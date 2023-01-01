Оператор 'не равно' в Python: альтернативы и использование

Быстрый ответ

В Python для выражения неравенства используется оператор != , который возвращает True , если сравниваемые значения не равны.

Например:

Python Скопировать код result = (3 != 4) # Верно, поскольку 3 не равно 4

Изучаем оператор "не равно"

Оператор != применяется для сопоставления двух значений с целью установления их неравенства и возвращает True , если они разные.

Python Скопировать код print(2 != 2) # Неверно, так как обе двойки идентичны

Сравнение идентичности: 'is not'

В Python есть другой оператор — is not , он служит для определения, что два объекта не являются одним и тем же.

Python Скопировать код a = [1, 2, 3] b = [1, 2, 3] print(a == b) # Верно, объекты равны по значению print(a is not b) # Верно, это разные объекты

Работа с различными типами данных

При сравнении значений разных типов данных следует быть особенно внимательным, поскольку оператор != может давать неочевидные результаты. В случае сомнений рекомендуется привести данные к одному типу.

Python Скопировать код print('3' != 3) # Верно, здесь сравниваются строка и число

Мастерство использования отрицания

Идею "не равно" можно воссоздать, использовав оператор == в комплексе с отрицанием.

Python Скопировать код print(not (1 == 1)) # Неверно, так как значения равны

Устаревший символ "<>"

В прошлом в Python для обозначения неравенства применялся оператор <> , однако в современных версиях языка он больше не используется.

Визуализация

Оператор "не равно" ( != ) в Python можно иллюстрировать, сравнив два яблока разных цветов — оба они яблоки, но они отличаются друг от друга.

Python Скопировать код apple1 = '🍏' # Зеленое яблоко apple2 = '🍎' # Красное яблоко comparison = apple1 != apple2 # Сравниваем два яблока

Итог сравнения – True, потому что:

Markdown Скопировать код | Сравнение | Результат | | ------------- | ----------| | 🍏 не равно 🍎 | ✅ |

Детальный разбор

Как выбрать оператор сравнения

Выбор между != и is not зависит от того, собираетесь ли вы сравнивать значения или определить идентичность объектов.

Важные особенности изменяемых объектов

Изменяемыми называются объекты типов список или словарь, которые могут менять своё состояние. Это следует учесть при сравнении.

Python Скопировать код a = b = [1, 2] b.append(3) print(a != b) # Неверно, так как оба идентификатора ссылаются на один и тот же объект, который был модифицирован

Пустота = ложь

В Python пустые коллекции интерпретируются как False .

Python Скопировать код print(not []) # Верно, так как пустой список в логическом контексте равен False

Придание прозрачности логическим операциям

Для улучшения читаемости сложных логических выражений рекомендуется использовать скобки.

Python Скопировать код print((not []) and (1 != 2)) # Верно, скобки помогают визуально разграничить операции

