогичен выбору подходящего инструмента для специализированной задачи. Это повышает точность контроля и предотвращает возникновение непредвиденных ошибок:

Python Скопировать код try: # Здесь происходит некая операция except (ValueError, TypeError) as e: print("Произведен перехват ValueError либо TypeError, необходима отладка!") except Exception as e: print(f"Обнаружено неизвестное исключение: {type(e).__name__}, {e}")

Если делается перехват общего исключения, желательно занесение его в лог или выбрасывание, чтобы сохранить информацию об ошибке:

Python Скопировать код import logging try: # Здесь размещается код, способный генерировать исключение except Exception as e: logging.error(f"Записываем в логи: {traceback.format_exc()}") raise # Выбрасываем исключение на вышестоящий уровень обработки

Важность понимания иерархии исключений

Иерархия исключений напоминает родословное дерево. Для проверки принадлежности используйте функцию isinstance():

Python Скопировать код try: # Строка кода, генерирующая исключение except Exception as e: if isinstance(e, FileNotFoundError): print("Файл отсутствует, хотя должен был быть на месте!") elif isinstance(e, IOError): print("Ошибка ввода/вывода: где-то возникли неполадки!")

Визуализация

Визуализация упрощает осознание ошибки и её природы. В данном контексте под термином "визуализация" понимается просто получение информации об исключении:

Python Скопировать код try: # Ваш код, генератор ошибок except Exception as e: exception_type = type(e).__name__ # Это ваше увеличительное стекло

Аналогично следам преступления, анализ исключений позволяет углубиться в детали ошибки:

Markdown Скопировать код 🕵️‍♂️ "Улики повсюду!" 👀 | Исключения | Тип | | --------------------- | ------------------- | | ZeroDivisionError | "ZeroDivisionError" | | KeyError | "KeyError" | | ValueError | "ValueError" |

Таким образом, можно быстрее найти корень проблемы.

Связь пользователя и ошибки

Для повышения наглядности вывод информации об исключениях рекомендуется производить в диалоговых окнах графического интерфейса пользователя:

Python Скопировать код import tkinter as tk from tkinter import messagebox try: # Код, который может быть источником проблем except Exception as e: messagebox.showerror("Ошибка", f"Возникла следующая ошибка: {str(e)}")

При работе с мulti-threading, убедитесь, что исключения, порождаемые в ветвях, также получают обработку:

Python Скопировать код def thread_function(): try: # Операции в ветке except Exception as e: # Обработка и перебрасывание исключений в главную ветку # Обработка переброшенных исключений в основной ветке

Подробный разбор с помощью traceback

Применение traceback позволяет отследить точное место в коде, где было выброшено исключение. traceback.format_exc() предоставляет полный контекст событий:

Python Скопировать код import traceback try: # Код, в котором есть риск ошибки except Exception as e: print(traceback.format_exc())

Обработка исключений элегантно

В сложных ситуациях, когда текущий контекст не может корректно обработать ошибку, перебросьте исключение на вышестоящий уровень стека вызовов при помощи raise :

Python Скопировать код try: # Код, вызывающий подозрение на ошибку except SomeSpecificException as e: # Попытка устранить проблему raise # Если устранить проблему не удаётся

При создании своих исключений учтите, что это может изменить структуру стека вызовов.

Запись исключений: ваш диагностический инструментарий

В процессе решения проблем удобно применять модуль logging для записи всех произошедших исключений:

Python Скопировать код import logging try: # Здесь могут породиться ошибки except Exception as e: logging.exception("Спрятавшийся баг все же попал в логи!")

